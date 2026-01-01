Arts
*

The Red Jumpsuit Apparatus

*
| - |

|||| сегодня

Нереализованный трек от THE RED JUMPSUIT APPARATUS



zoom
Обладающие платиновым статусом, THE RED JUMPSUIT APPARATUS объявили о том, что шестого марта на Better Noise состоится релиз делюкс-версии альбома "X's For Eyes". Фрагмент из того издания, ранее нереализованный трек "Angels Cry", доступен ниже:

01. Always The King (feat Kellin Quinn)
02. Purple Halo
03. Perfection
04. X's For Eyes
05. Bad Beat
06. Slipping Through (No Kings)
07. Angels Cry
08. Home Improvement
09. Twenty Hour Drive
10. Kins And Carroll
11. Getting By
12. Worth It (feat. Craig Mabbitt)
13. Not Today
14. Perfection (feat. Derek Sanders)
15. Slipping Through (No Kings) [screams version]




