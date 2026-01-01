сегодня



CHAD GRAY о возможности возрождения HELLYEAH



CHAD GRAY, недавно анонсировавший шоу 24 апреля в Fremont Country Club в Лас-Вегасе, в рамках которого он исполнит материал MUDVAYNE и HELLYEAH, поговорил о возможности возрождения HELLYEAH:



«О, это что-то из серии [люди говорят]: "Почему бы вам просто не собрать HELLYEAH снова, раз уж MUDVAYNE берут годовой отпуск?" да блин, но это причиняет много боли, в этом предложении много душевных страданий. И собрать HELLYEAH воедино без Винни — все равно что заново собрать все вместе без Винни.… Устроить тур "celebration of life", чтобы отпраздновать его жизнь и то, что он значил для нас, — это одно, но возобновлять проект без него, после долгого перерыва, мне кажется странным. Мне это кажется диким. Я не обязательно хочу сказать, что это выглядит неуважительно, но это не так. [смеется] Это что-то вроде чего-то неопределенного между уважением и неуважением».



Говоря о причинах, побудивших его выступить с сольным концертом на данном этапе его карьеры, Chad сказал:



«Я все равно ничего не делаю. И мне нужно играть. Я хочу играть. Я хочу продолжать играть и делать то, что я делаю. Нескольким людям нравится то, что я делаю, так что [я постараюсь] угодить этим людям как можно лучше, как я делаю это каждый вечер с группой. И я нервничаю из-за этого. Я уверен, что Фил Коллинз, когда он отделился от GENESIS и занялся сольными концертами, или Том Петти, или еще кто-то есть… Оззи [Осборн] был участником группы. Он был в [BLACK] SABBATH. Он построил сольную карьеру. Я не говорю, что хочу посвятить себя сольной карьере или чему-то подобному.… Просто это хорошая передышка на время перерыва, который случился у MUDVAYNE. Это просто дает мне возможность чем-то заняться — не только отыгрывать концерты, но и творить. Я чувствую, что это то, для чего я был послан на эту землю — творить. Для меня это счастье — это занятие приносит мне счастье. И поэтому я думаю, что я делаю это вроде для себя, но при этом и для фанатов. Я надеюсь, что люди хотели бы услышать песни этих двух клманд в один вечер, в одном сете. Я бы очень на это надеюсь!»





