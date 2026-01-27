сегодня



GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»



GEDDY LEE в недавнем интервью спросили, стоит ли рассчитывать на новую музыку от RUSH:



«До того, как мы начали чествовать историю RUSH, я намеревался создать несколько музыкальных композиций. Я предполагал, что буду заниматься этим самостоятельно, а не с Alex'ом, но когда мы стали импровизировать, я увидел возможность сделать что-то вместе с Alex'ом — но всё это сейчас отложено, потому что слишком много работы. Нам предстоит многое сделать в рамках подготовки к туру, так что некогда даже думать об этом. Но если мы сможем пережить тур, вернуться в Канаду и отдохнуть, кто знает, что будет, но я подозреваю, что в конце концов какая-то музыка всё-таки появится.



Было бы интересно посмотреть, на что способна Anika в творческой ситуации. Это было бы интересно. Но пока это всего лишь догадки, так что...»







