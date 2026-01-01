Arts
Death Dealer

Новое видео DEATH DEALER



zoom
Riding On The Wings, новое видео DEATH DEALER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Reign Of Steel, релиз которого намечен на 23 января на Massacre Records:

“Assemble”
“Devil’s Triangle”
“Riding On The Wings”
“Bloodbath”
“Raging Wild And Free”
“Blast The Highway”
“Compelled”
“Dragon Of Algorath”
“Sleeping Prophet”
“Reign Of The Night”



1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
