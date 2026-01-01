сегодня



Каким будет новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS?



Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Все песни записаны, я закончил все... так, вспомнить бы... в августе. И теперь нужно все свести. Потом уже релиз. У меня сейчас тур с ALTER BRIDGE и по завершению поймем, как быстро выйдет пластинка SLASH & THE CONSPIRATORS».



Относительно музыкального направления новой альбома, Myles сказал:



«О, он определенно... Особенность этой группы в том, что мы придерживаемся определенного подхода, которого придерживаемся во всем. Я не думаю, что у вас когда-нибудь выйдет альбом в стиле синти-поп, но это потому, что фэны ожидают чего-то определенного, и это то, что мы делаем. И поэтому мы стараемся не отклоняться слишком далеко от выбранного ранее направления. Но мы позволим людям самим судить, когда альбом будет выпущен».







