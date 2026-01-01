Arts
29 янв 2026 : 		 Новая песня POP EVIL

19 май 2025 : 		 Кавер-версия SIMPLE MINDS от POP EVIL

6 май 2025 : 		 Вокалист POP EVIL: «Чтобы выжить в бизнесе, нужно сбросить лишний жирок»

12 апр 2025 : 		 Вокалист POP EVIL выбирает альбом METALLICA

22 мар 2025 : 		 Новое видео POP EVIL

10 янв 2025 : 		 Новое видео POP EVIL

3 дек 2024 : 		 Вокалист POP EVIL: «Проблем у меня было больше, чем я готов их сам признать»

24 ноя 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

14 окт 2024 : 		 Новое видео POP EVIL

12 окт 2024 : 		 Вокалист POP EVIL доволен новым составом

11 авг 2024 : 		 Новая песня POP EVIL

5 авг 2024 : 		 У POP EVIL много материала

27 июл 2024 : 		 Для вокалиста POP EVIL без разницы, альбом или сингл

8 май 2024 : 		 Вокалист POP EVIL об уходе барабанщицы

12 дек 2023 : 		 HAYLEY CRAMER покидает POP EVIL

22 ноя 2023 : 		 Вокалист POP EVIL: «Встречи с поклонниками дарят нам небывалую мотивацию»

22 окт 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

14 мар 2023 : 		 Цифровой бокс-сет от POP EVIL

19 янв 2023 : 		 Новое видео POP EVIL

2 окт 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

28 июл 2022 : 		 Барабанщица POP EVIL — о том, кем ей пришлось работать во время пандемии

21 июл 2022 : 		 Новая песня POP EVIL

22 апр 2022 : 		 Новое видео POP EVIL

12 ноя 2021 : 		 Вокалист POP EVIL — об уходе басиста

18 окт 2021 : 		 POP EVIL седьмой раз стали первыми

17 авг 2021 : 		 Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19
|||| 29 янв 2026

Новая песня POP EVIL



"The Decay", новая песня группы POP EVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "What Remains (Midnight Edition)", выход которого запланирован на 27 марта.




КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 87

