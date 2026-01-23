сегодня



Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания



Megadeth, новый альбом MEGADETH, доступен для прослушивания ниже:



01. Tipping Point

02. I Don’t Care

03. Hey, God?!

04. Let There Be Shred

05. Puppet Parade

06. Another Bad Day

07. Made To Kill

08. Obey The Call

09. I Am War

10. The Last Note

11. Ride The Lightning (Bonus Track)















+0 -0



( 1 ) просмотров: 110

