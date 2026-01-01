Arts
Новости
*

Jared James Nichols

|||| сегодня

Новое видео JARED JAMES NICHOLS



"Pretend", новое видео JARED JAMES NICHOLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ""Louder Than Fate", релиз которого намечен на пятое июня:

1. Let’s Go
2. Ghost
3. Way Back
4. Bending Or Breaking
5. Killing Time *
6. Dust N’ Bones
7. Show Me *
8. Looks Like That Felt Good *
9. Runnin’ Hot
10. Pretend




просмотров: 23

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
