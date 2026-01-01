Arts
Новости
Puscifer

22 янв 2026 : 		 PUSCIFER готовят фильм

15 янв 2026 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 янв 2026 : 		 Комиксы от PUSCIFER

31 окт 2025 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 окт 2025 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 авг 2025 : 		 Вышла компиляция PUSCIFER

30 май 2024 : 		 Новое видео PUSCIFER

22 ноя 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

26 окт 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

20 сен 2023 : 		 Трейлер нового фильма PUSCIFER

15 мар 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 янв 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

14 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

2 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

13 июл 2022 : 		 Ремикс от PUSCIFER

31 окт 2021 : 		 PUSCIFER запустили Puscifer TV

14 апр 2021 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 мар 2021 : 		 Новый стрим от PUSCIFER

14 дек 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 окт 2020 : 		 PUSCIFER онлайн

18 сен 2020 : 		 Новая песня PUSCIFER

10 май 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 окт 2016 : 		 Новое видео PUSCIFER
|||| 22 янв 2026

PUSCIFER готовят фильм



zoom
PUSCIFER по случаю выхода нового студийного альбома, в ряде музыкальных независимых магазинов продемонстрируют новую ленту "Normal Isn't: Puscifer Live At The Pacific Stock Exchange".

«Обычные виниловые магазины — источник жизненной силы независимых групп. Это симбиотические отношения, которые были почти сведены на нет эпохой цифровых загрузок и потокового вещания. К счастью, мы выжили, работая вместе».




просмотров: 77

