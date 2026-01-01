сегодня



Вокалист ROSE TATTOO: «Когда я проснусь первым утром 27 года, группы уже не будет»



Вокалист ROSE TATTOO Gary "Angry" Anderson в недавнем интервью подтвердил, что группа отыграет последний концерт в конце этого года. На вопрос о том, какие эмоции он испытывает по этому поводу, он сказал:



«Да все пучком. Я полагал, что со мной все в порядке. Я считал, когда ты что-то предвидишь или у тебя есть предварительные знания, и я не хочу быть мрачным, но когда ты кого-то знаешь — я только что потерял очень дорогого мне человека, еще одного человека, из-за рака совсем недавно, но мы знали, что она неизлечимо больна. Итак, у нас было два с лишним года подготовки к этому — постоянное лечение, разговоры об этом и тому подобное, но все равно это не подготовило меня к шоку. И это напомнило мне о потере других участников группы. Мы все знали, за месяцы, а в некоторых случаях и за годы до случившегося, что они неизлечимо больны, но когда это происходит на самом деле...… И это просто человеческая природа. Именно так все и случается.



Три года назад, когда я впервые пришел к Scot Crawford'у, нашему менеджеру, и спросил: "Вы в курсе того факта, что группе через несколько лет исполнится 50 лет?" — через два с половиной года, что бы это ни было. И он ответил: "Да, да, да". А я ему: "Что ж, мы запишем еще один альбом". Потому что песни были написаны именно этим составом, в основном Mick [Arnold], слайд-гитаристом… И он очень талантлив в музыкальном плане, он сочиняет музыку, которая мне нравится. Она очень блюзовая. Это довольно современная техника, но она очень блюзовая. Он ладит с аккордами, [с] прекрасными нюансами, прекрасными риффами и чередованием аккордов и так далее. Так что [я] вполне счастлив и очень взволнован этим. Насколько нам известно, это будет наш последний альбом.



Когда я проснусь утром, в первое утро 27-го, я проснусь, а группы уже не будет.



Я был дома один [в прошлый раз] В канун Нового года, и я подумал: "Я выпью немного пива и бурбона, выкурю сигару и лягу спать счастливым человеком". И, по глупости, я начал… Я выпил пару стаканчиков, приготовил себе что-нибудь перекусить и начал слушать несколько новых песен. И тут на меня как в тумане снизошло озарение. Конечно, к этому моменту я выпил уже три или четыре порции бурбона… И, конечно, я не был взбешен этой сценой, но когда она только начинается, возникает приятный кайф… Новые песни так сильно напомнили мне старые, когда вы их услышите, вы поймете, о чем я говорю, но на самом деле все совсем по-другому. Но, да, я просто сидел тогда и думал: "Вау". Потому что к тому времени уже пробило полночь, и я просто подумал: "Что ж, возможно, через год я буду сидеть также..." Ну, я буду с группой, потому что мы будем играть в канун Нового года, в новогоднее утро 27-го, потому что именно так начиналась наша история. Наше первое выступление состоялось в канун Нового года в ночном клубе "Чекерс" здесь, в Сиднее. И я подумал, что когда я проснусь в новом году, группы у меня уже не будет»







