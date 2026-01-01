|
все новости группы
США
1 фев 2026 :
METAL ALLEGIANCE исполнили новую песню
13 янв 2026 :
Новое видео METAL ALLEGIANCE
3 фев 2025 :
METAL ALLEGIANCE думают о новом
26 янв 2025 :
Видео с выступления METAL ALLEGIANCE
24 дек 2024 :
METAL ALLEGIANCE думают о новой музыке
9 сен 2024 :
METAL ALLEGIANCE отыграли юбилейный концерт
28 янв 2024 :
Музыканты TESTAMENT, MASTODON, SEPULTURA, OVERKILL, EXODUS выступили с METAL ALLEGIANCE
10 окт 2023 :
Юбилейное шоу METAL ALLEGIANCE
5 сен 2022 :
Видео с выступления METAL ALLEGIANCE
17 дек 2021 :
Стрим от METAL ALLEGIANCE
9 окт 2021 :
JOHN BUSH исполнил ANTHRAX вместе с METAL ALLEGIANCE
16 июл 2021 :
JOHN BUSH, MARK OSEGUEDA и PHIL DEMMEL присоединятся к METAL ALLEGIANCE
1 апр 2020 :
METAL ALLEGIANCE собирают средства для Looney Tunes
21 янв 2020 :
Drum-cam от DAVE LOMBARDO
18 янв 2020 :
DAVE LOMBARDO, GARY HOLT And PHIL DEMMEL исполняют SLAYER рамках METAL ALLEGIANCE
27 янв 2019 :
Музыканты SEPULTURA, OVERKILL, ARCH ENEMY, MISFITS присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE
24 сен 2018 :
Рассказ о выступлении METAL ALLEGIANCE
17 сен 2018 :
METAL ALLEGIANCE целиком сыграют первый альбом BLACK SABBATH
13 сен 2018 :
Музыканты SEPULTURA, ARCH ENEMY, OVERKILL, ACCEPT присоединились к METAL ALLEGIANCE
8 сен 2018 :
Новое видео METAL ALLEGIANCE
26 авг 2018 :
Новое видео METAL ALLEGIANCE
2 авг 2018 :
Трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE
28 июл 2018 :
MAX CAVALERA в новом видео METAL ALLEGIANCE
14 июл 2018 :
Второй трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE
30 июн 2018 :
Трейлер нового альбома METAL ALLEGIANCE
23 июн 2018 :
Музыканты OVERKILL, NIGHTWISH, ACCEPT на новом альбоме METAL ALLEGIANCE
25 окт 2017 :
Музыканты OVERKILL, ARMORED SAINT выступят с METAL ALLEGIANCE
25 янв 2017 :
Концертное видео METAL ALLEGIANCE
23 янв 2017 :
Музыканты JUDAS PRIEST, SCORPIONS, SLAYER, MEGADETH, ALICE IN CHAINS почтили память "Fallen Heroes" с METAL ALLEGIANCE
30 сен 2016 :
Профессиональное видео полного выступления METAL ALLEGIANCE
15 авг 2016 :
Гитарист SLAYER присоединился на сцене к METAL ALLEGIANCE
23 июл 2016 :
Гитарист METAL ALLEGIANCE о песнях для нового ЕР
7 июл 2016 :
Музыканты MASTODON, ARCH ENEMY, DEATH ANGEL помогут METAL ALLEGIANCE
31 май 2016 :
METAL ALLEGIANCE целиком сыграют "Made In Japan"
15 апр 2016 :
METAL ALLEGIANCE собираются записать второй альбом
9 апр 2016 :
Видео с выступления METAL ALLEGIANCE
12 янв 2016 :
Видео с выступления METAL ALLEGIANCE
11 янв 2016 :
Музыканты SLIPKNOT, SEPULTURA, Ex-SLAYER присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE
6 янв 2016 :
METAL ALLEGIANCE почтят память Лемми
18 ноя 2015 :
Новое видео METAL ALLEGIANCE
8 ноя 2015 :
Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE
22 окт 2015 :
Музыканты TESTAMENT и MEGADETH учат играть песню METAL ALLEGIANCE
11 окт 2015 :
Музыканты MEGADETH, ANTHRAX, SLAYER, TESTAMENT исполняют METALLICA
22 сен 2015 :
Кавер-версия DIO от METAL ALLEGIANCE
19 сен 2015 :
Музыканты ANTHRAX, EXODUS, DEATH ANGEL, ARCH ENEMY выступили с METAL ALLEGIANCE
18 сен 2015 :
Гитарист METAL ALLEGIANCE верит, что будут выпущены и другие альбомы
15 сен 2015 :
Новое видео METAL ALLEGIANCE
4 сен 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
27 авг 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
21 авг 2015 :
Новое видео METAL ALLEGIANCE
20 авг 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
13 авг 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
30 июл 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
22 июл 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
16 июл 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
13 июл 2015 :
Видео с текстом от METAL ALLEGIANCE
9 июл 2015 :
Тизер нового альбома METAL ALLEGIANCE
26 июн 2015 :
ALEX SKOLNICK о новом альбоме METAL ALLEGIANCE
16 июн 2015 :
PHILIP ANSELMO, CHARLIE BENANTE, CHUCK BILLY, RANDY BLYTHE на дебюте METAL ALLEGIANCE
13 май 2015 :
Музыканты MEGADETH, TESTAMENT, Ex-DREAM THEATER в METAL ALLEGIANCE
сегодня
METAL ALLEGIANCE исполнили новую песню
Профессиональное видео с выступления METAL ALLEGIANCE, ядром которого являются David Ellefson (MEGADETH),Mark Menghi (KING ULTRAMEGA),Alex Skolnick (TESTAMENT) и Mike Portnoy (DREAM THEATER), доступно для просмотра ниже.
|
