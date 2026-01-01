22 янв 2026



BRET MICHAELS ответил коллегам по POISON



BRET MICHAELS опубликовал следующее сообщение:



«GREEN DAY и Bad Bunny — поздравляем с концертом в рамках SUPER BOWL. Я не могу дождаться, когда увижу это, и не могу дождаться, когда объявлю о том, что мечта всех игроков НФЛ сбылась (следите за обновлениями...)



Моему другу Rikki Rockett — желаю повеселиться сегодня вечером с моим хорошим приятелем Eddie Trunk и насладиться церемонией включения в Metal Hall Of Fame. Как всегда, я считаю, что POISON — это Bobby, C.C., Rikki и я сам. Я также искренне люблю BMB и всегда буду иметь и то, и другое в своей жизни.



Итог — я люблю музыку, я люблю своих фанатов, и я всегда буду им бесконечно благодарен. Только вперед, и давайте все сосредоточимся на позитиве в 2026 году и на потенциале будущего воссоединения!»







