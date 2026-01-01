Arts
Новости
*Новое видео POPPY 63
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*

Hellyeah

*



28 янв 2026 : 		 CHAD GRAY о возможности возрождения HELLYEAH

20 ноя 2025 : 		 Блюда по рецептам Винни Пола в Rainbow Bar & Grill

14 июл 2023 : 		 Концертное видео HELLYEAH

2 май 2022 : 		 У HELLYEAH есть пара незаконченных песен с партиями Винни Пола

8 ноя 2021 : 		 HELLYEAH ещё не всё

17 сен 2021 : 		 Гитарист HELLYEAH запустил BLACKGOATWEAR

14 май 2021 : 		 Память барабанщика PANTERA и HELLYEAH увековечат в барабане

13 май 2021 : 		 Вокалист HELLYEAH/MUDVAYNE — о религии

12 май 2021 : 		 HELLYEAH на паузе

15 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста HELLYEAH

9 мар 2021 : 		 HELLYEAH получили золото

13 фев 2021 : 		 ROY MAYORGA: «Винни Пол — как Бонэм металла»

15 дек 2020 : 		 HELLYEAH могут вернуться с новым материалом

14 дек 2020 : 		 Вокалист HELLYEAH в новом видео HYRO THE HERO

4 сен 2020 : 		 TOM MAXWELL: «Не уверен, что будет ещё пластинка HELLYEAH»

27 июн 2020 : 		 Барабанщик STONE SOUR и HELLYEAH: «Смерть Винни была большим шоком»

10 апр 2020 : 		 Книга рецептов от Винни Пола может увидеть свет

27 ноя 2019 : 		 HELLYEAH исполняют PANTERA

9 окт 2019 : 		 Гитарист HELYEAH: «Винни бы расстроился, если бы мы не продолжили»

27 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

14 сен 2019 : 		 Новое видео HELLYEAH

12 сен 2019 : 		 Операция у гитариста HELLYEAH прошла успешно

3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HELLYEAH

1 сен 2019 : 		 Гитарист HELLYEAH о будущем команды

19 авг 2019 : 		 Гитаристу HELLYEAH проведут операцию

9 авг 2019 : 		 Новая песня HELLYEAH
CHAD GRAY о возможности возрождения HELLYEAH



CHAD GRAY, недавно анонсировавший шоу 24 апреля в Fremont Country Club в Лас-Вегасе, в рамках которого он исполнит материал MUDVAYNE и HELLYEAH, поговорил о возможности возрождения HELLYEAH:

«О, это что-то из серии [люди говорят]: "Почему бы вам просто не собрать HELLYEAH снова, раз уж MUDVAYNE берут годовой отпуск?" да блин, но это причиняет много боли, в этом предложении много душевных страданий. И собрать HELLYEAH воедино без Винни — все равно что заново собрать все вместе без Винни.… Устроить тур "celebration of life", чтобы отпраздновать его жизнь и то, что он значил для нас, — это одно, но возобновлять проект без него, после долгого перерыва, мне кажется странным. Мне это кажется диким. Я не обязательно хочу сказать, что это выглядит неуважительно, но это не так. [смеется] Это что-то вроде чего-то неопределенного между уважением и неуважением».

Говоря о причинах, побудивших его выступить с сольным концертом на данном этапе его карьеры, Chad сказал:

«Я все равно ничего не делаю. И мне нужно играть. Я хочу играть. Я хочу продолжать играть и делать то, что я делаю. Нескольким людям нравится то, что я делаю, так что [я постараюсь] угодить этим людям как можно лучше, как я делаю это каждый вечер с группой. И я нервничаю из-за этого. Я уверен, что Фил Коллинз, когда он отделился от GENESIS и занялся сольными концертами, или Том Петти, или еще кто-то есть… Оззи [Осборн] был участником группы. Он был в [BLACK] SABBATH. Он построил сольную карьеру. Я не говорю, что хочу посвятить себя сольной карьере или чему-то подобному.… Просто это хорошая передышка на время перерыва, который случился у MUDVAYNE. Это просто дает мне возможность чем-то заняться — не только отыгрывать концерты, но и творить. Я чувствую, что это то, для чего я был послан на эту землю — творить. Для меня это счастье — это занятие приносит мне счастье. И поэтому я думаю, что я делаю это вроде для себя, но при этом и для фанатов. Я надеюсь, что люди хотели бы услышать песни этих двух клманд в один вечер, в одном сете. Я бы очень на это надеюсь!»




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
