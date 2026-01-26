Arts
Новости
Alice Cooper

ALICE COOPER: «Мне 77 и я даю лучшие концерты!»



ALICE COOPER в недавнем интервью ответил на вопрос, получает ли он удовольствие от туровой активности:

«О, да. Гастроли для меня — это просто часть жизни. Я гастролирую с 16 лет. Сейчас мне 77, и я думаю, что сейчас я даю свои лучшие концерты».

Далее он сказал, что музыканты либо остаются на всю жизнь, как и он сам, либо нет:

«То же самое с Jagger'ом из ROLLING STONES, McCartney, Ringo и всеми остальными парнями. В финансовом плане мы все могли бы уйти на пенсию 30 лет назад, но я люблю этим заниматься, и это действительно помогает мне сохранить здоровье. Я встаю и занимаюсь по 90 минут в день 200 раз в год. Я чувствую себя прекрасно. Если вы не принимаете наркотики, не пьете, не курите сигареты, то это вполне здоровый образ жизни… Я имею в виду, что Mick полчаса занимается на беговой дорожке перед трехчасовым шоу, где он никогда не останавливается.

Моя жена говорит: "Со всеми этими убийствами, болезнями и смертельным исходом на этой планете, как оставить мир без Keitha Richards'a из STONES)?" … Но вы должны добавить сюда Pete Townshend , Roda Stewart'a и Elton'a John'a всех тех, кто делают то, что им нравится. И особенно Bob Dylan'a — [он дает] 200 концертов в год. Он никогда не останавливается. BEACH BOYS тоже были такими. Я просто хочу сказать, что есть люди, которые рождены быть на сцене.

Самое замечательное в Pete то, что я говорю молодым группам… Они спросили: "Что нам делать?", И я сказал им: "Сходите на GREEN DAY. Потому что они играют каждый вечер. И сходите на Pete Townsend'a". Ему 78, 79, а может, и 80 лет. — я не помню точно, — и костяшки его пальцев все еще кровоточат, потому что он так сильно бьет по гитаре. И у него все еще есть тоска, тоска "My Generation". Я добавляю: "Может быть, это никогда не умрет. Я надеюсь, что этого не произойдет". И если у вас нет желания этим заниматься, то вы из тех, кто просто говорят: "Ладно, с меня хватит. Я больше так не могу". Я же просто не могу представить, что не смогу этим заниматься!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 янв 2026
ElectricRetard
Ну не, лучшие дает УДО в свои 90, или сколько там ему.
26 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
ElectricRetard, в немецких учебниках по математике в качестве примера линейной функции (y=kx+b) приводят зависимость качества вокала Удо от его возраста.
26 янв 2026
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, удо = кхе, блядь! Так что ли?
