Новости
*

Poison

*



22 янв 2026 : 		 BRET MICHAELS ответил коллегам по POISON

19 янв 2026 : 		 RIKKI ROCKETT: «Жажда бабла погубила тур POISON»

17 ноя 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»

16 ноя 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»

13 ноя 2025 : 		 Разборки в и около POISON

28 окт 2025 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

17 май 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»

13 апр 2025 : 		 RIKKI ROCKETT готов к туру POISON

11 апр 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Нужно оставаться верными себе!»

30 мар 2025 : 		 Барабанщик POISON о новом материале

16 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

6 янв 2025 : 		 Почему POISON едва не забанили за обложку

20 дек 2024 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»

23 июл 2023 : 		 POISON могут что-то выпустить в 2025 году

23 июн 2023 : 		 Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»

28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»
|||| 22 янв 2026

BRET MICHAELS ответил коллегам по POISON



BRET MICHAELS опубликовал следующее сообщение:

«GREEN DAY и Bad Bunny — поздравляем с концертом в рамках SUPER BOWL. Я не могу дождаться, когда увижу это, и не могу дождаться, когда объявлю о том, что мечта всех игроков НФЛ сбылась (следите за обновлениями...)

Моему другу Rikki Rockett — желаю повеселиться сегодня вечером с моим хорошим приятелем Eddie Trunk и насладиться церемонией включения в Metal Hall Of Fame. Как всегда, я считаю, что POISON — это Bobby, C.C., Rikki и я сам. Я также искренне люблю BMB и всегда буду иметь и то, и другое в своей жизни.

Итог — я люблю музыку, я люблю своих фанатов, и я всегда буду им бесконечно благодарен. Только вперед, и давайте все сосредоточимся на позитиве в 2026 году и на потенциале будущего воссоединения!»




просмотров: 116

