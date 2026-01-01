Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 36
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 36
[= ||| все новости группы



*

Parkway Drive

*



1 фев 2026 : 		 PARKWAY DRIVE готовят новую музыку

3 дек 2025 : 		 PARKWAY DRIVE отменили фестиваль из-за финансовых проблем

11 ноя 2025 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE обещает новый материал

30 окт 2025 : 		 Концертное видео PARKWAY DRIVE

25 авг 2025 : 		 Концертное видео PARKWAY DRIVE

9 авг 2025 : 		 Барабанщик PARKWAY DRIVE обучал Тора игре на ударных

12 июн 2025 : 		 PARKWAY DRIVE выступили с оркестром и сыграли две новые песни

7 май 2025 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

22 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 фев 2023 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE: «Мы не думали, что протянем и год, а прошло уже 20»

18 сен 2022 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 сен 2022 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

23 авг 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

6 июл 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

7 июн 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 май 2020 : 		 PARKWAY DRIVE начали работу над новым материалом

24 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE выпустят саундтрек к документальному фильму

13 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE пожертвовали более 30000 долларов на борьбу с пожарами

30 апр 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

14 мар 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PARKWAY DRIVE готовят новую музыку



zoom
В рамках недавнего интервью с вокалистом PARKWAY DRIVE у него спросили, стоит ли ждать новой музыки от команды:

«Да. Именно этим мы сейчас и занимаемся — пишем новый материал… Все идет очень хорошо. Я очень взволнован. Все займет некоторое время. Мы находимся на стадии написания материала, но на данный момент это очень, очень крутой этап. Приятно, когда ты делаешь что-то и думаешь: "О, от этого у людей слетит крыша". Когда ты что-то делаешь, ты сидишь и думаешь: "Вот черт. Хорошо. Круто". [Это] приятное чувство».

На вопрос, работают ли он и его коллеги по группе PARKWAY DRIVE над новой музыкой по отдельности дома или они встречаются на своих джемах, чтобы обсудить идеи вместе, Winston McCall ответил:

«И так и так. [Мы] делаем что-то дома, а затем собираем материал в нашем пространстве и просто выкладываемся по полной. И в данный момент мы набираем обороты. Пока все идет своим чередом, мы просто продолжаем работать. У нас есть много материала, над которым мы работаем, например, много... я бы сказал, материала, но под материалом я подразумеваю только мелодии, идеи, концепции, риффы и все такое прочее. И мы пока придумываем что-то новенькое и продолжаем работать, думая: "Круто. Потрясающе." Просто не сбавляя оборотов. Как только что-то сделано, вы переходите к следующему... Много интересного. Очень мило».

Что касается музыкального направления нового материала PARKWAY DRIVE, он сказал:

«Это самый мощный альбом PARKWAY за всю историю... Пока что мы хотим, чтобы это произвело впечатление, и это, пожалуй, самая насыщенно звучащая музыка, которую мы создали за очень долгое время, и это здорово. [смеется] Есть кое-что, в чем мы... Какую самую быструю тему мы когда-либо играли? Давайте сыграем ее еще быстрее". [Смеется] "Давайте сделаем ее самой тяжелой из всех, что мы когда-либо записывали!»

Что касается того, что еще запланировано PARKWAY DRIVE на оставшуюся часть 2026 года, он ответил:

«Просто создаем музыку. Вот и все. Сочиняем материал. Есть несколько вариантов, но мы пишем музыку. Вот и все. Мы хотели записать альбом довольно давно. И в Opera House [шоу, определившее карьеру музыкантов в Сиднейском оперном театре в июне 2025 года, где PARKWAY DRIVE выступали вместе с симфоническим оркестром в полном составе на мероприятии, которое длилось всего один вечер] представилась возможность, так что все будет. У нас скоро выйдет альбом live Opera House, а также фильм по нему будет показан в кинотеатрах. И концертный альбом звучит невероятно душевно — чертовски душевно, чувак. Пару дней назад я вернул мастера и подумал: "Срань господня". Так что я очень рад, что люди это услышат, потому что для тех, кого в тот момент не было в зале, — даже для тех, кто был в там... Для тех, кто был так бы потрясен и трепетал в течение двух с половиной часов — это просто потрясающе. Так что я очень, очень горжусь этой записью. Она скоро будет. Плюс мы все еще работаем над новым альбомом. Так что ждите от нас кое-чего нового!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 135

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом