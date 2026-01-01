Arts
22 янв 2026 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT готовят альбом

9 янв 2025 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT планируют два ЕР

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового материала THE L.I.F.E. PROJECT

30 май 2024 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT готовят новый материал

10 сен 2022 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполняют ANTHRAX

8 авг 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT исполнили MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления THE L.I.F.E. PROJECT

6 май 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отыграли первое шоу

29 мар 2022 : 		 Будут ли THE L.I.F.E. PROJECT давать концерты?

3 мар 2022 : 		 THE L.I.F.E. PROJECT отметят "Big 4"

14 авг 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

11 июл 2021 : 		 Видео с текстом от THE L.I.F.E. PROJECT

17 июн 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 май 2021 : 		 Обучающее видео от THE L.I.F.E. PROJECT

22 май 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

29 апр 2021 : 		 Новое видео THE L.I.F.E. PROJECT

23 апр 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR основал THE L.I.F.E. PROJECT
THE L.I.F.E. PROJECT готовят альбом



В недавнем интервью вокалистка THE L.I.F.E. PROJECT ответила на вопрос о том, когда от проекта стоит ждать нового материала:

«У нас есть альбом, который, похоже, мы собираемся выпустить в начале/середине 2026 года. Изначально предполагалось, что это будут два мини-альбома, выпущенных [в прошлом] году, и на лейблах, но одно повлекло за собой другое, и мы делаем это немного не так, как планировали изначально. Но я думаю, что, несмотря на все сказанное, очень, очень скоро выйдет еще больше музыки из проекта L.I.F.E.».




просмотров: 24

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
