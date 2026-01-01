сегодня



Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME



Члены KISS, PAUL STANLEY и GENE SIMMONS, а также Walter Afanasieff; Terry Britten и Graham Lyle; Kenny Loggins; Alanis Morissette; Christopher "Tricky" Stewart и Taylor Swift, будут введены в SONGWRITERS HALL OF FAME. Церемония намечена на 11 июня в Marriott Marquis Hotel, New York City.



Председатель Nile Rodgers: «Музыкальная индустрия основана на невероятном таланте авторов песен, которые создают незабываемые песни. Без их мастерства не было бы ни записанной музыки, ни концертов, ни увлеченных поклонников. Все происходит от песни и ее создателя. Мы очень гордимся нашей постоянной приверженностью признанию самых значимых в культурном отношении композиторов в истории. В этом году в линейке представлены не только культовые песни, но и единство различных жанров. Эти авторы песен оказали глубокое влияние на жизни миллиардов слушателей по всему миру, и для нас большая честь отметить их вклад».



Основанный в 1969 году Songwriters Hall Of Fame (SHOF) служит важным связующим звеном между прошлым и будущим музыки. В Зале чествуют музыкальных пионеров, в то время как работа организации с музыкальным сообществом готовит новое поколение трубадуров. Чтобы претендовать на вступление, автор песен с престижным каталогом композиций, может быть номинирован через 20 лет после первого коммерческого успеха своего детища.







