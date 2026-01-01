PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

|
все новости группы
|
Канада
10 окт 2023 :
|
RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH
22 авг 2023 :
|
RIK EMMETT выпустил новый сингл
2 июн 2023 :
|
Басист TRIUMPH — о реюнионе
2 июн 2023 :
|
Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке
30 май 2023 :
|
NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH
27 май 2023 :
|
Концертное видео TRIUMPH 1983 года
9 мар 2023 :
|
Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью
18 ноя 2022 :
|
Винил от TRIUMPH
6 июн 2022 :
|
MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH
13 май 2022 :
|
Так будет ли реюнион TRIUMPH?
19 апр 2022 :
|
Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме
8 мар 2022 :
|
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022 :
|
Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021 :
|
TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021 :
|
Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021 :
|
Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021 :
|
Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021 :
|
Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021 :
|
JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021 :
|
Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021 :
|
TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021 :
|
ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021 :
|
Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021 :
|
TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021 :
|
Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020 :
|
RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020 :
|
RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020 :
|
Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020 :
|
Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
22 янв 2020 :
|
Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»
24 дек 2019 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH
27 ноя 2019 :
|
TRIUMPH отлично провели время
25 ноя 2019 :
|
Рассказ об издании альбома TRIUMPH
11 ноя 2019 :
|
Переиздание TRIUMPH выйдет зимой
7 ноя 2018 :
|
TRIUMPH планируют съемку документального фильма
1 авг 2016 :
|
Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9
5 июл 2016 :
|
Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
30 авг 2012 :
|
Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
11 июл 2012 :
|
Трейлер концертного релиза TRIUMPH
28 июн 2012 :
|
Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH
20 мар 2012 :
|
Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной
19 ноя 2010 :
|
Трейлер к переизданию TRIUMPH
29 окт 2010 :
|
Бокс-сет от TRIUMPH
25 июн 2010 :
|
Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»
PHIL X в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о первом за более чем 30 лет турне TRIUMPH и, в частности, рассказал о том, как будут разделяться обязанности между музыкантами:
«Сейчас это только обсуждается, однако [некоторые] люди думают, что [Rik и Gil] выйдут только на пару песен или что-то в этом роде — весьма распространённое мнение. Но это чушь собачья. Они отыграют весь сет. И если уж на то пошло, Gil может спеть пару песен и не играть на барабанах. И тогда Brent выйдет на сцену и сыграет на барабанах. И что самое удивительное в Brent'e, так это то, что он также великолепно играет на клавишах. Так что он будет играть на пианино и клавишных. А потом, если Rick будет ощущать себя комфортно в своих кондициях, он скажет что-то вроде: "Эй, Phil, займись этим" или "Эй, Todd, займись этим", и тогда что-то будет двигаться далее.
Возможно, с каждым днем у них получается все лучше, но я думаю, они в восторге от того, что им не нужно тащить все на себе и что мы с ними на сцене вместо того, чтобы [использовать бэк-треки], как это делают многие группы. Gil — мистер Контроль качества, и он хочет, чтобы все было как можно лучше. И вместо беговых дорожек он предпочел бы, чтобы этим другие занимались ребята. Rik тоже рад этому. Я имею в виду, что, когда они выступали втроем, у них никогда не было тех гармоний [когда они выступали вживую], которые были на записях, так что они оба в восторге от того, что у них есть такая возможность — раскрыться, когда поют пятеро человек. Это еще одно из того, чего они не могли добиться в прошлом.
Я думаю, когда выходишь на сцену и ощущаешь прилив адреналина, а затем, после нескольких концертов за плечами, набираешь обороты, и я считаю, что случиться может все, что угодно. Но когда я поговорил с Rik'ом, он был рад поделиться с нами этими моментами, например: "Эй, Phil, после того, как я спою это и эту песню, я бы хотел, чтобы у тебя была минутка и ты поиграл на гитаре здесь". И это достаточно удивительно. Я такой: "Что? Правда? [смеется] Они очень общительные люди!"»
