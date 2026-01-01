Arts
Новости
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 40
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 33
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*

Kiss

*



22 янв 2026 : 		 Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME

21 янв 2026 : 		 Менеджер KISS об упадке индустрии

15 янв 2026 : 		 Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»

26 дек 2025 : 		 KISS в Kennedy Center

21 дек 2025 : 		 Кухонный инвентарь от KISS

17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS
Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME



Члены KISS, PAUL STANLEY и GENE SIMMONS, а также Walter Afanasieff; Terry Britten и Graham Lyle; Kenny Loggins; Alanis Morissette; Christopher "Tricky" Stewart и Taylor Swift, будут введены в SONGWRITERS HALL OF FAME. Церемония намечена на 11 июня в Marriott Marquis Hotel, New York City.

Председатель Nile Rodgers: «Музыкальная индустрия основана на невероятном таланте авторов песен, которые создают незабываемые песни. Без их мастерства не было бы ни записанной музыки, ни концертов, ни увлеченных поклонников. Все происходит от песни и ее создателя. Мы очень гордимся нашей постоянной приверженностью признанию самых значимых в культурном отношении композиторов в истории. В этом году в линейке представлены не только культовые песни, но и единство различных жанров. Эти авторы песен оказали глубокое влияние на жизни миллиардов слушателей по всему миру, и для нас большая честь отметить их вклад».

Основанный в 1969 году Songwriters Hall Of Fame (SHOF) служит важным связующим звеном между прошлым и будущим музыки. В Зале чествуют музыкальных пионеров, в то время как работа организации с музыкальным сообществом готовит новое поколение трубадуров. Чтобы претендовать на вступление, автор песен с престижным каталогом композиций, может быть номинирован через 20 лет после первого коммерческого успеха своего детища.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
