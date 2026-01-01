сегодня



Стоит ли ждать новой музыки от BULLETBOYS?



В рамках недавней беседы с вокалистом BULLETBOYS у него спросили, стоит ли рассчитывать на новую музыку:



«Новая музыка, безусловно, уже на горизонте. Но мы пытаемся сначала идти, а потом бежать. И я думаю, что сейчас самое важное — это просто выйти на сцену вчетвером, отыграть несколько концертов и воплотить все в жизнь. Но мы очень, очень довольны. Я хочу поблагодарить всех фанатов, друзей, семью, всех, кто был для нас синонимом любви и не давал нам ничего, кроме реально удивительных, вдохновляющих комментариев и прочего. И я называю их "голубыми злюками", но это нормально, потому что "голубые злюки", знаете, как их можно уничтожить? Только любовью»



Говоря о том, что послужило толчком к последнему воссоединению оригинального состава BULLETBOYS, Marq Torien сказал:



«Я считаю, что мы вчетвером через многое прошли в личной жизни, что в наши дни прошло примерно столько же времени, все становятся только старше, и я полагаю, мы поняли, что как сказал бы Майкл Джексон, вот и все.… Но для нас это все.



В прошлом я играл с несколькими другими парнями, некоторые из них были великолепны, некоторые — не слишком. Но я чувствую, что у всех нас есть определенный интерес к этому делу как у оригинальных участников, и мы действительно хотим показать музыкальному сообществу, на что мы способны, и просто выйти на сцену, чтобы громко заявить о себе и делать то, что мы делаем наилучшим образом!»







+0 -0



просмотров: 21

