Новая песня EXODUS



"3111", новая песня группы EXODUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Goliath", выход которого запланирован на 20 марта на Napalm Records. Официальное видео слишком брутально для YouTube, и его публикация отклонена. Полностью оно будет опубликовано позднее в другое время и в другом месте:



01. 3111

02. Hostis Humani Generis

03. The Changing Me (feat. Peter Tägtgren)

04. Promise You This

05. Goliath (feat. Katie Jacoby)

06. Beyond The Event Horizon

07. 2 Minutes Hate

08. Violence Works

09. Summon Of The God Unknown

10. The Dirtiest Of The Dozen







