Новости
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 26
26 янв 2026 : 		 Каким будет новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS?

25 окт 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой

23 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

10 окт 2025 : 		 Новое видео SLASH

18 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим
Каким будет новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS?



Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в недавнем интервью рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Все песни записаны, я закончил все... так, вспомнить бы... в августе. И теперь нужно все свести. Потом уже релиз. У меня сейчас тур с ALTER BRIDGE и по завершению поймем, как быстро выйдет пластинка SLASH & THE CONSPIRATORS».

Относительно музыкального направления новой альбома, Myles сказал:

«О, он определенно... Особенность этой группы в том, что мы придерживаемся определенного подхода, которого придерживаемся во всем. Я не думаю, что у вас когда-нибудь выйдет альбом в стиле синти-поп, но это потому, что фэны ожидают чего-то определенного, и это то, что мы делаем. И поэтому мы стараемся не отклоняться слишком далеко от выбранного ранее направления. Но мы позволим людям самим судить, когда альбом будет выпущен».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом