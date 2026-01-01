Arts
Новости
1 фев 2026 : 		 PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»

16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH

4 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о раке

26 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH
PHIL X о туре TRIUMPH: «Rik и Gil будут играть полный сет»



PHIL X в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о первом за более чем 30 лет турне TRIUMPH и, в частности, рассказал о том, как будут разделяться обязанности между музыкантами:

«Сейчас это только обсуждается, однако [некоторые] люди думают, что [Rik и Gil] выйдут только на пару песен или что-то в этом роде — весьма распространённое мнение. Но это чушь собачья. Они отыграют весь сет. И если уж на то пошло, Gil может спеть пару песен и не играть на барабанах. И тогда Brent выйдет на сцену и сыграет на барабанах. И что самое удивительное в Brent'e, так это то, что он также великолепно играет на клавишах. Так что он будет играть на пианино и клавишных. А потом, если Rick будет ощущать себя комфортно в своих кондициях, он скажет что-то вроде: "Эй, Phil, займись этим" или "Эй, Todd, займись этим", и тогда что-то будет двигаться далее.

Возможно, с каждым днем у них получается все лучше, но я думаю, они в восторге от того, что им не нужно тащить все на себе и что мы с ними на сцене вместо того, чтобы [использовать бэк-треки], как это делают многие группы. Gil — мистер Контроль качества, и он хочет, чтобы все было как можно лучше. И вместо беговых дорожек он предпочел бы, чтобы этим другие занимались ребята. Rik тоже рад этому. Я имею в виду, что, когда они выступали втроем, у них никогда не было тех гармоний [когда они выступали вживую], которые были на записях, так что они оба в восторге от того, что у них есть такая возможность — раскрыться, когда поют пятеро человек. Это еще одно из того, чего они не могли добиться в прошлом.

Я думаю, когда выходишь на сцену и ощущаешь прилив адреналина, а затем, после нескольких концертов за плечами, набираешь обороты, и я считаю, что случиться может все, что угодно. Но когда я поговорил с Rik'ом, он был рад поделиться с нами этими моментами, например: "Эй, Phil, после того, как я спою это и эту песню, я бы хотел, чтобы у тебя была минутка и ты поиграл на гитаре здесь". И это достаточно удивительно. Я такой: "Что? Правда? [смеется] Они очень общительные люди!"»




просмотров: 130

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
