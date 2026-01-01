Arts
Новости
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 40
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 33
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
TOP5
*

Myrkur

*



22 янв 2026 : 		 Новая песня MYRKUR

11 мар 2025 : 		 Новое видео MYRKUR

1 мар 2025 : 		 Шотландская народная от MYRKUR

27 авг 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MYRKUR

20 окт 2023 : 		 Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания

5 окт 2023 : 		 Новая песня MYRKUR

15 сен 2023 : 		 Новое видео MYRKUR

22 авг 2023 : 		 Новое видео MYRKUR

20 окт 2021 : 		 Демо от MYRKUR

20 дек 2020 : 		 Новая песня MYRKUR

25 июн 2020 : 		 Кавер-версия BJÖRK от MYRKUR и ANNA VON HAUSSWOLFF

25 мар 2020 : 		 Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания

4 мар 2020 : 		 Новая песня MYRKUR

13 фев 2020 : 		 Новое видео MYRKUR

15 янв 2020 : 		 Новое видео MYRKUR

15 ноя 2018 : 		 Новое видео MYRKUR

24 авг 2017 : 		 Народная песня от MYRKUR

28 июл 2017 : 		 Новое видео MYRKUR

29 июн 2017 : 		 Новая песня MYRKUR

16 июн 2017 : 		 Новый альбом MYRKUR выйдет осенью

9 июн 2017 : 		 Новая песня MYRKUR

23 фев 2017 : 		 MYRKUR в студии

7 фев 2017 : 		 Концертное видео MYRKUR

10 авг 2016 : 		 Концертный трек MYRKUR

22 июн 2016 : 		 Концертный релиз MYRKUR выйдет в августе

2 дек 2015 : 		 MYRKUR на BBC
Новая песня MYRKUR



Touch My Love and Die, новая песня MYRKUR, доступна для прослушивания ниже.

14 февраля певица выступит с синглом на песенном конкурсе Dansk Melodi Grand Prix, победительница которого будет представлять Данию на "Евровидении–2026"

В сиянии между языками пламени и тенями, между шепчущими голосами и оглушительной тишиной возникает пространство, где музыку не просто слышат — ее ощущают. С песней “Touch My Love and Die” MYRKUR представляет конкурсную работу на Гран-при Dansk Melodi, которая больше похожа на ритуал, чем на песню. Произведение, в котором прослеживаются мотивы скандинавской мифологии, человеческой уязвимости и кинематографического величия, объединяя их в момент, когда тьма не прячется, а позволяет ей говорить.

“Touch My Love and Die” — мрачная кинематографическая баллада, в которой различные музыкальные выражения MYRKUR сливаются в новое целое. Звучание включает в себя элементы металла, скандинавской народной музыки и саундтреков к фильмам, записанных в формате Dolby Atmos с участием настоящих музыкантов — от виолончели, хора девочек и старинных народных инструментов до барабанов, записанных более чем на 40 микрофонах. Физический, человеческий звуковой ландшафт во времени, отмеченном скоростью, искусственностью и расстоянием.

В лирике песни прослеживаются элементы сверхъестественного и готики. Это многослойный романс: поцелуй смерти, предупреждение, заклинание. Любовь — это одновременно и освобождение, и опасность. Для MYRKUR важно, чтобы текст оставался открытым и мог свободно интерпретироваться слушателем.

Прошедший год ознаменовался серьезными переменами в личной жизни и творчестве, и эта песня стала кульминацией этого движения. MYRKUR описывает “Touch My Love And Die”, записанный зимой 2025 года совместно с Christopher Juul (Heilung), как произведение, в которое были вложены “сердце, душа, кровь и слезы” — как в песне, так и в исполнении — то, что, как она надеется, может стать противоядием от мира, в котором доминируют искусственный интеллект и одноразовая культура. Напоминание о корнях человечества, его духе и стойкости.




просмотров: 183

