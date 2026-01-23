Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 41
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 41
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
[= ||| все новости группы



*

Scorpions

*



23 янв 2026 : 		 Умер бывший басист SCORPIONS

19 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS'92

5 дек 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 ноя 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'02

17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Умер бывший басист SCORPIONS



zoom
Фрэнсис Бухгольц, бывший басист SCORPIONS, скончался в возрасте 75 лет. Семья подтвердила эти новости и сообщила, что он умер от рака.

«Наши сердца разбиты», — говорится в совместном заявлении его семьи. «На протяжении всей его борьбы с раком мы были рядом с ним, встречая все трудности всей семьей — именно так, как он нас учил. Он был семейным человеком до мозга костей, и наше горе невозможно передать словами».

SCORPIONS: «Дорогие фэны,

мы только что получили очень печальную новость о том, что наш давний друг и басист Фрэнсис Бухгольц скончался. Его наследие в группе будет жить вечно, и мы всегда будем помнить о тем многочисленных прекрасных мгновениях, что мы разделили. Мы искренне сочувствуем Хелле, его семье и друзьям.

R.I.P. Фрэнсис.

Klaus, Rudolf, Matthias»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 янв 2026
Nord61
Интересно, выдавят ли из себя скорпы соболезнования (учитывая, как скандально они расстались)?
просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом