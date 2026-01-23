"(I'm A) Rock 'N' Roller", новое видео ROB ZOMBIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Great Satan, релиз которого намечен на 27 февраля на Nuclear Blast Records:
01. F.T.W. 84
02. Tarantula
03. (I'm a) Rock 'N' Roller
04. Heathen Days
05. Who Am I
06. Black Rat Coffin
07. Sir Lord Acid Wolfman
08. Punks And Demons
09. The Devilman
10. Out of Sight
11. Revolution Motherfuckers
12. Welcome To The Electric Age
13. The Black Scorpion
14. Unclean Animals
15. Grave Discontent
