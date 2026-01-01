Arts
Новости
*

The Hu

*



24 янв 2026 : 		 Новое видео THE HU

16 июн 2025 : 		 Новый трек THE HU

4 окт 2024 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от THE HU

7 июл 2024 : 		 Новое видео THE HU

6 май 2024 : 		 Концертное видео THE HU

6 окт 2023 : 		 Новое видео THE HU

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE HU

7 май 2023 : 		 Акустика от THE HU

24 апр 2023 : 		 Видео с текстом от THE HU

31 мар 2023 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео THE HU

10 фев 2023 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS в новом видео THE HU

28 ноя 2022 : 		 THE HU получили награду ЮНЕСКО

5 сен 2022 : 		 Новое видео THE HU

19 авг 2022 : 		 Новое видео THE HU

8 июл 2022 : 		 Новое видео THE HU

13 май 2022 : 		 Новое видео THE HU

27 апр 2022 : 		 Видео с выступления THE HU

29 янв 2021 : 		 Монголия выпустила монету в честь THE HU

4 дек 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от THE HU

7 окт 2020 : 		 Новое видео THE HU

13 июл 2020 : 		 Документальный фильм от THE HU

5 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео THE HU

15 дек 2019 : 		 Вокалист PAPA ROACH в новом видео THE HU

26 ноя 2019 : 		 THE HU получат высшую награду своей страны
Новое видео THE HU



"The Real You", новое видео группы THE HU, доступно для просмотра ниже. Продюсировал трек Dashka, а за сведение отвечал пятикратный лауреат Грэмми Chris Lord-Alge




просмотров: 140

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом