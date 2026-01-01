Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 30
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Architects



*

Architects

*



21 янв 2026 : 		 Новое видео ARCHITECTS

30 сен 2025 : 		 ARCHITECTS впервые стали первыми

3 мар 2025 : 		 HOUSE OF PROTECTION в новом клипе ARCHITECTS

2 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCHITECTS доступен для прослушивания

25 фев 2025 : 		 Новая песня ARCHITECTS

15 янв 2025 : 		 Новое видео ARCHITECTS

15 дек 2024 : 		 Новое видео ARCHITECTS

20 ноя 2024 : 		 Новое видео ARCHITECTS

10 апр 2024 : 		 Новая песня ARCHITECTS

4 дек 2023 : 		 Новое видео ARCHITECTS

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCHITECTS

28 мар 2023 : 		 Концертное видео ARCHITECTS

15 дек 2022 : 		 Видео с текстом от ARCHITECTS

21 окт 2022 : 		 Новый альбом ARCHITECTS доступен для прослушивания

17 окт 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

31 авг 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

12 июл 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

21 апр 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

27 янв 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ARCHITECTS

15 ноя 2021 : 		 Стрим от ARCHITECTS

30 мар 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 мар 2021 : 		 ARCHITECTS впервые стали первыми

22 фев 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 фев 2021 : 		 Новая песня ARCHITECTS

20 янв 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

3 дек 2020 : 		 Новое видео ARCHITECTS
|||| 21 янв 2026

Новое видео ARCHITECTS



Broken Mirror, новое видео ARCHITECTS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Sky, The Earth & All Between'.



просмотров: 139

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
