×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
73
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
35
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
73
Новое видео POPPY
64
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»
36
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
35
все новости группы
Pop Evil
США
-
http://www.popevil.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/popevil
Facebook:
https://www.facebook.com/popevil
29 янв 2026
:
Новая песня POP EVIL
19 май 2025
:
Кавер-версия SIMPLE MINDS от POP EVIL
6 май 2025
:
Вокалист POP EVIL: «Чтобы выжить в бизнесе, нужно сбросить лишний жирок»
12 апр 2025
:
Вокалист POP EVIL выбирает альбом METALLICA
22 мар 2025
:
Новое видео POP EVIL
10 янв 2025
:
Новое видео POP EVIL
3 дек 2024
:
Вокалист POP EVIL: «Проблем у меня было больше, чем я готов их сам признать»
24 ноя 2024
:
Новое видео POP EVIL
14 окт 2024
:
Новое видео POP EVIL
12 окт 2024
:
Вокалист POP EVIL доволен новым составом
11 авг 2024
:
Новая песня POP EVIL
5 авг 2024
:
У POP EVIL много материала
27 июл 2024
:
Для вокалиста POP EVIL без разницы, альбом или сингл
8 май 2024
:
Вокалист POP EVIL об уходе барабанщицы
12 дек 2023
:
HAYLEY CRAMER покидает POP EVIL
22 ноя 2023
:
Вокалист POP EVIL: «Встречи с поклонниками дарят нам небывалую мотивацию»
22 окт 2023
:
Новое видео POP EVIL
14 мар 2023
:
Цифровой бокс-сет от POP EVIL
19 янв 2023
:
Новое видео POP EVIL
2 окт 2022
:
Новая песня POP EVIL
28 июл 2022
:
Барабанщица POP EVIL — о том, кем ей пришлось работать во время пандемии
21 июл 2022
:
Новая песня POP EVIL
22 апр 2022
:
Новое видео POP EVIL
12 ноя 2021
:
Вокалист POP EVIL — об уходе басиста
18 окт 2021
:
POP EVIL седьмой раз стали первыми
17 авг 2021
:
Вокалист POP EVIL подцепил COVID-19
16 авг 2021
:
POP EVIL отменили концерт из-за COVID-19
3 авг 2021
:
POP EVIL исполнили METALLICA
21 июл 2021
:
POP EVIL выступили с басистом DEVOUR THE DAY и барабанщиком TED NUGENT
13 июл 2021
:
Басист POP EVIL объявил об уходе
27 июн 2021
:
В пандемию музыкантам POP EVIL пришлось работать на обычной работе
19 мар 2021
:
Новое видео POP EVIL
10 фев 2021
:
Новое видео POP EVIL
13 ноя 2020
:
Новая песня POP EVIL
27 июл 2020
:
Анимированное видео от POP EVIL
13 июн 2020
:
POP EVIL близки к завершению работ над альбомом
29 май 2020
:
Вокалист POP EVIL: «Для нового альбома написано 30 песен»
28 май 2020
:
Вокалист POP EVIL: «Рок умер? Что это за дичь?»
1 май 2020
:
Новый песни POP EVIL
15 фев 2019
:
Новое видео POP EVIL
18 май 2018
:
Новое видео POP EVIL
12 апр 2018
:
Акустика от POP EVIL
6 мар 2018
:
Акустика от POP EVIL
20 янв 2018
:
Новое видео POP EVIL
6 дек 2017
:
Трек-лист нового альбома POP EVIL
30 окт 2017
:
Новое видео POP EVIL
4 авг 2017
:
POP EVIL работают над альбомом
26 окт 2016
:
POP EVIL начнут работу весной
9 июл 2016
:
Панорамное видео от POP EVIL
26 май 2016
:
Пополнение в составе POP EVIL
19 май 2016
:
Барабанщик POP EVIL о своем уходе
19 янв 2016
:
POP EVIL на игре DETROIT PISTONS
17 ноя 2015
:
Новое видео POP EVIL
16 авг 2015
:
Новая песня POP EVIL
13 авг 2015
:
Новое видео POP EVIL
8 авг 2015
:
Видео с текстом от POP EVIL
15 июл 2015
:
Новая песня POP EVIL
2 июн 2015
:
Видео с текстом от POP EVIL
27 май 2015
:
Новый альбом POP EVIL выйдет в августе
23 янв 2015
:
POP EVIL нашли продюсера
14 апр 2014
:
Новое видео POP EVIL
18 мар 2014
:
Новое видео POP EVIL
23 авг 2013
:
Новое видео POP EVIL
14 май 2013
:
Новый альбом POP EVIL доступен для прослушивания
10 май 2013
:
Новое видео POP EVIL
12 апр 2013
:
Новая песня POP EVIL
6 апр 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома POP EVIL
1 мар 2013
:
Новая песня POP EVIL
29 май 2012
:
Новое видео POP EVIL
1 июн 2011
:
POP EVIL на EONE MUSIC
29 янв 2026
Новая песня POP EVIL
"The Decay", новая песня группы POP EVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "What Remains (Midnight Edition)", выход которого запланирован на 27 марта.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 87
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет