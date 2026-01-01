Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 61
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
[= ||| все новости группы



*

Bulletboys

*



27 янв 2026 : 		 Стоит ли ждать новой музыки от BULLETBOYS?

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

18 дек 2025 : 		 MICK SWEDA вернулся в BULLETBOYS

27 окт 2025 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

15 окт 2025 : 		 JIMMY D'ANDA вернулся в BULLETBOYS

11 дек 2024 : 		 LONNIE VENCENT возвращается в BULLETBOYS

2 май 2024 : 		 BULLETBOYS работают с SONGVEST

23 мар 2024 : 		 Вокалист BULLETBOYS о новом проекте с басистом METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS: «Рок-н-ролл должен быть с изъяном, тогда он настоящий»

30 авг 2023 : 		 Двойничок от BULLETBOYS

21 мар 2023 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о распаде оригинального состава

25 дек 2022 : 		 MICK SWEDA: «Ничего общего с BULLETBOYS иметь не хочу!»

11 авг 2022 : 		 MARQ TORIEN: «JAMES HETFIELD был защитником BULLETBOYS»

24 июн 2022 : 		 Новое видео BULLETBOYS

19 янв 2022 : 		 BULLETBOYS представили новый состав

8 янв 2022 : 		 Перемены в BULLETBOYS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления BULLETBOYS

28 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS — о воссоединении оригинального состава

26 май 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

9 апр 2020 : 		 BULLETBOYS работают над альбомом

2 янв 2020 : 		 Видео с выступления оригинального состава BULLETBOYS

14 дек 2019 : 		 BULLETBOYS вновь вместе

2 мар 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

29 янв 2018 : 		 Новая песня BULLETBOYS

11 янв 2018 : 		 BULLETBOYS нашли барабанщика

10 янв 2018 : 		 Новое видео BULLETBOYS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Стоит ли ждать новой музыки от BULLETBOYS?



zoom
В рамках недавней беседы с вокалистом BULLETBOYS у него спросили, стоит ли рассчитывать на новую музыку:

«Новая музыка, безусловно, уже на горизонте. Но мы пытаемся сначала идти, а потом бежать. И я думаю, что сейчас самое важное — это просто выйти на сцену вчетвером, отыграть несколько концертов и воплотить все в жизнь. Но мы очень, очень довольны. Я хочу поблагодарить всех фанатов, друзей, семью, всех, кто был для нас синонимом любви и не давал нам ничего, кроме реально удивительных, вдохновляющих комментариев и прочего. И я называю их "голубыми злюками", но это нормально, потому что "голубые злюки", знаете, как их можно уничтожить? Только любовью»

Говоря о том, что послужило толчком к последнему воссоединению оригинального состава BULLETBOYS, Marq Torien сказал:

«Я считаю, что мы вчетвером через многое прошли в личной жизни, что в наши дни прошло примерно столько же времени, все становятся только старше, и я полагаю, мы поняли, что как сказал бы Майкл Джексон, вот и все.… Но для нас это все.

В прошлом я играл с несколькими другими парнями, некоторые из них были великолепны, некоторые — не слишком. Но я чувствую, что у всех нас есть определенный интерес к этому делу как у оригинальных участников, и мы действительно хотим показать музыкальному сообществу, на что мы способны, и просто выйти на сцену, чтобы громко заявить о себе и делать то, что мы делаем наилучшим образом!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 21

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом