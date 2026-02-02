1 фев 2026



DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему решил записать именно "Ride The Lightning":



«Это замкнуло круг. Это было выражением уважения к ребятам из группы. Это позволило продемонстрировать пару гитарных трюков, которые я придумал, таких как "паучий аккорд" и "грантинг". Таким образом я хотел выразить уважение к группе, James'y и Lars'y и их таланту. Потому что я всегда считал James'a отличным гитаристом. А Lars'a я всегда считал отличным композитором».



На вопрос, помнит ли он, как сочинял «Ride The Lightning» с METALLICA, Dave ответил:



«Да. Я сочинил две части и принёс их им, как и другие песни, для которых у меня были идеи. А потом james добавил свои части. Тексты были его. Тексты для "Jump In The Fire" и "Mechanix" были моими. Он немного изменил текст "Jump In The Fire", а "Mechanix" стала называться "The Four Horsemen", у неё совершенно другой текст».



Когда интервьюер заметил, что версия «Ride The Lightning» от MEGADETH «очень близка к оригиналу», Mustaine согласился:



«Да, она чуть быстрее. Я спел немного по-другому. И у James'a, и у меня уникальный стиль пения, но они очень разные. Я думаю, одно из заметных отличий — это мой стиль пения и то, что мы немного ускорили темп.



Мы постарались отдать дань уважения соло и барабанам — и исполнили их так, как нам казалось уместным. А в некоторых частях мы немного усилили звучание. Некоторые барабанные сбивки в самом конце немного отличаются от тех, что были в оригинале».



На вопрос, слышали ли участники METALLICA его версию «Ride The Lightning», Dave ответил:



«Я не знаю».



Он также рассказал о версии MEGADETH «Ride The Lightning» в кинопроекте «Megadeth: Behind The Mask», который дебютировал 22 января на экранах по всему миру. На вопрос, почему он решил записать свою версию «Ride The Lightning», он ответил:



«Это не было местью. На самом деле это было исцеление меня самого, потому что... я смирился с тем, что привело к решениям, которые мы все были вынуждены принять, с тем, что их вызвало, и с тем, что произошло после. Так было лучше для всех, и нас всех ждал успех».



Он упомянул, что был уволен из METALLICA в начале 1983 года и заменён Kirk Hammett, и добавил:



«Мы все были детьми и все были запойными алкоголиками, поэтому мы все вели не как взрослые. И я абсолютно ничего не имею против Джеймса, Ларса, Кирка или Клиффа Бёртона — покойся с миром, брат.



Идея записать "Ride The Lightning" появилась потому, что я написал эту песню и имею на неё права, и я хотел её сделать. Джеймс написал текст. Мы сочинили её вместе. Но это была одна из последних песен, которые мы создали вместе, и я хотел отдать дань уважения тому, что мы сделали. Потому что если бы вы оказались в одной комнате со мной, James'ом, Lars'ом и Ron'ом, когда мне было 20, а эти парни были подростками, и сказали бы: "Dave, ты придумаешь стиль игры на гитаре, который станет самым крутым в мире. Ты в это веришь?" Тот парень ответил бы: "Да пошёл ты". А я бы ответил: "Конечно, я верю". Но в глубине души я бы в это поверил? Не думаю. Я просто делал это, потому что во мне горел огонь, и я не хотел быть одиноким. Я ненавижу одиночество. И это одна из вещей, от которых, я думаю, помогает участие в группе, но нужно быть очень осторожным, потому что можно попасть в ситуацию, когда начинаешь верить в свою исключительность».











+0 -0



( 6 ) просмотров: 401

