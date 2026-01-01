URIAH HEEP выступают без Mick'a Box'a

URIAH HEEP выступлением 22 января в Тампере открывают тур "The Magician's Farewell", где место Mick'a Box'a займет гитарист BLACK STAR RIDERS и WAYWARD SONS Sam Wood.
«Мы хотели бы сообщить всем, что Mick заболел и не сможет дать первые несколько концертов в рамках скандинавского этапа "The Magician's Farewell", который стартует в Тампере, Финляндия, в этот четверг.
Мы ежедневно следим за прогрессом Mick'a, и он вернется к гастролям, как только будет в форме, он передает всем вам наилучшие пожелания и искренние извинения.
Нам очень повезло, что Sam Wood в самую последнюю минуту с благословения Mick'a поможет нам на тех шоу, где не будет Mick'a.
Мы искренне ценим всеобщее понимание в этой непростой ситуации, в которой мы оказались, и надеемся, что вы сможете оказать Sam'y поддержку в выполнении этой нелегкой задачи.
Мы будем держать вас в курсе успехов Mick'a и увидимся на концертах!
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет