Новости
*

Breaking Benjamin

*



26 янв 2026 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новый сингл

30 авг 2025 : 		 Барабанщик BREAKING BENJAMIN завязывает с турами

27 апр 2025 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

13 янв 2025 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

6 дек 2024 : 		 Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN

10 ноя 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Временами я жужжу в ванной»

26 окт 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»

16 окт 2024 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

16 окт 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN на BMG

28 май 2024 : 		 Новой музыке BREAKING BENJAMIN быть!

9 апр 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN о новом материале

17 мар 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 фев 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новым материалом

9 фев 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 янв 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN выпускает сольную пластинку

17 июл 2023 : 		 У BREAKING BENJAMIN много нового

15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN
Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новый сингл



KEITH WALLEN представил новый сингл "A Thin Line". Этим музыкант занимается в течении года, начав с "Us Against The World", потом появился "Dead Inside" и работа с вокалистом GORE. Haley Roughton в "Teeth Marks".




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
