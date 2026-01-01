Arts
Новое видео WITCH RIPPER



zoom
The Portal, новое видео WITCH RIPPER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Through the Hourglass, релиз которого намечен на 10 апреля:


1. Odyssey in Retrograde
2. The Portal 06:35
3. Symmetry of the Hourglass
4. Echoes and Dust
5. The Clock Queen
6. Proxima Centauri
7. The Spiral Eye




просмотров: 75

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
