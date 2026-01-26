сегодня



ALICE COOPER: «Мне 77 и я даю лучшие концерты!»



ALICE COOPER в недавнем интервью ответил на вопрос, получает ли он удовольствие от туровой активности:



«О, да. Гастроли для меня — это просто часть жизни. Я гастролирую с 16 лет. Сейчас мне 77, и я думаю, что сейчас я даю свои лучшие концерты».



Далее он сказал, что музыканты либо остаются на всю жизнь, как и он сам, либо нет:



«То же самое с Jagger'ом из ROLLING STONES, McCartney, Ringo и всеми остальными парнями. В финансовом плане мы все могли бы уйти на пенсию 30 лет назад, но я люблю этим заниматься, и это действительно помогает мне сохранить здоровье. Я встаю и занимаюсь по 90 минут в день 200 раз в год. Я чувствую себя прекрасно. Если вы не принимаете наркотики, не пьете, не курите сигареты, то это вполне здоровый образ жизни… Я имею в виду, что Mick полчаса занимается на беговой дорожке перед трехчасовым шоу, где он никогда не останавливается.



Моя жена говорит: "Со всеми этими убийствами, болезнями и смертельным исходом на этой планете, как оставить мир без Keitha Richards'a из STONES)?" … Но вы должны добавить сюда Pete Townshend , Roda Stewart'a и Elton'a John'a всех тех, кто делают то, что им нравится. И особенно Bob Dylan'a — [он дает] 200 концертов в год. Он никогда не останавливается. BEACH BOYS тоже были такими. Я просто хочу сказать, что есть люди, которые рождены быть на сцене.



Самое замечательное в Pete то, что я говорю молодым группам… Они спросили: "Что нам делать?", И я сказал им: "Сходите на GREEN DAY. Потому что они играют каждый вечер. И сходите на Pete Townsend'a". Ему 78, 79, а может, и 80 лет. — я не помню точно, — и костяшки его пальцев все еще кровоточат, потому что он так сильно бьет по гитаре. И у него все еще есть тоска, тоска "My Generation". Я добавляю: "Может быть, это никогда не умрет. Я надеюсь, что этого не произойдет". И если у вас нет желания этим заниматься, то вы из тех, кто просто говорят: "Ладно, с меня хватит. Я больше так не могу". Я же просто не могу представить, что не смогу этим заниматься!»







