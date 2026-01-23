сегодня



Новое видео ROB ZOMBIE



"(I'm A) Rock 'N' Roller", новое видео ROB ZOMBIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Great Satan, релиз которого намечен на 27 февраля на Nuclear Blast Records:



01. F.T.W. 84

02. Tarantula

03. (I'm a) Rock 'N' Roller

04. Heathen Days

05. Who Am I

06. Black Rat Coffin

07. Sir Lord Acid Wolfman

08. Punks And Demons

09. The Devilman

10. Out of Sight

11. Revolution Motherfuckers

12. Welcome To The Electric Age

13. The Black Scorpion

14. Unclean Animals

15. Grave Discontent











