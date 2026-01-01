×
Rotting Christ
Греция
Black Metal
Dark Metal
Grind Core
http://www.rotting-christ.com
Myspace:
http://www.myspace.com/rottingchristabyss
Facebook:
https://www.facebook.com/rottingchristofficial
23 янв 2026
:
Новый релиз ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
13 дек 2025
:
Профессиональное видео полного выступления ROTTING CHRIST
9 дек 2025
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
2 дек 2025
:
Перезаписанный трек ROTTING CHRIST
21 окт 2025
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
9 апр 2025
:
ROTTING CHRIST попали в аварию
6 мар 2025
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
20 фев 2025
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
8 фев 2025
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
21 янв 2025
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
3 дек 2024
:
ROTTING CHRIST планируют концертный релиз
6 ноя 2024
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
23 окт 2024
:
Один день с ROTTING CHRIST
25 сен 2024
:
Видео полного выступления ROTTING CHRIST
28 авг 2024
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
5 авг 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
25 июл 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
4 июл 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
22 июн 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
19 июн 2024
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
11 июн 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
3 июн 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
29 май 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
23 май 2024
:
Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
21 май 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
24 апр 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
28 мар 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
21 фев 2024
:
Новое видео ROTTING CHRIST
22 янв 2024
:
Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной
11 янв 2024
:
ROTTING CHRIST готовятся к юбилею
29 ноя 2023
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
15 ноя 2023
:
Фэн-видео ROTTING CHRIST
4 июл 2023
:
ROTTING CHRIST приступили к записи
28 апр 2023
:
Новое видео ROTTING CHRIST
20 апр 2023
:
ROTTING CHRIST в Нью-Йорке
2 мар 2023
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
15 фев 2023
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
16 дек 2022
:
Новый ЕР ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
12 авг 2022
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
22 апр 2022
:
Вокалист BORKNAGAR в новой песне ROTTING CHRIST
26 янв 2022
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
5 апр 2021
:
Студийное видео ROTTING CHRIST
15 фев 2021
:
Drum-cam от ROTTING CHRIST
27 ноя 2020
:
Доступна дискография ROTTING CHRIST
8 ноя 2020
:
Офиура названа в честь ROTTING CHRIST
27 сен 2020
:
ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995
13 авг 2020
:
Видео с выступления ROTTING CHRIST
27 апр 2020
:
ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR
20 мар 2020
:
ROTTING CHRIST отменили тур по США
10 мар 2020
:
Редкое концертное видео ROTTING CHRIST
17 окт 2019
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
1 май 2019
:
Анимированное видео от ROTTING CHRIST
7 апр 2019
:
Новое видео ROTTING CHRIST
4 апр 2019
:
Анимированное видео от ROTTING CHRIST
5 мар 2019
:
Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH
20 фев 2019
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
15 фев 2019
:
Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
7 фев 2019
:
Новая песня ROTTING CHRIST
18 янв 2019
:
Новая песня ROTTING CHRIST
15 янв 2019
:
Трейлер книги ROTTING CHRIST
4 янв 2019
:
Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST
18 дек 2018
:
Новая песня ROTTING CHRIST
29 ноя 2018
:
Новая песня ROTTING CHRIST
19 ноя 2018
:
Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет зимой
28 авг 2018
:
Книга о ROTTING CHRIST выйдет осенью
12 июн 2018
:
Бокс-сет ROTTING CHRIST выйдет летом
30 май 2018
:
ROTTING CHRIST начали запись нового альбома
16 апр 2018
:
Участники ROTTING CHRIST были арестованы в Грузии
6 мар 2018
:
Лидер ROTTING CHRIST: «Я 20 лет занимался этим и не зарабатывал, но продолжал заниматься!»
14 фев 2018
:
Лирик-видео нереализованной песни ROTTING CHRIST
3 фев 2018
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
27 янв 2018
:
Новая песня ROTTING CHRIST
25 янв 2018
:
ROTTING CHRIST выпустят сборник с новой песней
22 май 2017
:
Рассказ о создании обложки ROTTING CHRIST
3 май 2017
:
Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
13 мар 2017
:
Винил ROTTING CHRIST выйдет весной
23 фев 2017
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
15 июн 2016
:
Новое видео ROTTING CHRIST
7 июн 2016
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
2 июн 2016
:
Новая песня ROTTING CHRIST
26 май 2016
:
Новая песня ROTTING CHRIST
11 май 2016
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
11 апр 2016
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
30 мар 2016
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
21 мар 2016
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
11 мар 2016
:
ROTTING CHRIST выступят в ЮАР под другим именем из-за протестов
4 фев 2016
:
Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
22 янв 2016
:
Тизер нового альбома ROTTING CHRIST
19 янв 2016
:
Новая песня ROTTING CHRIST
18 янв 2016
:
Новая песня ROTTING CHRIST
10 дек 2015
:
Новая песня ROTTING CHRIST
1 июл 2015
:
Концертный релиз ROTTING CHRIST выйдет в августе
9 май 2015
:
ROTTING CHRIST начали запись альбома
17 фев 2015
:
Концертное видео ROTTING CHRIST
19 июн 2013
:
Новое видео ROTTING CHRIST
22 фев 2013
:
Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
8 фев 2013
:
Новая песня ROTTING CHRIST
26 янв 2013
:
Новая песня ROTTING CHRIST
12 янв 2013
:
Видео с текстом от ROTTING CHRIST
18 дек 2012
:
Новая песня ROTTING CHRIST
11 дек 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома ROTTING CHRIST
15 ноя 2012
:
Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет в марте
8 окт 2012
:
ROTTING CHRIST завершают работу над новым альбомом
30 дек 2011
:
Фронтмен ROTTING CHRIST на новом альбмое BIRTH A.D.
4 авг 2011
:
Песня ROTTING CHRIST в итальянском фильме
3 апр 2011
:
Лидер ROTTING CHRIST: "Меня больше не волнуют продажи альбомов"
20 мар 2011
:
Видео с выступления ROTTING CHRIST
13 ноя 2010
:
Альбомы ROTTING CHRIST выйдут на виниле
20 июн 2010
:
ROTTING CHRIST вынуждены отменить ряд концертов
22 янв 2010
:
Новая песня ROTTING CHRIST
19 янв 2010
:
Семплы нового альбома ROTTING CHRIST
18 дек 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома ROTTING CHRIST
8 дек 2009
:
Подробности о новом альбоме ROTTING CHRIST
27 ноя 2009
:
Название нового альбома ROTTING CHRIST
20 ноя 2009
:
Фронтмен ROTTING CHRIST рассказал о сотрудничестве с Diamanda'ой Galas
19 сен 2009
:
ROTTING CHRIST начали запись альбома
11 июн 2009
:
ROTTING CHRIST готовы к студийной работе
5 фев 2009
:
ROTTING CHRIST выпустят DVD в феврале
20 май 2008
:
Переиздание альбома ROTTING CHRIST "Genesis" выйдет на виниле
11 дек 2007
:
ROTTING CHRIST сняли концерт в Афинах для нового DVD
21 ноя 2007
:
ROTTING CHRIST снимут концертное DVD
30 июл 2007
:
ROTTING CHRIST: видео в сети
7 фев 2007
:
ROTTING CHRIST: видео 'Keravnos Kivernitos' в сети
28 ноя 2006
:
Новая композиция ROTTING CHRIST в сети
10 июн 2006
:
ROTTING CHRIST собираются вновь посетить Россию
28 фев 2006
:
Новый гитарист в составе ROTTING CHRIST
4 янв 2006
:
ROTTING CHRIST запишут концертный альбом
14 ноя 2002
:
Происхождение ROTTING CHRIST
сегодня
Новый релиз ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
Aealo - Rerecorded, новый релиз ROTTING CHRIST, доступен для прослушивания ниже.
http://www.rotting-christ.com
Сообщений нет
