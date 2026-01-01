сегодня



THE L.I.F.E. PROJECT готовят альбом



В недавнем интервью вокалистка THE L.I.F.E. PROJECT ответила на вопрос о том, когда от проекта стоит ждать нового материала:



«У нас есть альбом, который, похоже, мы собираемся выпустить в начале/середине 2026 года. Изначально предполагалось, что это будут два мини-альбома, выпущенных [в прошлом] году, и на лейблах, но одно повлекло за собой другое, и мы делаем это немного не так, как планировали изначально. Но я думаю, что, несмотря на все сказанное, очень, очень скоро выйдет еще больше музыки из проекта L.I.F.E.».







