Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 41
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 41
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
[= ||| все новости группы



*

Gladenfold

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео GLADENFOLD



zoom
Wardens Of Time, новое видео GLADENFOLD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Soulbound, релиз которого намечен на 27 февраля на Reaper Entertainment.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 38

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом