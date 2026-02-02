DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

18 ноя 2025 :
|
Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»
6 ноя 2025 :
|
Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»
4 ноя 2025 :
|
Нюхает ли гитарист METALLICA?
2 ноя 2025 :
|
Мастер-класс от продюсера METALLICA
30 окт 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 окт 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 окт 2025 :
|
Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"
23 окт 2025 :
|
Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"
21 окт 2025 :
|
Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE
20 окт 2025 :
|
METALLICA выступила на благотворительном концерте
19 окт 2025 :
|
Барабанщик METALLICA дал совет молодым музыкантам
16 окт 2025 :
|
Вокалист METALLICA почтил память Эдди Мани
13 окт 2025 :
|
Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH
13 окт 2025 :
|
Барабанщик METALLICA: «Удивительно, что наша музыка по-прежнему для многих актуальна»
6 окт 2025 :
|
Арабская версия хита METALLICA
28 сен 2025 :
|
Новые фигурки METALLICA
13 сен 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 сен 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 авг 2025 :
|
Музыканты METALLICA почтили память Оззи
27 авг 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA'95
25 авг 2025 :
|
Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»
10 авг 2025 :
|
METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере
7 авг 2025 :
|
METALLICA готова выступить в Сфере
4 авг 2025 :
|
BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA
20 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 июл 2025 :
|
METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH
4 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 июл 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 июн 2025 :
|
Альбом METALLICA стал первым в Великобритании
29 июн 2025 :
|
LARS ULRICH о «Metallica Saved My Life»
28 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 июн 2025 :
|
Вокалист METALLICA: «Мы такие же, как и наши фанаты»
22 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 июн 2025 :
|
Фронтмен METALLICA: «Когда я выхожу на сцену, я чувствую себя там гораздо более комфортно, чем в обычной жизни»
14 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 июн 2025 :
|
Ремастированная версия альбома METALLICA доступна для прослушивания
13 июн 2025 :
|
Барабанщик METALLICA: «С самого начала мы заявили, что не будем замыкаться в рамках и не будем всегда делать то, что от нас ожидают»
12 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 июн 2025 :
|
Музыканты METALLICA исполнили DEATH
7 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 июн 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 июн 2025 :
|
Концертное видео METALLICA'96
4 июн 2025 :
|
Фрагмент нового релиза METALLICA
1 июн 2025 :
|
Гитарист METALLICA о своем лучшем альбоме
30 май 2025 :
|
DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!»
29 май 2025 :
|
METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «Master Of Puppets»
24 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 май 2025 :
|
Концертное видео METALLICA'95
21 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 май 2025 :
|
Концертное видео METALLICA'95
16 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 май 2025 :
|
Гитарист METALLICA представляет бокс-сет Load
13 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 май 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 апр 2025 :
|
Переиздание Load METALLICA выйдет летом
29 апр 2025 :
|
METALLICA пожертвовала $40,000 голодающим Торонто
28 апр 2025 :
|
Участники METALLICA исполнили композицию RUSH
25 апр 2025 :
|
METALLICA не против выступить в Сфере
24 апр 2025 :
|
METALLICA выступит на Гран-При Абу-Даби
22 апр 2025 :
|
Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну....
22 апр 2025 :
|
JASON NEWSTED: «Пожалуй, METALLICA сейчас лучшая концертная группа в Америке»
21 апр 2025 :
|
Первое шоу METALLICA в 2025
10 апр 2025 :
|
METALLICA вновь вошла в клуб миллиардеров
9 апр 2025 :
|
Новый фильм от METALLICA
2 апр 2025 :
|
Гитарист METALLICA о BLACK SABBATH: «Моя жизнь была бы совсем другой, если бы они не создали то, что создали»
1 апр 2025 :
|
Kirk Hammett и затерянный айфон судьбы: как 250 риффов вернулись из небытия
25 мар 2025 :
|
KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома METALLICA»
24 мар 2025 :
|
KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA
21 мар 2025 :
|
Барабанщик METALLICA: «Нашей движущей силой на протяжении 40 с лишним лет было оставаться на одном уровне с фанатами»
13 мар 2025 :
|
Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилось на доверии к режиссёрам»
15 фев 2025 :
|
METALLICA и NIXON продолжают сотрудничество
3 фев 2025 :
|
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
31 янв 2025 :
|
METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл
14 янв 2025 :
|
METALLICA пожертвует $500,000 на борьбу с последствиями пожаров
11 янв 2025 :
|
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно»
20 дек 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 дек 2024 :
|
METALLICA в десятке самых успешных туров 2024
15 дек 2024 :
|
METALLICA в акустике
13 дек 2024 :
|
Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе
1 дек 2024 :
|
ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA
12 ноя 2024 :
|
Тур METALLICA претендует на награду Pollstar
1 ноя 2024 :
|
Гитарист METALLICA показал свои инструменты
20 окт 2024 :
|
Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»
18 окт 2024 :
|
METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана
12 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 окт 2024 :
|
METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана
4 окт 2024 :
|
Сколько гитар у METALLICA в туре?
2 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 сен 2024 :
|
Фронтмен METALLICA: «Дух Клиффа живёт в каждом из нас»
25 сен 2024 :
|
Фонд METALLICA получил поддержку от CARHARTT
24 сен 2024 :
|
ROBERT TRUJILLO о первом миллионе от METALLICA
24 сен 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о прослушиваниях в METALLICA
18 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°
12 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 сен 2024 :
|
METALLICA выпускает электрический стул
8 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 сен 2024 :
|
Вокалист METALLICA: «Надеюсь, фильм будет крутым!»
4 сен 2024 :
|
Новое видео METALLICA
2 сен 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
31 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 авг 2024 :
|
Фрагмент фильма с участием вокалиста METALLICA
30 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 авг 2024 :
|
На концерте METALLICA умер фанат
29 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 авг 2024 :
|
METALLICA пожертвовала 40 000 долларов
21 авг 2024 :
|
Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All"»
20 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 авг 2024 :
|
ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого успеха»
17 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 авг 2024 :
|
Гитарист METALLICA: «У нас очень масштабная постановка в этом туре»
14 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°
10 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 авг 2024 :
|
Шузы от METALLICA
5 авг 2024 :
|
JOHN BUSH: «METALLICA — это группа, которая никогда не останавливается на достигнутом»
4 авг 2024 :
|
Вокалист METALLICA: «В этом мире нет лучшего чувства, чем помогать кому-то другому и делать это, никому не рассказывая об этом»
3 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 авг 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
31 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 июл 2024 :
|
METALLICA учится делать винил
24 июл 2024 :
|
Трейлер нового фильма с участием вокалиста METALLICA
16 июл 2024 :
|
Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах
13 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 июл 2024 :
|
Вокалист METALLICA снялся в новом фильме
12 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 июл 2024 :
|
Вокалист METALLICA отправил 6 машин в музей
7 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 июл 2024 :
|
Насколько сейчас хорош Lars? Отвечает вокалист METALLICA
4 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 июл 2024 :
|
Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For All"
2 июл 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 июн 2024 :
|
Вокалист METALLICA о появлении в Fortnite
29 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 июн 2024 :
|
BRIAN TATLER присоединился на сцене к METALLICA
27 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 июн 2024 :
|
Гитарист METALLICA: «Мало у нас концертов, мало!»
22 июн 2024 :
|
Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-диском всех времён
22 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 июн 2024 :
|
Вокалист METALLICA о группе, которая его удивила
16 июн 2024 :
|
POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA
14 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 июн 2024 :
|
Вокалист AVENGED SEVENFOLD о METALLICA: «Они просто стареющие ребята, которые играют трэш»
7 июн 2024 :
|
METALLICA впервые исполнила Inamorata: Pro-shot
2 июн 2024 :
|
Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют музыку через свой собственный фильтр»
1 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
31 май 2024 :
|
Master и молния
27 май 2024 :
|
METALLICA впервые исполнила Inamorata
27 май 2024 :
|
Молнии на концерте METALLICA
26 май 2024 :
|
Фронтмен METALLICA считает, что стал лучше как автор текстов
22 май 2024 :
|
METALLICA пожертвовала 100 000 Бразилии
18 май 2024 :
|
METALLICA 14 раз первая
13 май 2024 :
|
METALLICA представили официальное видео исполнения песни Элтона Джона
12 май 2024 :
|
Новая фигурка басиста METALLICA
7 май 2024 :
|
KELLY CLARKSON исполняет METALLICA
29 апр 2024 :
|
Басист METALLICA сравнил бывших басистов
27 апр 2024 :
|
Басист METALLICA о своих первых выступлениях с группой
22 апр 2024 :
|
Детский дом барабанщика METALLICA уйдет с молотка
9 апр 2024 :
|
Кавер-версия композиции Элтона Джона от METALLICA
26 мар 2024 :
|
KIRK HAMMETT о METALLICA: «Это музыкальный роман между нами четырьмя и музыкой, которую мы создаём»
22 мар 2024 :
|
Басист METALLICA: «Возможность играть на стадионе — это подарок судьбы»
21 мар 2024 :
|
METALLICA выступила на чествовании Элтона Джона
21 мар 2024 :
|
GREG FIDELMAN о творческой силе METALLICA
15 мар 2024 :
|
Новый ролик от METALLICA и BLACKENED
14 мар 2024 :
|
Басист METALLICA: «В нашей семье всегда царит творческая атмосфера»
6 мар 2024 :
|
Новый ролик от METALLICA и BLACKENED
3 мар 2024 :
|
METALLICA выступит на вечере Элтона Джона
3 мар 2024 :
|
Новые ролики от METALLICA и BLACKENED
23 фев 2024 :
|
Новые ролики от METALLICA и BLACKENED
13 фев 2024 :
|
Новые ролики от METALLICA и BLACKENED
13 фев 2024 :
|
Новая фигурка METALLICA
9 фев 2024 :
|
METALLICA получила Pollstar Awards
5 фев 2024 :
|
METALLICA получила Грэмми
4 фев 2024 :
|
METALLICA и BLACKENED запустили "The Blending Sessions"
24 янв 2024 :
|
Участники METALLICA подписали бутылки
24 янв 2024 :
|
Новая фигурка басиста METALLICA
17 янв 2024 :
|
Барабанщик METALLICA поблагодарил за поддержку
14 янв 2024 :
|
METALLICA выбрала победителей
5 янв 2024 :
|
Барабанщик METALLICA о любви к LYNYRD SKYNYRD и WARRIOR SOUL
3 янв 2024 :
|
Любимое время года вокалиста METALLICA
31 дек 2023 :
|
Фронтмен METALLICA: «Я всегда с нетерпением жду, что принесёт следующий год»
30 дек 2023 :
|
Концертное видео METALLICA
29 дек 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 дек 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 дек 2023 :
|
Басист METALLICA о любимых песнях из тура
24 дек 2023 :
|
METALLICA среди прочих вложила 13.7 миллиона долларов в MEDALLION
21 дек 2023 :
|
Умер отец барабанщика METALLICA
18 дек 2023 :
|
Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»
15 дек 2023 :
|
METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию
9 дек 2023 :
|
Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед концертом — если приспичит отлить»
4 дек 2023 :
|
KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA
28 ноя 2023 :
|
Новая награда METALLICA
27 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 ноя 2023 :
|
Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»
25 ноя 2023 :
|
Как строят сцену METALLICA
24 ноя 2023 :
|
Гитарист METALLICA упал на сцене
23 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 ноя 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 ноя 2023 :
|
Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв»
8 ноя 2023 :
|
Новый рекорд METALLICA
27 окт 2023 :
|
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что я слышу»
24 окт 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 окт 2023 :
|
Барабанщик METALLICA о двух разных сетах в одном городе: «Это прикольный формат»
18 окт 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 окт 2023 :
|
IRON HORSE исполняют METALLICA
13 окт 2023 :
|
Фронтмен METALLICA: «Lars раньше никогда не репетировал»
12 окт 2023 :
|
Видео полного выступления METALLICA
11 окт 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»
10 окт 2023 :
|
Гитарист METALLICA дал петуха
9 окт 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы всегда следуем своим собственным курсом»
6 окт 2023 :
|
Цветные винилы от METALLICA
4 окт 2023 :
|
Фронтмен METALLICA о причине травли басиста
28 сен 2023 :
|
KIRK HAMMETT в новом видео GOODNIGHT, TEXAS
27 сен 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей сущности»
25 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 сен 2023 :
|
KIRK HAMMETT в новом треке GOODNIGHT, TEXAS
21 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 сен 2023 :
|
Новый сингл METALLICA
16 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 сен 2023 :
|
Новое видео METALLICA
13 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 сен 2023 :
|
Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте
9 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 сен 2023 :
|
Барабанщик METALLICA о популярности группы: «Мы и мечтать об этом не могли»
4 сен 2023 :
|
Две полоски вокалиста METALLICA
4 сен 2023 :
|
LARS ULRICH из METALLICA рассказал о барабанщике, которого он слушает сейчас
3 сен 2023 :
|
Новый миллиард METALLICA
2 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 сен 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 авг 2023 :
|
Новый рекорд METALLICA
25 авг 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 авг 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 авг 2023 :
|
LARS ULRICH объяснил, почему на концертах METALLICA четыре барабанных установки
21 авг 2023 :
|
KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Клиффом
19 авг 2023 :
|
Барабанщик METALLICA о документальном фильме о группе: «Открытость всегда была для нас очень важным моментом»
16 авг 2023 :
|
Видео с выступления METALLICA
15 авг 2023 :
|
METALLICA направила 200 000 на ликвидацию последствий пожаров на Гавайи
13 авг 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 авг 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 авг 2023 :
|
Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»
9 авг 2023 :
|
Гитарист METALLICA: «Когда вышли "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", ничего подобного не существовало»
7 авг 2023 :
|
METALLICA исполнила Too Far Gone?
7 авг 2023 :
|
LARS ULRICH о долголетии METALLICA
6 авг 2023 :
|
METALLICA исполнила Shadows Follow
2 авг 2023 :
|
IRON HORSE исполняют METALLICA
30 июл 2023 :
|
CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло!»
27 июл 2023 :
|
METALLICA продолжает обучать подростков
23 июл 2023 :
|
METALLICA готовит фильм о поклонниках
7 июл 2023 :
|
METALLICA 12 раз первая
2 июл 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 июн 2023 :
|
Продюсер «Чёрного альбома» METALLICA: «Получилось нечто особенное»
17 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 июн 2023 :
|
KIRK HAMMETT — о выступлении Джои Джордисона с METALLICA: «Он был счастлив»
14 июн 2023 :
|
Amsterdam Sessions от METALLICA
12 июн 2023 :
|
Видео с выступления METALLICA
9 июн 2023 :
|
Видео с выступления METALLICA
8 июн 2023 :
|
Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в исполнении SLAYER
6 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 июн 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
31 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA — о появлении Snake Pit
29 май 2023 :
|
Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAGE и JACK WHITE высоко оценили этот диск
29 май 2023 :
|
Видео с выступления METALLICA
29 май 2023 :
|
Видео с выступления METALLICA
28 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 май 2023 :
|
Музыканты METALLICA: «Мы много репетируем во время тура»
25 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 май 2023 :
|
METALLICA в кино
23 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Я очень рад, что тяжёлая музыка и тяжёлый рок всё ещё актуальны»
23 май 2023 :
|
Видео с выступления METALLICA
22 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA — о переходе группы на двухнедельный гастрольный график
20 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательств перед прошлым»
18 май 2023 :
|
Видео с выступления METALLICA
15 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA — о двух разных сет-листах в одном городе
13 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей тарелке, независимо от того, насколько мы успешны»
11 май 2023 :
|
ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA
10 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 май 2023 :
|
Участники METALLICA — о Клиффе Бёртоне: «Нам его не хватает»
8 май 2023 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 май 2023 :
|
ASL-видео от METALLICA
6 май 2023 :
|
Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»
4 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку
3 май 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
2 май 2023 :
|
Видео полного выступления METALLICA
1 май 2023 :
|
ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»
30 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»
29 апр 2023 :
|
Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»
28 апр 2023 :
|
METALLICA открыла мировой тур
28 апр 2023 :
|
Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»
27 апр 2023 :
|
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»
26 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»
25 апр 2023 :
|
METALLICA стали вторыми в США
24 апр 2023 :
|
Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе
22 апр 2023 :
|
Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»
21 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
20 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
20 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику
19 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»
19 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
19 апр 2023 :
|
METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании
18 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
17 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
16 апр 2023 :
|
Конкурс оркестров от METALLICA
16 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
15 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
15 апр 2023 :
|
Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»
14 апр 2023 :
|
Новое видео METALLICA
14 апр 2023 :
|
Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
13 апр 2023 :
|
METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"
12 апр 2023 :
|
METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"
12 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA — о купленном заводике
11 апр 2023 :
|
METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"
11 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»
10 апр 2023 :
|
Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из всех, над которыми я работал в группе»
9 апр 2023 :
|
METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов
8 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
8 апр 2023 :
|
Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA
6 апр 2023 :
|
LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую
5 апр 2023 :
|
Видео с текстом от METALLICA
5 апр 2023 :
|
Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»
4 апр 2023 :
|
Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом
3 апр 2023 :
|
Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»
30 мар 2023 :
|
Новое видео METALLICA
28 мар 2023 :
|
Басист METALLICA спел на песне из нового альбома
25 мар 2023 :
|
Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»
17 мар 2023 :
|
METALLICA купила виниловый заводик
16 мар 2023 :
|
Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»
15 мар 2023 :
|
Видео с текстом от METALLICA
6 мар 2023 :
|
Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме
5 мар 2023 :
|
Обновленная книга METALLICA выйдет весной
1 мар 2023 :
|
Новое видео METALLICA
16 фев 2023 :
|
Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии
16 фев 2023 :
|
GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»
15 фев 2023 :
|
DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»
10 фев 2023 :
|
Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA
8 фев 2023 :
|
Не упусти кассету METALLICA!
26 янв 2023 :
|
Видео с текстом от METALLICA
25 янв 2023 :
|
METALLICA представит альбом в кинотеатрах
20 янв 2023 :
|
Новое видео группы METALLICA
17 янв 2023 :
|
Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»
12 янв 2023 :
|
Видео полного выступления METALLICA
6 янв 2023 :
|
1.6 миллиарда стримов METALLICA
6 янв 2023 :
|
Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна
3 янв 2023 :
|
Вокалистка POSTMODERN JUKEBOX исполняет METALLICA
30 дек 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 дек 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 дек 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 дек 2022 :
|
METALLICA впервые исполнила новый сингл
18 дек 2022 :
|
METALLICA проиграла иск к страховщикам
10 дек 2022 :
|
METALLICA штурмует чарты
9 дек 2022 :
|
Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
8 дек 2022 :
|
Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома
7 дек 2022 :
|
Видео с текстом от METALLICA
2 дек 2022 :
|
Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»
30 ноя 2022 :
|
Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»
28 ноя 2022 :
|
Новое видео METALLICA
27 ноя 2022 :
|
Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS
26 ноя 2022 :
|
DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»
21 ноя 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA
17 ноя 2022 :
|
METALLICA почтила память основателей Megaforce
14 ноя 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 ноя 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 ноя 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 ноя 2022 :
|
METALLICA почтила память основателей Megaforce
14 окт 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 окт 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс
2 окт 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 сен 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLICA
22 сен 2022 :
|
Новый виски от METALLICA
13 сен 2022 :
|
Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...»
12 сен 2022 :
|
DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA
2 сен 2022 :
|
METALLICA проведёт третий концерт из серии "All Within My Hands"
28 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH — об использовании его музыки в альбомах METALLICA
27 авг 2022 :
|
Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе
24 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 авг 2022 :
|
Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускает альбомы
17 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 авг 2022 :
|
Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака
8 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 авг 2022 :
|
Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightning"»
5 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 авг 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 авг 2022 :
|
METALLICA с вертолёта
2 авг 2022 :
|
Барабанщик METALLICA — о группе TAIPEI HOUSTON: «Я ими горжусь»
1 авг 2022 :
|
Барабанщик METALLICA — о взлёте популярности "Master Of Puppets": «Вся эта история — просто вынос мозга»
29 июл 2022 :
|
POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA
29 июл 2022 :
|
Гитарист METALLICA написал несколько слов
27 июл 2022 :
|
Видео с текстом от METALLICA
25 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 июл 2022 :
|
Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA
23 июл 2022 :
|
Пиво в честь басиста METALLICA
22 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 июл 2022 :
|
Песня METALLICA попала в чарты Британии
18 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 июл 2022 :
|
Новая жизнь песни METALLICA
13 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 июл 2022 :
|
METALLICA в "Westworld"
12 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 июл 2022 :
|
Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок мёртв
8 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 июл 2022 :
|
Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»
7 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 июл 2022 :
|
Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»
1 июл 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 июн 2022 :
|
Член семьи METALLICA поймал COVID
28 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 июн 2022 :
|
Барабанщик METALLICA получил награду
13 июн 2022 :
|
JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал»
12 июн 2022 :
|
Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А мы предупреждали!»
10 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 июн 2022 :
|
Видео с выступления THE WEDDING BAND
31 май 2022 :
|
Гитарист METALLICA дал петуха
31 май 2022 :
|
Барабанщик METALLICA: «Классно вернуться к концертам!»
30 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 май 2022 :
|
Винилы METALLICA выйдут летом
20 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 май 2022 :
|
LES CLAYPOOL — о прослушивании в METALLICA
14 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 май 2022 :
|
Вокалист METALLICA позвонил женщине, родившей на концерте
11 май 2022 :
|
Женщина родила во время концерта METALLICA
11 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 май 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 май 2022 :
|
Новый виски от METALLICA
30 апр 2022 :
|
Гитарист METALLICA назвал себя фанатом JETHRO TULL
29 апр 2022 :
|
Видео с выступления METALLICA
29 апр 2022 :
|
Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчестве
27 апр 2022 :
|
Гитарист METALLICA рад, что остальные участники были не против его сольного альбома
26 апр 2022 :
|
Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD ещё злится из-за них
22 апр 2022 :
|
Новое видео гитариста METALLICA
21 апр 2022 :
|
Гитарист METALLICA — о сольном альбоме
20 апр 2022 :
|
KIRK HAMMETT — о работе над сольным альбомом с бывшим продюсером METALLICA
15 апр 2022 :
|
Новый трек гитариста METALLICA
11 апр 2022 :
|
Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Dave'a Mustaine'a»
11 мар 2022 :
|
Lars'атаз попал в датский музей
9 мар 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 мар 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 фев 2022 :
|
Видео с выступления METALLICA
13 фев 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 фев 2022 :
|
Стрим памяти басиста METALLICA
10 фев 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 фев 2022 :
|
Стрим памяти басиста METALLICA
8 фев 2022 :
|
Гитарист METALLICA выпускает сольный ЕР
8 фев 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 фев 2022 :
|
Выходит фигурка басиста METALLICA
5 фев 2022 :
|
METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload"
2 фев 2022 :
|
Музыканты METALLICA почтили память Джона Зазулы
2 фев 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 фев 2022 :
|
Клифф Бёртон очень нервничал, когда узнал, что на концерт пришёл басист RUSH
28 янв 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 янв 2022 :
|
METALLICA помогла уличному музыканту
13 янв 2022 :
|
Басист METALLICA джемует
6 янв 2022 :
|
Музыкальный продюсер рассказал, что Lars Ulrich заставил убрать бас на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
4 янв 2022 :
|
JOHN BUSH: «Мне льстит, что я связан с METALLICA»
3 янв 2022 :
|
METALLICA набрала более миллиарда в Spotify
1 янв 2022 :
|
Кто мог бы сыграть барабанщика METALLICA? Отвечает...
27 дек 2021 :
|
Барабанщик METALLICA — о юбилейных концертах
26 дек 2021 :
|
Басист METALLICA — о юбилейных концертах
24 дек 2021 :
|
Фанаты признаются в любви к METALLICA
21 дек 2021 :
|
Видео с юбилейного концерта METALLICA
20 дек 2021 :
|
METALLICA впервые исполнила Fixxer. Pro-Shot
19 дек 2021 :
|
Видео с юбилейного концерта METALLICA
19 дек 2021 :
|
Видео с выступления THE WEDDING BAND
19 дек 2021 :
|
Видео с выступления TAIPEI HOUSTON
17 дек 2021 :
|
Мэр Сан-Франциско подарила METALLICA день
15 дек 2021 :
|
METALLICA инвестирует в TrillerNet
14 дек 2021 :
|
Барабанщик METALLICA получил "HN Award"
12 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 дек 2021 :
|
Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире
9 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 дек 2021 :
|
ROBERT TRUJILLO: «Из не самых популярных треков группы я люблю...»
7 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 дек 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 дек 2021 :
|
RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA
1 дек 2021 :
|
Басист METALLICA: «Я горжусь нашими Doodles!»
30 ноя 2021 :
|
Видео с выступления METALLICA
29 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 ноя 2021 :
|
METALLICA сотрудничает с Clue
22 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 ноя 2021 :
|
METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»
21 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 ноя 2021 :
|
MELODICKA BROS исполняют METALLICA
19 ноя 2021 :
|
METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия
18 ноя 2021 :
|
Видео с выступления METALLICA
16 ноя 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 ноя 2021 :
|
Вокалист METALLICA — о "Blacklist"
12 ноя 2021 :
|
Бывший психотерапевт METALLICA: «Они очень преданы своим фанатам!»
11 ноя 2021 :
|
Фронтмен TRIVIUM: «METALLICA — величайшая группа в мире»
11 ноя 2021 :
|
METALLICA запускает Vinyl Club 2022
10 ноя 2021 :
|
METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE
8 ноя 2021 :
|
Видео с выступления METALLICA
5 ноя 2021 :
|
METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде
2 ноя 2021 :
|
Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"
29 окт 2021 :
|
METALLICA научит быть группой
28 окт 2021 :
|
Вокалист METALLICA продал землю в Аризоне
27 окт 2021 :
|
Попробуй выиграть "Black Album" METALLICA с автографами
24 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 окт 2021 :
|
MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA
22 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 окт 2021 :
|
Трейлер новой книги о METALLICA
20 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 окт 2021 :
|
COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»
19 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 окт 2021 :
|
Басист METALLICA — о первом стадионном концерте
17 окт 2021 :
|
JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»
15 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 окт 2021 :
|
Сборник кавер-версий METALLICA попал на 7 место
12 окт 2021 :
|
Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA
12 окт 2021 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
11 окт 2021 :
|
Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются
10 окт 2021 :
|
Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»
10 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 окт 2021 :
|
Барабанщик METALLICA — о возвращении на сцену
7 окт 2021 :
|
MAX CAVALERA: «Я люблю METALLICA»
5 окт 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 окт 2021 :
|
Вскрытие от гитариста METALLICA
1 окт 2021 :
|
Выходят новые фигурки METALLICA
1 окт 2021 :
|
Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA
28 сен 2021 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 сен 2021 :
|
Группа METALLICA целиком исполнила Black Album
24 сен 2021 :
|
METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско
23 сен 2021 :
|
METALLICA вернулась в чарты
20 сен 2021 :
|
LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»
16 сен 2021 :
|
METALLICA и CARHARTT собрали $377,450
15 сен 2021 :
|
METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN
15 сен 2021 :
|
SLASH — об альбоме METALLICA
10 сен 2021 :
|
METALLICA и MILEY CYRUS: Аудио
10 сен 2021 :
|
Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA
9 сен 2021 :
|
Фрагмент нового релиза METALLICA
8 сен 2021 :
|
Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»
7 сен 2021 :
|
METALLICA выступит с MILEY CYRUS
7 сен 2021 :
|
Новая линейка виски METALLICA
2 сен 2021 :
|
KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA
1 сен 2021 :
|
Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA
30 авг 2021 :
|
JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"
28 авг 2021 :
|
Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность
27 авг 2021 :
|
Фрагмент нового релиза METALLICA
26 авг 2021 :
|
METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити
26 авг 2021 :
|
Концертное видео METALLICA
26 авг 2021 :
|
Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA
26 авг 2021 :
|
METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла
24 авг 2021 :
|
Концертное видео METALLICA
19 авг 2021 :
|
Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD
19 авг 2021 :
|
Концертный трек METALLICA
18 авг 2021 :
|
JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA
13 авг 2021 :
|
Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"
13 авг 2021 :
|
TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA
12 авг 2021 :
|
METALLICA и BODA SKINS выпускают новую коллекцию
8 авг 2021 :
|
HALOCENE исполняют METALLICA
4 авг 2021 :
|
Ларс поздравил Папу Хэта
4 авг 2021 :
|
Концертная запись METALLICA
3 авг 2021 :
|
Гитарист METALLICA: «Мы скучаем»
2 авг 2021 :
|
Клип METALLICA набрал миллиард просмотров
1 авг 2021 :
|
Новая версия хита METALLICA
31 июл 2021 :
|
Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»
28 июл 2021 :
|
Фрагмент нового релиза METALLICA
28 июл 2021 :
|
METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью
27 июл 2021 :
|
Репетиционная запись METALLICA
27 июл 2021 :
|
Музыканты METALLICA — о 40-летии группы
27 июл 2021 :
|
ZAC BROWN BAND исполняет METALLICA
25 июл 2021 :
|
METALLICA отметит 40-летие двумя концертами
24 июл 2021 :
|
METALLICA и VANS вновь вместе
23 июл 2021 :
|
Концертная запись METALLICA
22 июл 2021 :
|
Книга METALLICA выйдет летом
22 июл 2021 :
|
KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON
20 июл 2021 :
|
BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA
20 июл 2021 :
|
Пазлы от METALLICA
16 июл 2021 :
|
Концертное видео METALLICA
13 июл 2021 :
|
Альтернативный вариант "The Unforgiven"
8 июл 2021 :
|
Репетиционная запись METALLICA
3 июл 2021 :
|
О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"
2 июл 2021 :
|
Концертное видео METALLICA
1 июл 2021 :
|
Альтернативный вариант "Sad But True"
1 июл 2021 :
|
METALLICA выпустят сингл в Германии
30 июн 2021 :
|
Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT
27 июн 2021 :
|
Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком
25 июн 2021 :
|
Фотокнига METALLICA выйдет осенью
22 июн 2021 :
|
Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью
17 июн 2021 :
|
METALLICA приедет летом в Европу
16 июн 2021 :
|
Специальный набор от METALLICA
12 июн 2021 :
|
METALLICA подают в суд на страховщиков
26 май 2021 :
|
METALLICA намекает
26 май 2021 :
|
Видео полного выступления METALLICA
21 май 2021 :
|
METALLICA онлайн!
19 май 2021 :
|
Фронтмен PRIMUS о прослушивании в METALLICA: «Я бы продержался там месяц или два, прежде чем они бы меня выгнали»
9 май 2021 :
|
Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил скептицизм насчёт вакцин от COVID-19
6 май 2021 :
|
Нашивки METALLICA выйдут весной
21 апр 2021 :
|
Фронтмен METALLICA: «Музыка ежедневно спасала мне жизнь»
18 апр 2021 :
|
Еще одна гитара METALLICA выставлена на аукцион
13 апр 2021 :
|
Гитарист METALLICA работает!
12 апр 2021 :
|
Гитара из клипа METALLICA продана!
12 апр 2021 :
|
Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»
6 апр 2021 :
|
Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу
29 мар 2021 :
|
ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA
25 мар 2021 :
|
Гитарист METALLICA выпускает кофе
25 мар 2021 :
|
«Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»
16 мар 2021 :
|
Участники METALLICA исполнили гимн
8 мар 2021 :
|
METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу
5 мар 2021 :
|
METALLICA отметила 35-летие MOP
4 мар 2021 :
|
Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»
23 фев 2021 :
|
METALLICA на BlizzCon
11 фев 2021 :
|
Пять винилов METALLICA в пятёрке
8 фев 2021 :
|
METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'
2 фев 2021 :
|
Новая линейка одежды от METALLICA
25 янв 2021 :
|
Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке
24 янв 2021 :
|
Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом
22 янв 2021 :
|
Продюсер METALLICA продал права на 43 песни
22 янв 2021 :
|
Концертная запись METALLICA 1985 года
21 янв 2021 :
|
Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом
20 янв 2021 :
|
DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»
20 янв 2021 :
|
Оригинальная визитка METALLICA
17 янв 2021 :
|
Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению
12 янв 2021 :
|
Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула
12 янв 2021 :
|
Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула
7 янв 2021 :
|
MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA
3 янв 2021 :
|
METALLICA набрали миллиард
2 янв 2021 :
|
Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»
29 дек 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»
29 дек 2020 :
|
METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию
26 дек 2020 :
|
Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»
25 дек 2020 :
|
Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине
24 дек 2020 :
|
Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм
23 дек 2020 :
|
KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече
21 дек 2020 :
|
METALLICA в симфонической версии
17 дек 2020 :
|
Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера
9 дек 2020 :
|
METALLICA в "The Howard Stern Show"
4 дек 2020 :
|
METALLICA выступила в рамках Dreamforce
3 дек 2020 :
|
Новая монополия METALLICA
26 ноя 2020 :
|
METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность
23 ноя 2020 :
|
METALLICA почти месяц занята сочинением
19 ноя 2020 :
|
Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»
17 ноя 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»
16 ноя 2020 :
|
Акустика от METALLICA
14 ноя 2020 :
|
METALLICA запускает новую благотворительную программу
13 ноя 2020 :
|
Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии
11 ноя 2020 :
|
Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»
7 ноя 2020 :
|
NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA
5 ноя 2020 :
|
Превью акустического шоу METALLICA
28 окт 2020 :
|
Женский оркестр исполняет хит METALLICA
21 окт 2020 :
|
MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA
19 окт 2020 :
|
Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater
16 окт 2020 :
|
Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"
13 окт 2020 :
|
Акустическое шоу METALLICA
8 окт 2020 :
|
Вокалист METALLICA: «Творческий ум — это благословение и проклятье»
7 окт 2020 :
|
Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал
6 окт 2020 :
|
Гитарист METALLICA: «Выпуск виски никак не связан с проблемами James'a»
4 окт 2020 :
|
KIRK HAMMETT о первом концерте METALLICA, который он увидел
3 окт 2020 :
|
METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами
30 сен 2020 :
|
LARS ULRICH назвал песню METALLICA, которую не хотел бы больше слышать
19 сен 2020 :
|
Кто лучше — Нил Пирт или Джон Бонэм? Отвечает Lars!
17 сен 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»
15 сен 2020 :
|
Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани
10 сен 2020 :
|
Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы
9 сен 2020 :
|
Видео с репетиции METALLICA
9 сен 2020 :
|
Альбом METALLICA стал четвертым
8 сен 2020 :
|
Каким был драйв-ин-концерт METALLICA
8 сен 2020 :
|
Фигурки METALLICA выйдут в начале года
7 сен 2020 :
|
Барабанщик METALLICA пояснил за свои слова про Трампа
5 сен 2020 :
|
METALLICA записала концерт в начале августа
4 сен 2020 :
|
METALLICA стали первой группой, чьи песни занимали первое место в Rock Songs за четыре десятилетия
3 сен 2020 :
|
Басист METALLICA: «Может, и повторим концерт-другой»
2 сен 2020 :
|
Вокалист METALLICA: «Я написал тонну материала»
1 сен 2020 :
|
У гитариста METALLICA есть 600!
31 авг 2020 :
|
В честь вокалиста METALLICA назвали змею
30 авг 2020 :
|
Видео с выступления METALLICA
29 авг 2020 :
|
Барабанщик METALLICA сказал, что AC/DC с участием Бона Скотта «Определили характер рок-н-ролла»
28 авг 2020 :
|
Аквамен получил копию нового релиза METALLICA
26 авг 2020 :
|
Басист METALLICA: «Мы не предполагали, что James отправится лечиться»
20 авг 2020 :
|
Фрагмент нового релиза METALLICA
19 авг 2020 :
|
Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA
18 авг 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 авг 2020 :
|
Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»
14 авг 2020 :
|
METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь
12 авг 2020 :
|
Видео с выступления METALLICA
11 авг 2020 :
|
METALLICA выступит летом этого года
10 авг 2020 :
|
Видео с выступления METALLICA
8 авг 2020 :
|
Видео с репетиции METALLICA
6 авг 2020 :
|
Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй
6 авг 2020 :
|
Фрагмент нового релиза METALLICA
4 авг 2020 :
|
Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA
4 авг 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «Каверы — в нашей ДНК!»
1 авг 2020 :
|
Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars
31 июл 2020 :
|
ROBERT TRUJILLO представляет новый бокс-сет METALLICA
30 июл 2020 :
|
Вокалист METALLICA: «Для меня честь, что мои машины в музее»
28 июл 2020 :
|
Видео полного выступления METALLICA
24 июл 2020 :
|
METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах
23 июл 2020 :
|
Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным
22 июл 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
17 июл 2020 :
|
Бокс-сет METALLICA выйдет летом
15 июл 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
14 июл 2020 :
|
METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность
13 июл 2020 :
|
Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE
8 июл 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
7 июл 2020 :
|
METALLICA о смерти Энио Морриконе
1 июл 2020 :
|
Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»
30 июн 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
30 июн 2020 :
|
Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA
25 июн 2020 :
|
Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA
24 июн 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
24 июн 2020 :
|
Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин
23 июн 2020 :
|
Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»
20 июн 2020 :
|
Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»
18 июн 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»
17 июн 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
15 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 июн 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
11 июн 2020 :
|
METALLICA летом выпустит новый бокс-сет
10 июн 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
8 июн 2020 :
|
Журнальные столики от фронтмена METALLICA
31 май 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «Когда я встретил James'a, он был очень робким и едва мог смотреть тебе в глаза»
28 май 2020 :
|
Бывший басист METALLICA: «Я никогда не жалел об уходе из группы»
27 май 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
26 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде
23 май 2020 :
|
Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»
22 май 2020 :
|
Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета
21 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане
20 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 май 2020 :
|
Видео полного выступления METALLICA 1983 года
18 май 2020 :
|
BOB ROCK о звучании альбома METALLICA 1988 года: «Ну и в чём смысл?»
17 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Копенгагене
16 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Амстердаме
15 май 2020 :
|
Музыканты METALLICA исполнили кавер-версию THE ROLLING STONES
14 май 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «Вы там держитесь!»
13 май 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
12 май 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «Нельзя просто взять и отказать THE ROLLING STONES»
10 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 май 2020 :
|
Барабанщик METALLICA: «RAGE AGAINST THE MACHINE всё более и более актуальны»
9 май 2020 :
|
Вокалист METALLICA о коллекции машин
8 май 2020 :
|
Барабанщик METALLICA хвалит Данию за действия против COVID-19
8 май 2020 :
|
METALLICA целый месяц будут помогать в борьбе с COVID-19
7 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Берлине
6 май 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
5 май 2020 :
|
Музыканты METALLICA исполнили кавер-версию EBBA GRÖN
3 май 2020 :
|
Карантинное видео от METALLICA
1 май 2020 :
|
Группа METALLICA может сделать новый альбом на карантине, говорит LARS ULRICH
1 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Хельсинки
30 апр 2020 :
|
Почему METALLICA выбрала GHOST и BOKASSA
29 апр 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA 1991 года
28 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Хельсинки
27 апр 2020 :
|
Кавер-версия METALLICA от THE LOUNGE KITTENS
26 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Стокгольме
24 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Стокгольме
23 апр 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
22 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 апр 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
14 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мюнхене
12 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Женеве
12 апр 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
11 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Штутгарте
10 апр 2020 :
|
JOE SATRIANI предвидел, что METALLICA поменяют мир музыки
9 апр 2020 :
|
METALLICA «шокирована и опечалена смертью Хэла Уиллнера»
8 апр 2020 :
|
METALLICA пожертвовала 350 000 на борьбу с COVID-19
8 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Будапеште
7 апр 2020 :
|
Басист METALLICA: «Сижу, починяю...»
5 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Штутгарте
4 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Вене
2 апр 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
1 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA из Лондона
31 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA в Праге
26 мар 2020 :
|
Пятая линейка продукции в коллекции METALLICA и BILLABONG LAB
26 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA из Германии
25 мар 2020 :
|
METALLICA будет транслировать концерты по понедельникам
24 мар 2020 :
|
METALLICA переносит концерты на зиму
22 мар 2020 :
|
Гитарист METALLICA использует время вынужденного бездействия из-за коронавируса для работы над риффами
22 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA из Дании
21 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA из Германии
20 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA из Италии
17 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA из Италии
13 мар 2020 :
|
Видео с выступления METALLICA
12 мар 2020 :
|
Гитарист METALLICA проиграл MRS. SMITH
11 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA из Италии
9 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 мар 2020 :
|
Открывается The Metallica Vinyl Club
3 мар 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 мар 2020 :
|
Недавно открытое морское существо названо в честь METALLICA
28 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 фев 2020 :
|
METALLICA не выступит на ряде фестивалей
22 фев 2020 :
|
Фронтмен METALLICA впервые выступил после курса реабилитации
21 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 фев 2020 :
|
Барабанщик METALLICA продал дом за 10.3 миллиона
4 фев 2020 :
|
JAMES HETFIELD о будущем METALLICA: «А кто его знает»
2 фев 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
31 янв 2020 :
|
Фронтмен METALLICA впервые после начала программы реабилитации появился на публике
31 янв 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 янв 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 янв 2020 :
|
Видео с выступления METALLICA
24 янв 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 янв 2020 :
|
KIRK HAMMETT: DAVE MUSTAINE поменялся после юбилейных концертов METALLICA
23 янв 2020 :
|
Новая серия продуктов METALLICA и Billabong LAB
20 янв 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 янв 2020 :
|
Вокалист METALLICA появится на открытии выставки
17 янв 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 янв 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 янв 2020 :
|
METALLICA пожертвовала более полумиллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии
1 янв 2020 :
|
Группа METALLICA набрала миллиард прослушиваний
31 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 дек 2019 :
|
METALLICA почтила память Лемми
29 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 дек 2019 :
|
Музыканты METALLICA исполнили кавер-версию Рио Райзера
23 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 дек 2019 :
|
Барабанщик METALLICA: «Моя самая большая страсть — это кино»
19 дек 2019 :
|
Музыканты METALLICA исполнили кавер-версию Spider Murphy Gang
18 дек 2019 :
|
METALLICA стала самой успешной группой за год в категории хард-рок/металл
17 дек 2019 :
|
Барабанщик METALLICA почтил Michael'a Tilson'a Thomas'a
16 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 дек 2019 :
|
Альбом METALLICA уже 550 недель в чартах
12 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 дек 2019 :
|
METALLICA и GUNS N' ROSES вошли в число самых успешных музыкантов мира в 2019 году
8 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 дек 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 дек 2019 :
|
Музыканты METALLICA исполняют тему Ивана Младека
26 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 ноя 2019 :
|
Барабанщик METALLICA вручил награду JUANES'y
25 ноя 2019 :
|
Музыканты METALLICA исполняют тему IRIS
25 ноя 2019 :
|
Музыканты METALLICA исполняют тему Вольфганга Амброса
25 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 ноя 2019 :
|
KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO исполнили попурри METALLICA
23 ноя 2019 :
|
Группа METALLICA почтила память основателя Music For Nation
20 ноя 2019 :
|
Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA
19 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 ноя 2019 :
|
Гитарист METALLICA назвал один из любимых хорроров
6 ноя 2019 :
|
METALLICA пожертвует 200 000 долларов на борьбу с пожарами
5 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 ноя 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 ноя 2019 :
|
KIRK HAMMETT сказал, что некоторые из его идей были раскритикованы «звуковой полицией» METALLICA
1 ноя 2019 :
|
Гитарист METALLICA: «Хорошо, что мы нашли друг друга!»
1 ноя 2019 :
|
Бывший басист METALLICA: «Не жалею, что ушёл из группы»
1 ноя 2019 :
|
Отмена концертов METALLICA в Новой Зеландии принесла убытки
1 ноя 2019 :
|
Книга о METALLICA выйдет осенью
31 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 окт 2019 :
|
METALLICA и STANCE выпускают носки
29 окт 2019 :
|
Панорамное видео от METALLICA
28 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 окт 2019 :
|
Пополнение в коллекции часов от METALLICA
20 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 окт 2019 :
|
JON ZAZULA о дебютном альбоме METALLICA: «Я хотел выпустить бескомпромиссную запись»
16 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 окт 2019 :
|
Барабанщик METALLICA присоединился на сцене к MUMFORD & SONS
15 окт 2019 :
|
Барабанщик METALLICA о вокалисте METALLICA
13 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 окт 2019 :
|
METALLICA сыграет по два сета на пяти фестивалях
11 окт 2019 :
|
Гитарист METALLICA: «У меня полно убойного материала для нового альбома»
9 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 окт 2019 :
|
METALLICA запустила счетчик
6 окт 2019 :
|
Кавер-версия FLEETWOOD MAC от METALLICA
6 окт 2019 :
|
Видео с выступления METALLICA
4 окт 2019 :
|
Видео с выступления METALLICA с оркестром
3 окт 2019 :
|
Барабанщик METALLICA «думает» о вокалисте
3 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 сен 2019 :
|
Вокалист METALLICA вновь лечится от алкогольной зависимости
26 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 сен 2019 :
|
Барабанщик METALLICA о выступлении с оркестром
24 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления THE WEDDING BAND
16 сен 2019 :
|
METALLICA вернулась на первое место в чартах Pollstar Live75
11 сен 2019 :
|
Видео с выступления METALLICA с оркестром
10 сен 2019 :
|
Видео с выступления METALLICA с оркестром
4 сен 2019 :
|
Трейлер к концертному фильму METALLICA
3 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 сен 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 сен 2019 :
|
Гитарист METALLICA хотел бы сыграть кавер-версию DIO
29 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с концерта METALLICA
26 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 авг 2019 :
|
Вокалист METALLICA покажет десять машин из собственной коллекции
22 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 авг 2019 :
|
Участники METALLICA похвалили кавер-версию от JUANES
20 авг 2019 :
|
METALLICA пожертвовала четверть миллиона евро
16 авг 2019 :
|
Вокалист METALLICA позвонил жительнице Канады, ставшей героиней вирусного видео с участием пумы
15 авг 2019 :
|
METALLICA поедет в тур с GRETA VAN FLEET
14 авг 2019 :
|
Музыканты METALLICA выступили как THE WEDDING BAND
12 авг 2019 :
|
Фронтмен METALLICA защищает альбом "...And Justice For All": «Мы хотели создать запись с самым лучшим звучанием, какое только возможно»
9 авг 2019 :
|
METALLICA собрали более 70 миллионов за 13 концертов
2 авг 2019 :
|
Профессиональное видео METALLICA с выступления в Москве
2 авг 2019 :
|
Профессиональное видео METALLICA из Эстонии
1 авг 2019 :
|
Концерт METALLICA с оркестром покажут в кинотеатрах
31 июл 2019 :
|
Конгрессмен призвал привлечь METALLICA к ответу после того, как вскрылась мошенническая схема с продажей билетов
29 июл 2019 :
|
На концерте METALLICA присутствовал 1 процент населения Финляндии
29 июл 2019 :
|
Участники METALLICA, UGLY KID JOE, QUEENS OF THE STONE AGE в THE WEDDING BAND
27 июл 2019 :
|
Гитарист METALLICA сочинил вторую классическую пьесу
26 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 июл 2019 :
|
METALLICA исполнили песню группы КИНО
17 июл 2019 :
|
Участники METALLICA исполнили песню RAMMSTEIN
16 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 июл 2019 :
|
Был ли нарушен закон, когда семилетняя принцесса Швеции Эстель смогла посетить концерт METALLICA?
12 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 июл 2019 :
|
Музыканты METALLICA исполнили кавер-версию RAMMSTEIN
7 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с концерта METALLICA
5 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 июл 2019 :
|
Видео с выступления METALLICA
3 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 июл 2019 :
|
MILEY CYRUS исполнила песню METALLICA
1 июл 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 июн 2019 :
|
Фронтмен METALLICA спел песню SLAYER за рулём
28 июн 2019 :
|
Участники METALLICA исполнили отрывок песни THE STONE ROSES
25 июн 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 июн 2019 :
|
LARS ULRICH сказал, что METALLICA не брали «настоящий перерыв» уже лет пятнадцать
14 июн 2019 :
|
METALLICA джемует с 13-летним парнем
11 июн 2019 :
|
Участники METALLICA помогли бездомным
11 июн 2019 :
|
Видео с репетиции METALLICA
10 июн 2019 :
|
METALLICA планируют "Garage Inc. 2"?
31 май 2019 :
|
METALLICA в акустике
29 май 2019 :
|
Гитарист METALLICA: «Торонто — центр хоррора»
23 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 май 2019 :
|
Участники METALLICA исполнили кавер JOHNNY HALLYDAY
19 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 май 2019 :
|
Участники METALLICA исполнили кавер CELTIC FROST
10 май 2019 :
|
Участники METALLICA исполнили кавер PERET
9 май 2019 :
|
Гитарист METALLICA упал на сцене
8 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
6 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 май 2019 :
|
METALLICA в Мадриде
4 май 2019 :
|
Британский центр кибербезопасности призывает пользователей прекратить использование в качестве паролей названия "METALLICA" и "SLIPKNOT"
2 май 2019 :
|
METALLICA открыла весенне-летний европейский тур
2 май 2019 :
|
Видео с выступления METALLICA
1 май 2019 :
|
Участники METALLICA исполнили гимн
15 апр 2019 :
|
Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала» для следующего альбома
4 апр 2019 :
|
Фильм с участием вокалиста METALLICA представят в мае
30 мар 2019 :
|
Туры METALLICA, KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вошли в число 20 самых успешных
28 мар 2019 :
|
Барабанщик METALLICA надеется в будущем создавать больше музыки к фильмам
27 мар 2019 :
|
METALLICA даст ещё один концерт с оркестром
26 мар 2019 :
|
Барабанщик METALLICA о туре в формате двух недель
26 мар 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 мар 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 мар 2019 :
|
Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд
20 мар 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 мар 2019 :
|
Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA
18 мар 2019 :
|
Басист METALLICA: «Разговоров о концертах "Большой четвёрки трэша" и не было»
15 мар 2019 :
|
DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушателей
8 мар 2019 :
|
Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD
6 мар 2019 :
|
Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"
6 мар 2019 :
|
Группа METALLICA впервые исполнила 'Here Comes Revenge'
5 мар 2019 :
|
Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA
17 фев 2019 :
|
DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»
16 фев 2019 :
|
Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов
12 фев 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
8 фев 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
6 фев 2019 :
|
NETFLIX почти договорились о покупке фильма, в котором снимался James Hetfield
5 фев 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 фев 2019 :
|
Акустика от METALLICA
4 фев 2019 :
|
"Enter Sandman" METALLICA в 20 разных стилях
1 фев 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
31 янв 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 янв 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 янв 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
27 янв 2019 :
|
Трейлер фильма с участием вокалиста METALLICA
26 янв 2019 :
|
Более 600 концертов METALLICA онлайн
25 янв 2019 :
|
METALLICA исполняет песню SOUNDGARDEN
24 янв 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
24 янв 2019 :
|
Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black Album" METALLICA
23 янв 2019 :
|
METALLICA исполняет песню JUDAS PRIEST с вокалом Lars'a
22 янв 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
19 янв 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 янв 2019 :
|
Фрагмент акустического релиза METALLICA
16 янв 2019 :
|
Рассказ о пиве METALLICA
16 янв 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 янв 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
11 янв 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
9 янв 2019 :
|
Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли
8 янв 2019 :
|
Концертное видео METALLICA
7 янв 2019 :
|
METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?
6 янв 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 янв 2019 :
|
Профессиональное концертное видео METALLICA
31 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 дек 2018 :
|
Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»
30 дек 2018 :
|
Концертное видео METALLICA
29 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 дек 2018 :
|
METALLICA побила рекорд посещаемости
7 дек 2018 :
|
Акустика от METALLICA
5 дек 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 дек 2018 :
|
Видео полного выступления METALLICA 1994 года
28 ноя 2018 :
|
Новый релиз METALLICA выйдет зимой
20 ноя 2018 :
|
Концертное видео METALLICA
19 ноя 2018 :
|
Группа METALLICA пожертвовала $100,000 на борьбу с последствиями пожаров
19 ноя 2018 :
|
Акустика от METALLICA
13 ноя 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 ноя 2018 :
|
Концертное видео METALLICA
6 ноя 2018 :
|
Группа METALLICA исполнила кавер-версии песен DEEP PURPLE, NAZARETH, BLUE ÖYSTER CULT
30 окт 2018 :
|
Группа METALLICA впервые за пять лет сыграла "Phantom Lord"
29 окт 2018 :
|
Концертный трек METALLICA 1988 года
25 окт 2018 :
|
Видео с выступления METALLICA
18 окт 2018 :
|
Концертное видео METALLICA
16 окт 2018 :
|
Концертное видео METALLICA
15 окт 2018 :
|
Профессиональное видео с концерта METALLICA
10 окт 2018 :
|
Группа METALLICA опубликовала редкое концертное видео
30 сен 2018 :
|
Ранняя версия 'The Shortest Straw' группы METALLICA
28 сен 2018 :
|
Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не металлический альбом»
27 сен 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 сен 2018 :
|
Концертное видео METALLICA 1992 года
25 сен 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 сен 2018 :
|
METALLICA приедет в Россию летом
21 сен 2018 :
|
METALLICA побила рекорд посещаемости на концерте
19 сен 2018 :
|
Профессиональное видео с концерта METALLICA
17 сен 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 сен 2018 :
|
Редкое видео METALLICA 1989 года
13 сен 2018 :
|
METALLICA пожертвовала 10 000 долларов
12 сен 2018 :
|
METALLICA впервые за 7 лет сыграла "No Leaf Clover"
11 сен 2018 :
|
Переиздание METALLICA выйдет осенью
8 сен 2018 :
|
Актёр Брэдли Купер черпал вдохновение для нового фильма в музыке METALLICA
6 сен 2018 :
|
METALLICA почтила память Принса
5 сен 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 сен 2018 :
|
METALLICA открыла североамериканскую часть тура
1 сен 2018 :
|
Тизер релиза METALLICA
31 авг 2018 :
|
Участники METALLICA представили своё виски
29 авг 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 авг 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 авг 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 авг 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 авг 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 авг 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
1 авг 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 июл 2018 :
|
METALLICA ориентируется на SPOPTIFY
24 июл 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 июл 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 июл 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 июл 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 июл 2018 :
|
Панорамное видео METALLICA
26 июн 2018 :
|
Взгляд за кулисы тура METALLICA
19 июн 2018 :
|
METALLICA отдала премиальные за POLAR MUSIC PRIZE на благотворительность
26 май 2018 :
|
Барабанщик METALLICA презентовал чек на 5 000 долларов
23 май 2018 :
|
Профессиональное видео исполнения "Creeping Death" METALLICA
22 май 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 май 2018 :
|
Видео полного выступления METALLICA
17 май 2018 :
|
METALLICA пожертвовала 25 000 на благотворительность
16 май 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 май 2018 :
|
Участники METALLICA исполнили песню HASSISEN KONE
14 май 2018 :
|
METALLICA вновь в чартах
13 май 2018 :
|
METALLICA исполняют MISFITS
10 май 2018 :
|
MICHAEL MONROE присоединился на сцене к музыкантам METALLICA
10 май 2018 :
|
Музыканты METALLICA исполняют ABBA
8 май 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 май 2018 :
|
Музыканты METALLICA исполняют EUROPE
3 май 2018 :
|
Музыканты METALLICA исполняют A-HA
1 май 2018 :
|
Музыканты METALLICA исполняют ACCEPT
28 апр 2018 :
|
Участники METALLICA исполнили песню SPIDER MURPHY GANG
27 апр 2018 :
|
Гитарист METALLICA: «Я хотел стать астронавтом»
26 апр 2018 :
|
Гитарист METALLICA сыграл гимн США
24 апр 2018 :
|
MEGATALLICA: канадский мэшап-мастер совмещает песни METALLICA и MEGADETH
23 апр 2018 :
|
Профессиональная аудиозапись с концерта METALLICA в Гамбурге
23 апр 2018 :
|
Профессиональное видео с концертов METALLICA в Женеве и Штуттгарте
13 апр 2018 :
|
Участники METALLICA исполнили песню CELTIC FROST
12 апр 2018 :
|
Участники METALLICA исполняют "Major Tom"
12 апр 2018 :
|
Трейлер нового релиза METALLICA
10 апр 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 апр 2018 :
|
Концертное видео METALLICA
8 апр 2018 :
|
Участники METALLICA исполняют "A Legjobb Méreg"
6 апр 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 апр 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 апр 2018 :
|
Участники METALLICA исполняют "Jožin Z Bažin"
3 апр 2018 :
|
Участники METALLICA исполняют UFO
29 мар 2018 :
|
Барабанщик METALLICA: «Фанат во мне никогда не умирал»
27 мар 2018 :
|
METALLICA вернулась в чарты
13 мар 2018 :
|
METALLICA стала «Рок-артистом года»
6 мар 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Хорошо, что на Грэмми нас не представили как METALLICA»
26 фев 2018 :
|
METALLICA объявила даты выступлений по Северной Америке
24 фев 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 фев 2018 :
|
Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я никогда особо не заморачивался на технике»
21 фев 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 фев 2018 :
|
Запись концертного выступления METALLICA доступна для предзаказа
19 фев 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 фев 2018 :
|
METALLICA исполняют VASCO ROSSI
16 фев 2018 :
|
Вокалист METALLICA о том, откуда черпает ярость для песен
14 фев 2018 :
|
METALLICA получит престижную награду POLAR MUSIC PRIZE
14 фев 2018 :
|
Фронтмен METALLICA в триллере
13 фев 2018 :
|
Профессиональное видео METALLICA
12 фев 2018 :
|
METALLICA почтила память Клиффа
12 фев 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
9 фев 2018 :
|
Отец Клиффа о дне памяти сына
9 фев 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 фев 2018 :
|
10 февраля будет днём Клиффа
7 фев 2018 :
|
METALLICA исполняет BARÓN ROJO
6 фев 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 фев 2018 :
|
METALLICA почтила память португальского гитариста
31 янв 2018 :
|
Менеджер METALLICA о росте цен на билеты
26 янв 2018 :
|
METALLICA : переиздание ЕР выйдет в апреле
16 янв 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA»
28 дек 2017 :
|
Барабанщик METALLICA: «Orion вернётся!»
