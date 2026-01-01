сегодня



PARKWAY DRIVE готовят новую музыку



В рамках недавнего интервью с вокалистом PARKWAY DRIVE у него спросили, стоит ли ждать новой музыки от команды:



«Да. Именно этим мы сейчас и занимаемся — пишем новый материал… Все идет очень хорошо. Я очень взволнован. Все займет некоторое время. Мы находимся на стадии написания материала, но на данный момент это очень, очень крутой этап. Приятно, когда ты делаешь что-то и думаешь: "О, от этого у людей слетит крыша". Когда ты что-то делаешь, ты сидишь и думаешь: "Вот черт. Хорошо. Круто". [Это] приятное чувство».



На вопрос, работают ли он и его коллеги по группе PARKWAY DRIVE над новой музыкой по отдельности дома или они встречаются на своих джемах, чтобы обсудить идеи вместе, Winston McCall ответил:



«И так и так. [Мы] делаем что-то дома, а затем собираем материал в нашем пространстве и просто выкладываемся по полной. И в данный момент мы набираем обороты. Пока все идет своим чередом, мы просто продолжаем работать. У нас есть много материала, над которым мы работаем, например, много... я бы сказал, материала, но под материалом я подразумеваю только мелодии, идеи, концепции, риффы и все такое прочее. И мы пока придумываем что-то новенькое и продолжаем работать, думая: "Круто. Потрясающе." Просто не сбавляя оборотов. Как только что-то сделано, вы переходите к следующему... Много интересного. Очень мило».



Что касается музыкального направления нового материала PARKWAY DRIVE, он сказал:



«Это самый мощный альбом PARKWAY за всю историю... Пока что мы хотим, чтобы это произвело впечатление, и это, пожалуй, самая насыщенно звучащая музыка, которую мы создали за очень долгое время, и это здорово. [смеется] Есть кое-что, в чем мы... Какую самую быструю тему мы когда-либо играли? Давайте сыграем ее еще быстрее". [Смеется] "Давайте сделаем ее самой тяжелой из всех, что мы когда-либо записывали!»



Что касается того, что еще запланировано PARKWAY DRIVE на оставшуюся часть 2026 года, он ответил:



«Просто создаем музыку. Вот и все. Сочиняем материал. Есть несколько вариантов, но мы пишем музыку. Вот и все. Мы хотели записать альбом довольно давно. И в Opera House [шоу, определившее карьеру музыкантов в Сиднейском оперном театре в июне 2025 года, где PARKWAY DRIVE выступали вместе с симфоническим оркестром в полном составе на мероприятии, которое длилось всего один вечер] представилась возможность, так что все будет. У нас скоро выйдет альбом live Opera House, а также фильм по нему будет показан в кинотеатрах. И концертный альбом звучит невероятно душевно — чертовски душевно, чувак. Пару дней назад я вернул мастера и подумал: "Срань господня". Так что я очень рад, что люди это услышат, потому что для тех, кого в тот момент не было в зале, — даже для тех, кто был в там... Для тех, кто был так бы потрясен и трепетал в течение двух с половиной часов — это просто потрясающе. Так что я очень, очень горжусь этой записью. Она скоро будет. Плюс мы все еще работаем над новым альбомом. Так что ждите от нас кое-чего нового!»







