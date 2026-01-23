Arts
Новости
TOP5
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания



zoom
Megadeth, новый альбом MEGADETH, доступен для прослушивания ниже:

01. Tipping Point
02. I Don’t Care
03. Hey, God?!
04. Let There Be Shred
05. Puppet Parade
06. Another Bad Day
07. Made To Kill
08. Obey The Call
09. I Am War
10. The Last Note
11. Ride The Lightning (Bonus Track)








23 янв 2026
С
Санчез
Уже неделю как
