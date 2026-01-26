Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео POPPY 52
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 42
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 52
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 42
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист MEGADETH о новом альбоме



zoom
TEEMU MÄNTYSAARI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда он узнал, что MEGADETH записывают свою финальную пластинку:

«Довольно поздно. Мы проработали в студии добрых 10 месяцев, и именно тогда впервые заговорили об идее прощального тура. Итак, я бы сказал, что большая часть альбома была готова. Но, например, текст для "The Last Note" был написан после принятия решения о туре, так что мы реально не думали об этом, когда писали другие песни».

Отвечая на вопрос, как он воспринял новость о том, что MEGADETH отправляются в "прощальный" тур и выпускают свой последний альбом:

«Я очень благодарен Dave'y. Очень приятно, что мое имя напечатано в буклете [альбома]; возможно, это станет известно только тогда, когда вы увидите реальный продукт. Но я не слишком задумывался об этом; я просто живу настоящим моментом и использую то время, которое у нас есть. И прощальный тур не будет коротким, мы собираемся побывать везде!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 янв 2026
olly71
Соавтор всех песен на альбоме кроме одной . Такого не было ни с одним музыкантом Меги за всю карьеру . Да его гитару его стиль очень хорошо слышно в каждой песне .
26 янв 2026
resurgamresponses
Очень круто и красиво сыграл,
просмотров: 173

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом