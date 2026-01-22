Arts
Новости
Exodus

Новая песня EXODUS



"3111", новая песня группы EXODUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Goliath", выход которого запланирован на 20 марта на Napalm Records. Официальное видео слишком брутально для YouTube, и его публикация отклонена. Полностью оно будет опубликовано позднее в другое время и в другом месте:

01. 3111
02. Hostis Humani Generis
03. The Changing Me (feat. Peter Tägtgren)
04. Promise You This
05. Goliath (feat. Katie Jacoby)
06. Beyond The Event Horizon
07. 2 Minutes Hate
08. Violence Works
09. Summon Of The God Unknown
10. The Dirtiest Of The Dozen




22 янв 2026
С
Санчез
Чем то Seasons in the Abyss напомнил...
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
