URIAH HEEP выступают без Mick'a Box'a



URIAH HEEP выступлением 22 января в Тампере открывают тур "The Magician's Farewell", где место Mick'a Box'a займет гитарист BLACK STAR RIDERS и WAYWARD SONS Sam Wood.



«Мы хотели бы сообщить всем, что Mick заболел и не сможет дать первые несколько концертов в рамках скандинавского этапа "The Magician's Farewell", который стартует в Тампере, Финляндия, в этот четверг.



Мы ежедневно следим за прогрессом Mick'a, и он вернется к гастролям, как только будет в форме, он передает всем вам наилучшие пожелания и искренние извинения.



Нам очень повезло, что Sam Wood в самую последнюю минуту с благословения Mick'a поможет нам на тех шоу, где не будет Mick'a.



Мы искренне ценим всеобщее понимание в этой непростой ситуации, в которой мы оказались, и надеемся, что вы сможете оказать Sam'y поддержку в выполнении этой нелегкой задачи.



Мы будем держать вас в курсе успехов Mick'a и увидимся на концертах!



Bernie, Phil, Russ и Davy»











