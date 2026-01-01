сегодня



Новая песня MYRKUR



Touch My Love and Die, новая песня MYRKUR, доступна для прослушивания ниже.



14 февраля певица выступит с синглом на песенном конкурсе Dansk Melodi Grand Prix, победительница которого будет представлять Данию на "Евровидении–2026"



В сиянии между языками пламени и тенями, между шепчущими голосами и оглушительной тишиной возникает пространство, где музыку не просто слышат — ее ощущают. С песней “Touch My Love and Die” MYRKUR представляет конкурсную работу на Гран-при Dansk Melodi, которая больше похожа на ритуал, чем на песню. Произведение, в котором прослеживаются мотивы скандинавской мифологии, человеческой уязвимости и кинематографического величия, объединяя их в момент, когда тьма не прячется, а позволяет ей говорить.



“Touch My Love and Die” — мрачная кинематографическая баллада, в которой различные музыкальные выражения MYRKUR сливаются в новое целое. Звучание включает в себя элементы металла, скандинавской народной музыки и саундтреков к фильмам, записанных в формате Dolby Atmos с участием настоящих музыкантов — от виолончели, хора девочек и старинных народных инструментов до барабанов, записанных более чем на 40 микрофонах. Физический, человеческий звуковой ландшафт во времени, отмеченном скоростью, искусственностью и расстоянием.



В лирике песни прослеживаются элементы сверхъестественного и готики. Это многослойный романс: поцелуй смерти, предупреждение, заклинание. Любовь — это одновременно и освобождение, и опасность. Для MYRKUR важно, чтобы текст оставался открытым и мог свободно интерпретироваться слушателем.



Прошедший год ознаменовался серьезными переменами в личной жизни и творчестве, и эта песня стала кульминацией этого движения. MYRKUR описывает “Touch My Love And Die”, записанный зимой 2025 года совместно с Christopher Juul (Heilung), как произведение, в которое были вложены “сердце, душа, кровь и слезы” — как в песне, так и в исполнении — то, что, как она надеется, может стать противоядием от мира, в котором доминируют искусственный интеллект и одноразовая культура. Напоминание о корнях человечества, его духе и стойкости. http://www.myrkurmusic.com/







