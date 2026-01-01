Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 40
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 40
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
[= ||| все новости группы



*

Uriah Heep

*



22 янв 2026 : 		 URIAH HEEP выступают без Mick'a Box'a

8 дек 2025 : 		 Бывший вокалист URIAH HEEP выпустил альбом

15 ноя 2025 : 		 Вокалист URIAH HEEP: «Искусственный интеллект меня пугает»

15 апр 2025 : 		 Гитариста URIAH HEEP ограбили в Бразилии

12 фев 2025 : 		 Лидер URIAH HEEP о том, почему группа больше не ездит в большие туры

6 дек 2024 : 		 Гитарист URIAH HEEP: «Прощальный тур не повод не играть после!»

20 сен 2024 : 		 URIAH HEEP едут в прощальный тур

22 июн 2024 : 		 RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP

18 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления URIAH HEEP

27 ноя 2023 : 		 MICK BOX: «Я думаю, что пока я в группе, она будет звучать как URIAH HEEP»

21 апр 2023 : 		 Винилы URIAH HEEP выйдут весной

19 апр 2023 : 		 Новое видео URIAH HEEP

25 янв 2023 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP

18 янв 2023 : 		 MICK BOX представляет новый URIAH HEEP

8 ноя 2022 : 		 Новое видео URIAH HEEP

19 апр 2022 : 		 MICK BOX — о новом альбоме: «В нём есть все элементы, которыми славятся URIAH HEEP»

25 мар 2022 : 		 Гитарист URIAH HEEP — о новом альбоме

14 фев 2022 : 		 URIAH HEEP завершили запись

17 янв 2022 : 		 Еще два винила URIAH HEEP

16 дек 2021 : 		 Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле

4 ноя 2021 : 		 URIAH HEEP завершили запись

27 сен 2021 : 		 Вскрытие URIAH HEEP

12 авг 2021 : 		 Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP

24 июн 2021 : 		 Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от URIAH HEEP
Показать далее
| - |

|||| сегодня

URIAH HEEP выступают без Mick'a Box'a



zoom
URIAH HEEP выступлением 22 января в Тампере открывают тур "The Magician's Farewell", где место Mick'a Box'a займет гитарист BLACK STAR RIDERS и WAYWARD SONS Sam Wood.

«Мы хотели бы сообщить всем, что Mick заболел и не сможет дать первые несколько концертов в рамках скандинавского этапа "The Magician's Farewell", который стартует в Тампере, Финляндия, в этот четверг.

Мы ежедневно следим за прогрессом Mick'a, и он вернется к гастролям, как только будет в форме, он передает всем вам наилучшие пожелания и искренние извинения.

Нам очень повезло, что Sam Wood в самую последнюю минуту с благословения Mick'a поможет нам на тех шоу, где не будет Mick'a.

Мы искренне ценим всеобщее понимание в этой непростой ситуации, в которой мы оказались, и надеемся, что вы сможете оказать Sam'y поддержку в выполнении этой нелегкой задачи.

Мы будем держать вас в курсе успехов Mick'a и увидимся на концертах!

Bernie, Phil, Russ и Davy»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 165

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом