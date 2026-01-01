PUSCIFER готовят фильм

PUSCIFER по случаю выхода нового студийного альбома, в ряде музыкальных независимых магазинов продемонстрируют новую ленту "Normal Isn't: Puscifer Live At The Pacific Stock Exchange".
«Обычные виниловые магазины — источник жизненной силы независимых групп. Это симбиотические отношения, которые были почти сведены на нет эпохой цифровых загрузок и потокового вещания. К счастью, мы выжили, работая вместе».
