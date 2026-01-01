сегодня



ALISSA WHITE-GLUZ: «Хочу создавать хорошую музыку и получать удовольствие»



ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью ответила на вопрос, почему взяла в руки гитару в недавнем клипе "The Room Where She Died":



«Я играл на гитаре только для того, чтобы писать песни, просто чтобы написать основы песен. Я ни в коем случае не являюсь хорошей гитаристкой. Конечно, мой инструмент — вокал, но, по крайней мере, владение основами игры на гитаре и фортепиано позволяет мне писать, по крайней мере, аккомпанировать самому себе в достаточной степени, чтобы писать. И потом, то, что я делаю для этого альбома, который мне очень нравится, — это сотрудничаю со многими друзьями и многими другими музыкантами, которых я уважаю и люблю, просто смотрю, к чему это приведет. Что-то вроде того, о чем я говорила ранее с режиссерами музыкальных клипов, но, насколько я помню, в январе у меня запланировано четыре или пять различных сессий с друзьями и даже друзьями друзей, теми, кто порой говорит: "О, с тобой было бы так хорошо работать". И поэтому у меня запланированы сессии, на которых мы будем джемовать и смотреть, сможем ли мы придумать что-нибудь классное. И я очень рада, что это стало своего рода основой для продвижения моей карьеры вперед — просто создавать хорошую музыку с хорошими людьми и получать от этого удовольствие».



Далее она сказала, что обучение игре на гитаре было "очень интересным" опытом.



«Я скажу, что, может быть, так говорят многие гитаристы, но сначала у меня все шло довольно неплохо, и я подумала: "Да, я понимаю как и что", а потом резко остановилась: "И вот это и все? Это все, что у меня получается?" (смеется) Ты должен преодолеть этот момент, если реально хочешь ускориться. Но я полагаю, что оставлю виртуозную игру на гитаре множеству моих замечательных друзей, которые уже достигли этого уровня, а я просто сохраню свою как инструмент для написания песен».



Далее она рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются артисты в современной музыкальной индустрии, сказав:



«Я считаю, что "добиться успеха" — это лишь миф. У вас никогда ничего не получится. Этого не происходит просто так. Вы работаете, и если вам повезет, вы будете работать больше, и если вам повезет, вы будете работать с хорошими людьми, и если вам повезет, вы сможете зарабатывать этим на жизнь. Но все это эфемерно, и вам нужно просто сохранять концентрацию и продолжать работать, а также, конечно, заботиться о себе. Но сейчас нет такого момента — возможно, он был в 80-х, когда продажи пластинок были на высоте, когда группа могла выделиться, продать миллионы копий, а потом сказать: "Ребята, у вас все готово к жизни. Тебе больше не придется работать ни дня". Но, конечно, ты работаешь, потому что любишь музыку. Сейчас все совсем не так. Эта индустрия реально жесткая, очень, очень жесткая. Поэтому я думаю, что именно поэтому для людей, которые занимаются музыкой, еще более важно заниматься музыкой потому, что им нравится этим заниматься. Это и должно быть ответом "почему"».







