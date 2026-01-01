Arts
Íîâîñòè
*Ëèäåð MEGADETH: «Íàì áû, íàì áû â òóð âäâîåì!» 40
*Ëèäåð MEGADETH: «Ëþáëþ ÿ James'a è Lars'a!» 33
*SOPHIE LLOYD èñïîëíÿåò OASIS 32
*Ëèäåð OPETH: «ß ïîíÿòèÿ íå èìåþ, ÷òî ñåé÷àñ ïîäðàçóìåâàþò ïî... 25
*Áàñèñò KISS: «Peter íå èìååò îòíîøåíèÿ ê ñîçäàíèþ Beth» 23
22 ÿíâ 2026 : 		 Ïåäàëü â ÷åñòü IRON MAIDEN

21 ÿíâ 2026 : 		 Ãèòàðèñò IRON MAIDEN îá óõîäå áàðàáàíùèêà

5 ÿíâ 2026 : 		 Ïî÷åìó IRON MAIDEN ñòàëè èñïîëüçîâàòü ýêðàí

26 äåê 2025 : 		 Ãèòàðèñò IRON MAIDEN î ñî÷èíåíèè ìàòåðèàëà

25 äåê 2025 : 		 Êàâåð-âåðñèÿ IRON MAIDEN îò Polish Metal Alliance

19 äåê 2025 : 		 Áàñèñò IRON MAIDEN: «ß ñîõðàíèë ìíîãî ïàìÿòíûõ âåùåé»

5 äåê 2025 : 		 Áàñèñò IRON MAIDEN: «Íà ïåíñèþ íå õî÷ó!»

18 íîÿ 2025 : 		 Áûâøèé áàðàáàíùèê IRON MAIDEN: «ß õîòåë ïîäîæäàòü äî ÿíâàðÿ 2025»

9 íîÿ 2025 : 		 Íîâàÿ ôóòáîëêà IRON MAIDEN è WEST HAM UNITED

29 îêò 2025 : 		 Robyn Adele Anderson èñïîëíÿåò õèò IRON MAIDEN

27 îêò 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «ß ïî-ïðåæíåìó ÷ëåí êîìàíäû»

22 îêò 2025 : 		 Ãèòàðèñò IRON MAIDEN î ñìåíå óäàðíèêà

18 îêò 2025 : 		 Íîâàÿ ðàñêðàñêà îò IRON MAIDEN

15 îêò 2025 : 		 Þáèëåéíûé âèíèë IRON MAIDEN

6 îêò 2025 : 		 Âîêàëèñò IRON MAIDEN: «ß íå îáðàùàë âíèìàíèÿ íà ýïîõó Blaze'a, ÿ ñâîèìè äåëàìè çàíèìàëñÿ!»

5 îêò 2025 : 		 Âîêàëèñò IRON MAIDEN: «Âñå äîâîëüíû íîâûì óäàðíèêîì»

3 îêò 2025 : 		 STEVE HARRIS îá óõîäå Nicko èç IRON MAIDEN

25 àâã 2025 : 		 Âîêàëèñò IRON MAIDEN: «Çà÷åì íàì âàøà Ñôåðà»

20 àâã 2025 : 		 Âîêàëèñò IRON MAIDEN: «Íîâûé áàðàáàíùèê äîáàâèë ñòàáèëüíîñòè»

18 àâã 2025 : 		 Âîêàëèñò IRON MAIDEN: «Ôèøêó GHOST ñ òåëåôîíàìè íà êîíöåðòàõ íàì íå ïðîâåðíóòü»

14 àâã 2025 : 		 Êàâåð-âåðñèÿ IRON MAIDEN îò NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 àâã 2025 : 		 Âîêàëèñò IRON MAIDEN: «Ó âàñ ðóêà óñòàíåò íà íàøåì øîó!»

31 èþë 2025 : 		 IRON MAIDEN î ñìåðòè ïåðâîãî âîêàëèñòà

29 èþë 2025 : 		 Áûâøèé áàðàáàíùèê IRON MAIDEN: «Íèêòî ìåíÿ íå ìîæåò çàìåíèòü»

19 èþë 2025 : 		 Áûâøèé èç IRON MAIDEN õâàëèò íûíåøíåãî è íè î ÷¸ì íå æàëååò

18 èþë 2025 : 		 Âîêàëèñò IRON MAIDEN: «Ó íàñ åùå ìíîãî ÷åãî ïðèïàñåíî»
Ïåäàëü â ÷åñòü IRON MAIDEN



IRON MAIDEN óäîñòîåíû ôèðìåííîé ïåäàëè Jim Dunlop Cry Baby wah ñ ýëåìåíòàìè îôîðìëåíèÿ Killers. Ñòîèìîñòü èçäåëèÿ ñîñòàâèò $229.99.




