Новое видео JARED JAMES NICHOLS



"Pretend", новое видео JARED JAMES NICHOLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ""Louder Than Fate", релиз которого намечен на пятое июня:



1. Let’s Go

2. Ghost

3. Way Back

4. Bending Or Breaking

5. Killing Time *

6. Dust N’ Bones

7. Show Me *

8. Looks Like That Felt Good *

9. Runnin’ Hot

10. Pretend







