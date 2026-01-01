Arts
Новости
Thirty Seconds to Mars

23 янв 2026 : 		 Нереализованный трек THIRTY SECONDS TO MARS

20 май 2021 : 		 Новое видео THIRTY SECONDS TO MARS

9 ноя 2017 : 		 Новое видео THIRTY SECONDS TO MARS

22 авг 2017 : 		 Новая песня THIRTY SECONDS TO MARS

20 мар 2015 : 		 Московское выступление 30 SECONDS TO MARS перенесено

17 мар 2015 : 		 30 SECONDS TO MARS в программе "Вечерний Ургант"

30 окт 2013 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

28 сен 2013 : 		 Видео с текстом от 30 SECONDS TO MARS

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления 30 SECONDS TO MARS

5 авг 2013 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

15 май 2013 : 		 Видео с текстом от 30 SECONDS TO MARS

21 апр 2013 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

10 апр 2013 : 		 30 SECONDS TO MARS отправили сингл в космос

30 ноя 2010 : 		 Новое видео 30 SECONDS TO MARS

11 ноя 2010 : 		 Делюкс-издание 30 SECONDS TO MARS
Нереализованный трек THIRTY SECONDS TO MARS



zoom
THIRTY SECONDS TO MARS 27 марта выпустят юбилейную версию альбома A Beautiful Lie, в которую войдет три ранее нереализованные трека и акустическая версия The Kill. Издание будет снабжено новым оформлением и доступно в нескольких вариантах:


Side A

Attack
A Beautiful Lie
The Kill
Was It A Dream?
The Fantasy
Side B

Savior
From Yesterday
The Story
R-Evolve
A Modern Myth
Praying For A Riot
Side C

Battle Of One
Hunter
God’s Eye
Over My Head
The Glory
The Kill (Acoustic)
Side D

Exclusive Etching




просмотров: 22

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом