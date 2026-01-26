сегодня



Гитарист MEGADETH о новом альбоме



TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда он узнал, что MEGADETH записывают свою финальную пластинку:



«Довольно поздно. Мы проработали в студии добрых 10 месяцев, и именно тогда впервые заговорили об идее прощального тура. Итак, я бы сказал, что большая часть альбома была готова. Но, например, текст для "The Last Note" был написан после принятия решения о туре, так что мы реально не думали об этом, когда писали другие песни».



Отвечая на вопрос, как он воспринял новость о том, что MEGADETH отправляются в "прощальный" тур и выпускают свой последний альбом:



«Я очень благодарен Dave'y. Очень приятно, что мое имя напечатано в буклете [альбома]; возможно, это станет известно только тогда, когда вы увидите реальный продукт. Но я не слишком задумывался об этом; я просто живу настоящим моментом и использую то время, которое у нас есть. И прощальный тур не будет коротким, мы собираемся побывать везде!»











