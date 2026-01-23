сегодня



Умер бывший басист SCORPIONS



Фрэнсис Бухгольц, бывший басист SCORPIONS, скончался в возрасте 75 лет. Семья подтвердила эти новости и сообщила, что он умер от рака.



«Наши сердца разбиты», — говорится в совместном заявлении его семьи. «На протяжении всей его борьбы с раком мы были рядом с ним, встречая все трудности всей семьей — именно так, как он нас учил. Он был семейным человеком до мозга костей, и наше горе невозможно передать словами».



SCORPIONS: «Дорогие фэны,



мы только что получили очень печальную новость о том, что наш давний друг и басист Фрэнсис Бухгольц скончался. Его наследие в группе будет жить вечно, и мы всегда будем помнить о тем многочисленных прекрасных мгновениях, что мы разделили. Мы искренне сочувствуем Хелле, его семье и друзьям.



R.I.P. Фрэнсис.



Klaus, Rudolf, Matthias»







