Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»



BARRY KERCH в интервью The Vinyl road рассказал о реакции на недавнее объявление о том, что его группа выступит в этом году на фестивале кантри-музыки Rock The Country, организованном в 2024 году хедлайнером Kid Rock. В этом году Kid Rock возглавит список выступающих вместе со своим коллегой, сторонником Дональда Трампа Джейсоном Олдином, а в андеркарте примут участие все — от CREED и SHINEDOWN до Гэвина Эдкока, Брэнтли Гилберта и Нелли.



Когда 12 января был объявлен состав Rock The Country на 2026 год, имя Ludacris также значилось на афише. Но всего четыре дня спустя Rolling Stone сообщил, что имя рэпера-лауреата "Грэмми" было удалено с афиши с объявлением состава, а представитель Rock The Country подтвердил Billboard, что Ludacris больше не участвует в фестивале.



На вопрос соведущего "The Vinyl Road" о том, получили ли SHINEDOWN какой-либо негатив за то, что согласились выступить на фестивале Rock The Country в этом году, который явно не является политическим мероприятием, Barry ответил:



«Его было много. Ножи обнажаются, когда им что-то не нравится, особенно сейчас, в политическом плане. А мы группа аполитичная. Но ножи обнажились. Это безумие. И, честно говоря, я понятия не имел, как и Brent — я полагаю, Zach [Myers, гитарист SHINEDOWN], возможно, имел какое-то представление — я понятия не имел, что это все делает Kid rock. Это было просто: "Эй, у меня есть предложение. Похоже, у нас классный состав, и это смесь кантри и рока. Хорошо, мы сыграем". Мы приняли предложение и сыграем, а потом вдруг поняли: "О, в этом есть какой-то политический подтекст.



Мне все равно. Я просто собираюсь пойти отыграть концерт. Мне действительно, действительно все равно. Вы можете держать свою политику при себе. У меня нет никакого мнения о Kid Rock. Я люблю его музыку. Все дело в музыке. Ludacris не был крутым человеком… Я имею в виду, что ему не нужны деньги, черт возьми. Если он недостаточно крут, чтобы выдержать это, то это просто глупо. На мой взгляд, он просто трус."



На вопрос, откажутся ли он и остальные участники SHINEDOWN когда-нибудь от участия в фестивале из-за политических пристрастий коллег-артистов и негативных отзывов некоторых фанатов группы, Barry ответил:



«Я бы надеялся, что нет, но [SHINEDOWN] — демократическое объединение. Нас четверо, и мы должны проголосовать. Я бы проголосовал "против", но если трое других проголосуют "против", то, опять же, это демократия. Я не могу повлиять на их решение. Но я надеюсь, что нет. Потому что я предпочитаю стоять на своем. И послушайте, я не занимаюсь политикой, когда речь заходит о бизнесе SHINEDOWN. У меня есть свои убеждения. Я держу это при себе, как и трое других парней. Я просто хочу пойти и отыграть рок-шоу с несколькими кантри-группами, потому что это выглядит забавно».







