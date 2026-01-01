Arts
Новости
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 26
TOP5
26 янв 2026 : 		 Вокалистка FEMME FATALE обещает новый альбом

17 ноя 2025 : 		 FEMME FATALE перезаписали Falling In And Out Of Love

29 окт 2025 : 		 Новое видео FEMME FATALE

8 июл 2025 : 		 Вокалистка FEMME FATALE о новом сингле

24 июн 2025 : 		 Новое видео FEMME FATALE

21 апр 2025 : 		 LORRAINE LEWIS нашла новых членов для FEMME FATALE

28 мар 2025 : 		 LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как др$$$ли на меня в детстве. Я в восторге!»

8 фев 2025 : 		 LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!»

23 янв 2025 : 		 LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE

11 май 2016 : 		 Второй альбом FEMME FATALE выйдет в мае
Вокалистка FEMME FATALE обещает новый альбом



LORRAINE LEWIS в недавнем интервью спросили, стоит ли поклонникам ждать в этом году от нее новую запись:

«Да, конечно. Таков наш план. Мы выпускаем синглы и видеоклипы. Я знаю, что скоро выйдет новый сингл и видеоклип с участием действительно выдающегося рок-исполнителя. Я пока не могу назвать [имя исполнителя]. Альбом выйдет, вероятно, в конце февраля. Я очень этому рада. Сейчас идет его сведение и мастеринг. Это дуэт с культовым исполнителем. Так что следите за новостями, ребята. Я очень рада. А потом я снова был в студии со Scott Gutierrez'ом, записывала свой ведущий вокал. Выходит песня, которая мне очень нравится. Я просто назову название — "Somebody", и оно было написано ommy Henriksen из Alice Cooper, Steve Brown [гитаристом и продюсером TRIXTER, который продюсирует альбом FEMME FATALE] и мной. И, Боже мой, как же она... Steve написал мне сегодня утром, прислал, как поет припев в студии и записывает бэк-вокал. Мне очень нравится эта песня. Я очень, очень люблю её!

Мне повезло, мне так повезло работать со Steve'ом, потому что Steve знает всех. И он привлекает [много музыкантов] для работы над треками. И я так благодарна, что даже не могу выразить словами. Но, да, где-то в этом году, после того как мы выпустим все синглы и видеоклипы, мы соберем все воедино и выпустим полноценный альбом на лейбле Cleopatra Records».




Сообщений нет

просмотров: 163

