Новости
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 41
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Omnium Gatherum

23 янв 2026 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

7 ноя 2025 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

24 сен 2025 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

8 авг 2025 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

17 июн 2025 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 янв 2025 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

27 сен 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

2 июн 2023 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

12 апр 2023 : 		 Кавер-версия MICHAEL SEMBELLO от OMNIUM GATHERUM

3 мар 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

14 окт 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

24 сен 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 авг 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

8 июн 2021 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись

10 апр 2020 : 		 Новое телефонное видео OMNIUM GATHERUM

1 апр 2020 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

9 янв 2020 : 		 OMNIUM GATHERUM наняли бывшего гитариста ARCH ENEMY

23 сен 2019 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

12 сен 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

10 авг 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

7 июл 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

2 мар 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью
Новая песня OMNIUM GATHERUM



"Moongold", новая песня группы OMNIUM GATHERUM, доступна для прослушивания ниже.




просмотров: 83

