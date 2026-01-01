Arts
Новости
Via Doloris

Новое видео VIA DOLORIS



For The Glory, новое видео VIA DOLORIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Guerre et Paix', релиз которого намечен на 20 марта на Season of Mist.

Состав:

Gildas Le Pape (ex-Satyricon) — lead vocals, choirs, guitars, bass
Frost (1349, Satyricon) — session drums




просмотров: 101