19 дек 2017 :
|
Дания изобрела «хард-рок-дипломатию»
15 дек 2017 :
|
METALLICA стала первой в чартах Billboard
30 ноя 2017 :
|
Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLICA
29 ноя 2017 :
|
Премьер-министр Дании удивил президента Индонезии, вручив ему бокс-сет METALLICA
27 ноя 2017 :
|
JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участниками METALLICA по поводу "Load" и "Reload"
15 ноя 2017 :
|
Барабанщик METALLICA: «Вся бизнес-модель поменялась, когда права оказались у нас»
14 ноя 2017 :
|
Барабанщик METALLICA интервьюирует участников METALLICA
11 ноя 2017 :
|
Видео полного выступления METALLICA
10 ноя 2017 :
|
METALLICA бьет рекорды в Великобритании
10 ноя 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 ноя 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 ноя 2017 :
|
У гитариста METALLICA уже больше 500 идей
7 ноя 2017 :
|
Концерт METALLICA в прямом эфире
6 ноя 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 ноя 2017 :
|
Концертный трек METALLICA
2 ноя 2017 :
|
Кавер-версия METALLICA от CAMILLE AND KENNERLY
1 ноя 2017 :
|
METALLICA воздала должное BLACK SABBATH
31 окт 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
27 окт 2017 :
|
METALLICA вновь побила рекорд
25 окт 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
25 окт 2017 :
|
METALLICA выступит на благотворительном концерте
25 окт 2017 :
|
METALLICA сыграла "Spit out the bone"
18 окт 2017 :
|
METALLICA сотрудничает с JUSTIN'ом O'SHEA
17 окт 2017 :
|
Демо "Master Of Puppets" METALLICA
13 окт 2017 :
|
METALLICA готовят делюксы "…And Justice For All" и "Metallica"
9 окт 2017 :
|
Редкое концертное видео METALLICA
28 сен 2017 :
|
Вокалист METALLICA: «События из жизни нашего фаната вдохновили на сочинение "Here Comes Revenge"»
23 сен 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 сен 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
21 сен 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 сен 2017 :
|
Нереализованный концертный трек METALLICA
20 сен 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 сен 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 сен 2017 :
|
METALLICA представила новую песню
10 сен 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 сен 2017 :
|
24 часа с барабанщиком METALLICA
5 сен 2017 :
|
Вокалист METALLICA упал на сцене
5 сен 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 сен 2017 :
|
METALLICA открыла европейский тур
31 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
30 авг 2017 :
|
Переиздание METALLICA выйдет осенью
29 авг 2017 :
|
Гитарист METALLICA рассказал, что над ним издевались в школе
28 авг 2017 :
|
METALLICA возглавили "Hot Tours"
26 авг 2017 :
|
METALLICA & Lady Gaga: Видео с репетиции
25 авг 2017 :
|
Барабанщик METALLICA: «Я яблофаг»
17 авг 2017 :
|
METALLICA: видео финального шоу из турне "WorldWired"
16 авг 2017 :
|
Шоу METALLICA в прямом эфире
16 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 авг 2017 :
|
Переиздание METALLICA 'Master Of Puppets' выйдет в 2017/2018
9 авг 2017 :
|
Рассказ о 'Metallica Night'
3 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
2 авг 2017 :
|
Видео полного выступления METALLICA
31 июл 2017 :
|
METALLICA исполняет VAN HALEN
28 июл 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 июл 2017 :
|
Басист METALLICA: «Мы с нашими фанатами как на американских горках»
21 июл 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 июл 2017 :
|
Барабанщик METALLICA: «Если бы я услышал, как PHIL RUDD играет "Enter Sandman", это было бы потрясно»
18 июл 2017 :
|
Вокалист METALLICA: «Ну зачем мне сайд-проект?»
17 июл 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 июл 2017 :
|
Барабанщик METALLICA о творческом процессе: «Нужно быть готовым отправиться туда, куда он поведёт»
15 июл 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 июл 2017 :
|
Гитарист METALLICA просит на два миллиона меньше
11 июл 2017 :
|
Гитарист METALLICA: «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем»
11 июл 2017 :
|
Барабанщик METALLICA о том, почему у него нет татуировок
11 июл 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
8 июл 2017 :
|
Новый альбом METALLICA продан тиражом более чем в 1 000 000 копий
23 июн 2017 :
|
Почему METALLICA продолжает выпускать новые альбомы?
23 июн 2017 :
|
Барабанщик METALLICA о 15 любимых альбомах
22 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
21 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
15 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 июн 2017 :
|
Барабанщик METALLICA получил рыцарский орден
12 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
3 июн 2017 :
|
Панорамное видео от METALLICA
3 июн 2017 :
|
Отчёт о первом концерте текущего тура METALLICA
1 июн 2017 :
|
METALLICA получила платину
1 июн 2017 :
|
Новое видео METALLICA
25 май 2017 :
|
Вокалист METALLICA о Крисе Корнелле
25 май 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 май 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
22 май 2017 :
|
Басист METALLICA почтил память Криса Корнелла
21 май 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 май 2017 :
|
Видео с выступления METALLICA
18 май 2017 :
|
JAMES HETFIELD о технической стороне выступления METALLICA с LADY GAGA: «Давно я не был так зол»
18 май 2017 :
|
Гитарист METALLICA о проблемах на Грэмми
18 май 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 май 2017 :
|
Вокалист METALLICA о любимых трэш-командах не из «Большой четвёрки»
17 май 2017 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
17 май 2017 :
|
METALLICA в "The Late Show With Stephen Colbert"
16 май 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 май 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 май 2017 :
|
Музыканты METALLICA сыграли на четырех барабанах
12 май 2017 :
|
Кто бы мог заменить барабанщика METALLICA, по мнению барабанщика METALLICA, в METALLICA
11 май 2017 :
|
METALLICA открыла североамериканский тур
10 май 2017 :
|
Видео с репетиции METALLICA
10 май 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
5 май 2017 :
|
Барабанщик METALLICA запустил собственное радиошоу
2 май 2017 :
|
Концертный релиз METALLICA выйдет весной
22 апр 2017 :
|
Фронтмен METALLICA оголился
21 апр 2017 :
|
Гитарист METALLICA не дал Трампу шансов переизбраться
19 апр 2017 :
|
METALLICA получили платину
18 апр 2017 :
|
Трейлер к документальному фильму о вреде порно с участием вокалиста METALLICA
17 апр 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
17 апр 2017 :
|
Фронтмен METALLICA удивлён тем, что их новые песни до сих пор увлекают поклонников
15 апр 2017 :
|
Гитарист METALLICA "обожает" альбом "Lulu"
15 апр 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 апр 2017 :
|
Барабанщик METALLICA очень доволен приёмом нового альбома
13 апр 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 апр 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
12 апр 2017 :
|
Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась»
12 апр 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 апр 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
10 апр 2017 :
|
METALLICA не крала риффы у INCUBUS
9 апр 2017 :
|
METALLICA приглашает местные группы на разогрев
7 апр 2017 :
|
Вокалист METALLICA о Трампе
6 апр 2017 :
|
Альбом METALLICA вернулся в пятерку лучших
6 апр 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
5 апр 2017 :
|
Барабанщик METALLICA об отношениях с James'ом
4 апр 2017 :
|
Басист METALLICA: «Новый альбом был отлично принят!»
3 апр 2017 :
|
Басист METALLICA о LADY GAGA
31 мар 2017 :
|
Фронтмен METALLICA не против использования песен группы в качестве орудия пыток
29 мар 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
28 мар 2017 :
|
Вокалист METALLICA: «Мы прекрасно понимаем, что не у каждой группы такая карьера, как у нас»
27 мар 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
26 мар 2017 :
|
Поклонники METALLICA негодуют
24 мар 2017 :
|
Басист METALLICA о новой сцене
23 мар 2017 :
|
JASON NEWSTED о новом альбоме METALLICA
21 мар 2017 :
|
Барабанщик METALLICA о желании Трампа построить стену
20 мар 2017 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
18 мар 2017 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
16 мар 2017 :
|
METALLICA объявила даты европейских гастролей
14 мар 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
11 мар 2017 :
|
Рассказ о создании 'Spit Out The Bone' METALLICA
10 мар 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
7 мар 2017 :
|
METALLICA представила публике новую песню
7 мар 2017 :
|
METALLICA выступила с IGGY POP
4 мар 2017 :
|
METALLICA и LADY GAGA: Как должно было быть
3 мар 2017 :
|
METALLICA в Сингапуре
26 фев 2017 :
|
METALLICA уважительно относятся к китайской цензуре
25 фев 2017 :
|
METALLICA в Гонконге
22 фев 2017 :
|
Фронтмен METALLICA считает, что в мире много плохой музыки
22 фев 2017 :
|
METALLICA в Китае
21 фев 2017 :
|
Фронтмену METALLICA помогают "высшие силы"
21 фев 2017 :
|
Как барабанщик METALLICA склонил LADY GAGA к дуэту
20 фев 2017 :
|
Басист METALLICA надеется, что они смогут сыграть на Луне
18 фев 2017 :
|
METALLICA получили NME AWARDS
17 фев 2017 :
|
Продюсер Грэмми извинился перед METALLICA
15 фев 2017 :
|
Барабанщик METALLICA: «LADY GAGA — квинтэссенция нашего пятого участника»
14 фев 2017 :
|
Работник сцены случайно задел провод, отключивший микрофон вокалиста METALLICA на Грэмми
14 фев 2017 :
|
METALLICA в 'Carpool Karaoke'
13 фев 2017 :
|
METALLICA поедут в тур с AVENGED SEVENFOLD и VOLBEAT
13 фев 2017 :
|
METALLICA выступила с LADY GAGA
11 фев 2017 :
|
Басист METALLICA защитил LARS'a ULRICH'a от нападок
11 фев 2017 :
|
Видео с выступления METALLICA
10 фев 2017 :
|
METALLICA вновь первые
10 фев 2017 :
|
Вокалист METALLICA о Дио и Лемми
9 фев 2017 :
|
Фронтмен METALLICA против порнографии
9 фев 2017 :
|
LADY GAGA о METALLICA: «Они такие...»
9 фев 2017 :
|
METALLICA вернулась на сцену
7 фев 2017 :
|
METALLICA выступит с LADY GAGA
6 фев 2017 :
|
Биография вокалиста METALLICA выйдет весной
5 фев 2017 :
|
METALLICA отменила шоу из-за болезни вокалиста
4 фев 2017 :
|
METALLICA сократила сет из-за болезни вокалиста
2 фев 2017 :
|
Рассказ о выступлении METALLICA в Сеуле и Шанхае
2 фев 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
1 фев 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
31 янв 2017 :
|
В магазине с барабанщиком METALLICA
28 янв 2017 :
|
METALLICA на арфах
27 янв 2017 :
|
Гитарист METALLICA: «Одной из моих целей как музыканта является нахождение своего звучания»
26 янв 2017 :
|
Вокалист METALLICA: «Ждать восемь лет было ошибкой»
25 янв 2017 :
|
Видео с выступления METALLICA
23 янв 2017 :
|
Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента
21 янв 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 янв 2017 :
|
Барабанщик METALLICA: «Молодых и интересных групп стало меньше»
20 янв 2017 :
|
Гитарист METALLICA о Трампе
19 янв 2017 :
|
LANG LANG выступил с METALLICA
18 янв 2017 :
|
Кавер-версия METALLICA от BANJO GUY OLLIE
17 янв 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
16 янв 2017 :
|
METALLICA выступит на Грэмми
15 янв 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
15 янв 2017 :
|
Концертное видео METALLICA
13 янв 2017 :
|
METALLICA впервые исполнила два новых трека
12 янв 2017 :
|
Вокалист METALLICA об отношениях с DAVE'ом MUSTAINE'ом
5 янв 2017 :
|
Рассказ о промо-туре METALLICA в Калифорнии
5 янв 2017 :
|
METALLICA на BBC
2 янв 2017 :
|
Гитарист METALLICA продает дом
29 дек 2016 :
|
METALLICA в Германии
29 дек 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
28 дек 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Я хотел, чтобы новый альбом звучал более приятно, чем прошлая работа»
27 дек 2016 :
|
Гитарист METALLICA: «Для нас было важно создать лучший альбом, на который мы только способны
27 дек 2016 :
|
Аудиозапись шоу METALLICA доступна для скачивания
22 дек 2016 :
|
METALLICA исполнили “Metal Militia”
20 дек 2016 :
|
Закадровые съёмки клипа METALLICA
19 дек 2016 :
|
Фронтмен METALLICA получил в подарок от оренбуржца раритетный мотоцикл
19 дек 2016 :
|
Барабанщик METALLICA хотел бы вновь выступить в Китае
17 дек 2016 :
|
METALLICA отыграла благотворительный концерт
16 дек 2016 :
|
METALLICA зажгла с мясником и победила фаната
16 дек 2016 :
|
Создатель обложки METALLICA о сходстве с CROWBAR
15 дек 2016 :
|
METALLICA в 'Jimmy Kimmel Live!'
14 дек 2016 :
|
Барабанщик METALLICA беспокоится, что группа может стать слишком старой для исполнения песен вроде "Battery" и "Master Of Puppets"
14 дек 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Риффов Kirk'a на новом альбоме нет»
13 дек 2016 :
|
Гитарист METALLICA: «Сейчас я чувствую, что могу играть всё, что пожелаю»
13 дек 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Остальные артисты испугались публично поддержать нас в войне с Napster»
13 дек 2016 :
|
Басист METALLICA о посвящении Клиффу на новом альбоме
13 дек 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Успех нового альбома стал для нас огромным сюрпризом»
9 дек 2016 :
|
Вокалист METALLICA хочет предпринять больше действий против билетных спекулянтов
8 дек 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
7 дек 2016 :
|
Что думает DAVE MUSTAINE о новом альбоме METALLICA?
7 дек 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «У меня поменялись приоритеты с трезвым образом жизни»
6 дек 2016 :
|
Вокалист METALLICA о решении удалить аккаунт в Instagram
5 дек 2016 :
|
Гитарист METALLICA: «Dave слишком долго не мог забыть об увольнении из группы»
3 дек 2016 :
|
METALLICA встретилась с группой SANDMAN
2 дек 2016 :
|
Вокалист METALLICA защищает выступление в "Jimmy Fallon"
1 дек 2016 :
|
METALLICA отыграла благотворительный концерт
30 ноя 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «На новом альбоме я хотел соединить "Kill 'Em All" и "Чёрный альбом"»
28 ноя 2016 :
|
METALLICA стала первой в шестой раз
28 ноя 2016 :
|
Вокалист METALLICA о ранних годах команды
27 ноя 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы еще не раз тепло вспомним о Лемми»
25 ноя 2016 :
|
Басист METALLICA: «Авторство песен для меня не так важно»
25 ноя 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Я бы хотел выпустить новую музыку раньше, чем через восемь лет»
25 ноя 2016 :
|
Барабанщик METALLICA вспоминает о смерти Клиффа
25 ноя 2016 :
|
Гитарист METALLICA: «GOJIRA — лучшее, что я услышал за последнее время»
24 ноя 2016 :
|
METALLICA в списке самых успешных туров, анонс второго шоу в Мексике
23 ноя 2016 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
22 ноя 2016 :
|
METALLICA на BBC
22 ноя 2016 :
|
Новый альбом METALLICA стал первым в 57 странах
21 ноя 2016 :
|
METALLICA в 'Le Grand Journal'
21 ноя 2016 :
|
METALLICA самая популярная тяжелая команда в онлайн-сервисах
20 ноя 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
18 ноя 2016 :
|
Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания
17 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
17 ноя 2016 :
|
METALLICA на детских музыкальных инструментах
17 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
17 ноя 2016 :
|
Трибьют Лемми от METALLICA
17 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
17 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
17 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
17 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
17 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
16 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
16 ноя 2016 :
|
Новое видео METALLICA
16 ноя 2016 :
|
В ближайшие два дня METALLICA представит все клипы на новые песни
16 ноя 2016 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
15 ноя 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Без MOTÖRHEAD нас бы не было»
14 ноя 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14 ноя 2016 :
|
Профессиональное видео с акустического шоу METALLICA
13 ноя 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Нового альбома не придется ждать восемь лет»
13 ноя 2016 :
|
Гитарист METALLICA: «Жаль, что GUNS N' ROSES живут только прошлым»
11 ноя 2016 :
|
Три новые песни METALLICA в чартах
11 ноя 2016 :
|
Басист METALLICA: «Пока поклонникам все нравится»
11 ноя 2016 :
|
Вокалист METALLICA об эпохе "Load/Re-Load"
10 ноя 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы не планировали менять имидж с выходом "Load"»
8 ноя 2016 :
|
METALLICA собрала более девяти тонн еды для брошенных животных
6 ноя 2016 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
4 ноя 2016 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
3 ноя 2016 :
|
METALLICA снимет видео на каждую песню
2 ноя 2016 :
|
METALLICA представила новую песню
1 ноя 2016 :
|
Фронтмен METALLICA: «Мы ещё не записали свой лучший альбом»
31 окт 2016 :
|
Новая песня METALLICA
28 окт 2016 :
|
Превью новой песни METALLICA
27 окт 2016 :
|
Видео с выступления METALLICA
25 окт 2016 :
|
Новый сингл METALLICA выйдет на Хэллоуин
24 окт 2016 :
|
METALLICA выступила с NEIL'ом YOUNG'ом
21 окт 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Я ничего бы не поменял в "Lulu"»
19 окт 2016 :
|
Первый концерт METALLICA в 2017 пройдет в Корее
18 окт 2016 :
|
Трейлер нереализованной игры от METALLICA
17 окт 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Нужно принять тот факт, что никто не знает, в каком направлении движется музыкальная индустрия»
16 окт 2016 :
|
Гитарист METALLICA: «Мы стали частью американской культуры»
14 окт 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы просто осознали, что нуждаемся друг в друге»
12 окт 2016 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
11 окт 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Для нас создание альбомов в настоящее время более спорадическое мероприятие, чем раньше»
6 окт 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Я рассматриваю вариант переезда в Данию»
4 окт 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Мы стараемся держаться в стороне от политики и религии»
3 окт 2016 :
|
Видео полного выступления METALLICA
2 окт 2016 :
|
METALLICA в "The Howard Stern Show"
1 окт 2016 :
|
METALLICA об историях в турах
30 сен 2016 :
|
METALLICA в 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'
29 сен 2016 :
|
Одна из песен на новом альбоме METALLICA посвящена Лемми
28 сен 2016 :
|
METALLICA впервые исполнила новую песню
27 сен 2016 :
|
METALLICA в "The Howard Stern Show"
26 сен 2016 :
|
Новое видео METALLICA
26 сен 2016 :
|
METALLICA откроет новую арену в Дании
26 сен 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Меня не парит критика в Интернете»
25 сен 2016 :
|
Видео полного выступления METALLICA
23 сен 2016 :
|
Гитарист METALLICA о потерянном телефоне
22 сен 2016 :
|
Басист METALLICA: «Мы будем много гастролировать»
21 сен 2016 :
|
Концерт METALLICA в прямом эфире
20 сен 2016 :
|
Гитарист METALLICA: «Мы планируем сыграть во всех крупных городах мира»
19 сен 2016 :
|
DAVE MUSTAINE о новой песне METALLICA
16 сен 2016 :
|
METALLICA решила поменять содержимое бонусного CD
14 сен 2016 :
|
Трейлер к новой книге METALLICA
9 сен 2016 :
|
Мультикамерная съёмка полного выступления METALLICA
9 сен 2016 :
|
Барабанщик METALLICA о тематике нового альбома
9 сен 2016 :
|
Как дети реагируют на METALLICA
6 сен 2016 :
|
Обзорное видео METALLICA
4 сен 2016 :
|
Успехи в чартах METALLICA
1 сен 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Не вижу причин для ухода»
1 сен 2016 :
|
Рассказ о съёмках нового видео METALLICA
31 авг 2016 :
|
Гитарист METALLICA не читал комментариев о новой песне
26 авг 2016 :
|
METALLICA о "Master Of Puppets"
25 авг 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «Мы планируем большой тур по США»
24 авг 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
23 авг 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Я по-прежнему потрясён тем, что Лу Рид захотел с нами работать»
23 авг 2016 :
|
Концертное видео METALLICA
22 авг 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: «"Kill 'Em All" оказал влияние на процесс сочинения нового материала»
22 авг 2016 :
|
Барабанщик METALLICA «был опустошён» смертью Принса
21 авг 2016 :
|
Трейлер нового альбома METALLICA
19 авг 2016 :
|
Новое видео METALLICA
18 авг 2016 :
|
Первая часть документального фильма о METALLICA
17 авг 2016 :
|
METALLICA о создании книги 'Back To The Front'
17 авг 2016 :
|
METALLICA в документальном фильме
12 авг 2016 :
|
Отец Клиффа Бёртона получил экземпляр "Metallica: Back To The Front"
10 авг 2016 :
|
Концерт METALLICA в прямом эфире
1 авг 2016 :
|
Книга о создании "Master Of Puppets" METALLICA выйдет осенью
22 июл 2016 :
|
Обновленная версия биографии басиста METALLICA выйдет осенью
6 июл 2016 :
|
Новый альбом METALLICA выйдет в октябре?
6 июл 2016 :
|
LARS ULRICH не знал о планах METALLICA его уволить
5 июл 2016 :
|
Барабанщик METALLICA о "Master of Puppets"
3 июл 2016 :
|
METALLICA в рекламе BRIONI: видео
2 июл 2016 :
|
Поклонники METALLICA ищут билеты на концерт группы в буррито
30 июн 2016 :
|
METALLICA в рекламе BRIONI
27 июн 2016 :
|
ROBERT TRUJILLO получил удовольствие при записи нового альбома METALLICA
23 июн 2016 :
|
JOEY JORDISON: «LARS ULRICH, пожалуй, один из лучших и новаторских барабанщиков всех времён»
19 июн 2016 :
|
Барабанщик METALLICA сообщил, что группа не собирается "пахать на галерах" и в будущем
16 июн 2016 :
|
Барабанщик METALLICA снял жену
15 июн 2016 :
|
Вокалист METALLICA о новом альбоме
14 июн 2016 :
|
Расширенная версия демо METALLICA "No Life 'Til Leather" отложена
13 июн 2016 :
|
METALLICA приступили к сведению нового альбома
7 июн 2016 :
|
Гитаристы METALLICA исполнили гимн США
1 июн 2016 :
|
Басист METALLICA выступил с сыном
28 май 2016 :
|
Барабанщик METALLICA объяснил задержки в выходе нового альбома "планетарным заговором"
24 май 2016 :
|
METALLICA в пять рук
17 май 2016 :
|
Вокалист METALLICA исполнил "Motorbreath" в акустике
10 май 2016 :
|
METALLICA на укулеле
9 май 2016 :
|
Гитаристы METALLICA исполнили гимн США
8 май 2016 :
|
LARS мог петь в METALLICA?
3 май 2016 :
|
Гитарист METALLICA выступил с ELTON JOHN'ом
1 май 2016 :
|
Барабанщик METALLICA радеет за музыкальные магазины
28 апр 2016 :
|
Видео полного выступления METALLICA в магазине
24 апр 2016 :
|
METALLICA просят вернуть им их старый репетиционный гараж
22 апр 2016 :
|
Официальное видео с магазинного концерта METALLICA
21 апр 2016 :
|
Журналист обвинил METALLICA в крахе цифрового музыкального рынка современности
21 апр 2016 :
|
METALLICA предложили купить их магазинный концерт
19 апр 2016 :
|
Менеджер METALLICA: «YouTube - настоящее зло!»
17 апр 2016 :
|
METALLICA выступили в магазине
15 апр 2016 :
|
Концертное видео METALLICA 1985 года
12 апр 2016 :
|
Новый альбом METALLICA выйдет в этом году... наверное
12 апр 2016 :
|
Как METALLICA оцифровывали свои демо-плёнки
11 апр 2016 :
|
Барабанщик METALLICA хочет увидеть MAIDEN, PRIEST, MOTÖRHEAD в Зале славы рок-н-ролла
11 апр 2016 :
|
Кавер-версия композиции METALLICA от SHEL
9 апр 2016 :
|
Барабанщик METALLICA о сроках выхода нового альбома: "Надежда умирает последней..."
9 апр 2016 :
|
Концертное видео METALLICA 1983 года
6 апр 2016 :
|
Барабанщик METALLICA открывает делюкс-версию "Ride the Lightning"
5 апр 2016 :
|
Фронтмен METALLICA открывает делюкс-версию "Kill 'Em All"
4 апр 2016 :
|
METALLICA выступят в магазине
1 апр 2016 :
|
Концертное видео METALLICA 1985 года
31 мар 2016 :
|
Вокалист METALLICA: «Дух Клиффа по-прежнему с нами»
29 мар 2016 :
|
Ремастированная версия 'Creeping Death' METALLICA
28 мар 2016 :
|
Концертный трек METALLICA
28 мар 2016 :
|
Бывший продюсер METALLICA объяснил отсутствие баса на "…And Justice For All"
28 мар 2016 :
|
METALLICA прорекламировали машины DODGE
28 мар 2016 :
|
Билеты на концерт METALLICA распроданы менее чем за 10 минут
24 мар 2016 :
|
Альбом METALLICA включат в Национальный реестр записи
22 мар 2016 :
|
Бывший гитарист METALLICA исполняет "Seek & Destroy"
22 мар 2016 :
|
Ремастированная версия 'The Four Horsemen' METALLICA
22 мар 2016 :
|
Обложка нового релиза METALLICA
21 мар 2016 :
|
Концертный трек METALLICA
17 мар 2016 :
|
Концертные записи METALLICA "Am I Evil?" и "Motorbreath" 1985 года
15 мар 2016 :
|
Гитарист METALLICA подтвердил имя продюсера
11 мар 2016 :
|
Барабанщик METALLICA: "Мы должны закончить запись к лету"
25 фев 2016 :
|
METALLICA будут послами «Дня музыкального магазина»
18 фев 2016 :
|
Переиздания первых альбомов METALLICA выйдут в апреле
13 фев 2016 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
12 фев 2016 :
|
RICK RUBIN о работе с METALLICA
10 фев 2016 :
|
METALLICA «трудятся в поте лица» над новым альбомом
7 фев 2016 :
|
Видео полного выступления METALLICA
6 фев 2016 :
|
METALLICA представит новую сцену
4 фев 2016 :
|
Концерт METALLICA в прямом эфире
4 фев 2016 :
|
Вокалист METALLICA в 'American Dad'
15 янв 2016 :
|
METALLICA извинилась за действия адвокатов
14 янв 2016 :
|
Адвокаты METALLICA подали в суд на канадскую трибьют-группу
23 дек 2015 :
|
Фрагмент нового трека METALLICA
21 дек 2015 :
|
Вокалист METALLICA по поводу следующего альбома: «Сколько нужно, столько и будем работать»
16 дек 2015 :
|
JAMES HETFIELD: Бибер в футболке METALLICA одно из событий 2015
14 дек 2015 :
|
Вокалист METALLICA о сайд-проектах
9 дек 2015 :
|
METALLICA в Антарктиде
8 дек 2015 :
|
Вокалист METALLICA гордится "Lulu"
18 ноя 2015 :
|
В Париже погиб Thomas Ayad
18 ноя 2015 :
|
Басист METALLICA: «Почему я играю пальцами»
17 ноя 2015 :
|
KIRK HAMMETT подтвердил, что METALLICA думали об увольнении Lars'a
12 ноя 2015 :
|
Трейлер документального фильма от басиста METALLICA
9 ноя 2015 :
|
Гитарист METALLICA: «Новый альбом выйдет в 2016-м или в начале 2017-го»
3 ноя 2015 :
|
METALLICA в студии
30 окт 2015 :
|
KIRK HAMMETT подтвердил, что METALLICA записывает новые песни
29 окт 2015 :
|
Превью винилового сета METALLICA 'Montreal - August 9, 2014'
26 окт 2015 :
|
Бывший барабанщик DREAM THEATER: «Хорош ли барабанщик METALLICA?»
22 окт 2015 :
|
Детали саундтрека документального фильма от басиста METALLICA
22 окт 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
15 окт 2015 :
|
Гитарист METALLICA: «Я всегда ощущал себя чужаком»
13 окт 2015 :
|
Гитарист METALLICA: «Мы записываем альбом прямо сейчас!»
12 окт 2015 :
|
Вокалист DEPECHE MODE: «METALLICA тяжела по звуку, но они сочиняют поп-песни»
7 окт 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
30 сен 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
23 сен 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
21 сен 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
16 сен 2015 :
|
Пиво от METALLICA будет доступно в Квебеке
15 сен 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
9 сен 2015 :
|
METALLICA: Официальное видео из Санкт-Петербурга
8 сен 2015 :
|
Вокалист METALLICA: «Фанаты для нас как семья»
5 сен 2015 :
|
METALLICA нарисуют Ктулху
31 авг 2015 :
|
METALLICA на арфе
31 авг 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
28 авг 2015 :
|
Музыканты METALLICA и AVENGED SEVENFOLD проходят кастинг на роль зомби
25 авг 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
24 авг 2015 :
|
METALLICA отыграла самое грандиозное в истории Швеции рок-шоу
20 авг 2015 :
|
Басист METALLICA: «У нас нет недостатка в идеях»
14 авг 2015 :
|
Басист METALLICA выступил на вечере памяти Джако Пасториуса
13 авг 2015 :
|
Гитарист METALLICA: «Я отследил свой iPhone в Копенгагене»
8 авг 2015 :
|
Гитарист METALLICA о новом альбоме: "Мы не валяем дурака!"
6 авг 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
5 авг 2015 :
|
Басист METALLICA о крабьей походке
3 авг 2015 :
|
Видео с выступления METALLICA
16 июл 2015 :
|
Барабанщик METALLICA: «Существует опасность в том, что количество молодых музыкантов стремится к нулю»
9 июл 2015 :
|
Документальный фильм басиста METALLICA выйдет в ноябре
6 июл 2015 :
|
FLEMMING RASMUSSEN: "Я бы хотел пересвести "...And Justice For All""
1 июл 2015 :
|
METALLICA не будут отмечать 35-летие
27 июн 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
25 июн 2015 :
|
Барабанщик METALLICA о появлении музыки группы в цифровой продаже
17 июн 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
15 июн 2015 :
|
Участники METALLICA исполняют гим
11 июн 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
10 июн 2015 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
5 июн 2015 :
|
METALLICA и ESPN соберут средства для помощи жертвам наводнения в Техасе
5 июн 2015 :
|
Бокс-сет METALLICA доступен для покупки
2 июн 2015 :
|
Официальная запись исполнения 'The Unforgiven II' METALLICA
30 май 2015 :
|
Видео с выступления METALLICA
20 май 2015 :
|
Вокалист METALLICA: «Быть отцом очень сложно»
17 май 2015 :
|
Вокалист METALLICA выступил с дочкой
14 май 2015 :
|
Официальная съемка с выступления METALLICA
14 май 2015 :
|
Кавер-версия METALLICA от THE GLITCH MOB
14 май 2015 :
|
Видео исполнения трека "Fuel" METALLICA со сцены
13 май 2015 :
|
Барабанщик METALLICA о дате выхода нового альбома
12 май 2015 :
|
METALLICA на банджо - 2
11 май 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
27 апр 2015 :
|
JIMMY PAGE и JACK WHITE любят "St. Anger" METALLICA
21 апр 2015 :
|
METALLICA отыграют два шоу в Канаде в сентябре
20 апр 2015 :
|
Гитарист METALLICA потерял телефон с 250 идеями для нового альбома
17 апр 2015 :
|
Ударник METALLICA присоединился на сцене к ROYAL BLOOD
16 апр 2015 :
|
Гитарист METALLICA: «Новый материал чуть более прогрессивен, чем "Lords Of Summer"»
13 апр 2015 :
|
Гитарист METALLICA: «У нас есть четверть материала»
8 апр 2015 :
|
Гитарист METALLICA о новом альбоме: «Вы всё сами увидите, когда он будет готов»
7 апр 2015 :
|
Басист METALLICA: «Материал, над которым мы работаем, звучит по-настоящему тяжело»
1 апр 2015 :
|
Концертное видео METALLICA из Мельбурна
31 мар 2015 :
|
METALLICA на банджо
26 мар 2015 :
|
Концертное видео METALLICA из Аделаиды
25 мар 2015 :
|
Steve Thompson: «В отсутствии баса на "...And Justice For All" виноват Lars»
24 мар 2015 :
|
За последние пять лет участники METALLICA «потеряли денег больше, чем заработали»
18 мар 2015 :
|
На разогреве METALLICA выступит MASTODON
17 мар 2015 :
|
Концертное видео METALLICA из Сиднея
5 мар 2015 :
|
Барабанщик METALLICA: «У нас 20 новых песен. Почти»
4 мар 2015 :
|
Демо METALLICA выйдет на кассете
4 мар 2015 :
|
Кавер-версия METALLICA от HARP TWINS
23 фев 2015 :
|
Умер со-продюсер документального фильма о METALLICA
21 фев 2015 :
|
Фронтмен METALLICA стыдится своего тёмного прошлого
20 фев 2015 :
|
Официальная запись с секретного концерта METALLICA
12 фев 2015 :
|
METALLICA навострили лыжи
12 фев 2015 :
|
METALLICA отработали корпоратив
5 фев 2015 :
|
Четыре носка исполняют 'Master Of Puppets' METALLICA
26 янв 2015 :
|
Басист METALLICA любит исполнять старые песни группы
25 янв 2015 :
|
Басист METALLICA объяснил почему они так долго пишут альбомы
18 янв 2015 :
|
METALLICA в студии?
13 янв 2015 :
|
Поклонники перезаписали "St Anger" METALLICA
11 янв 2015 :
|
Фронтмен METALLICA боится ответственности
29 дек 2014 :
|
BOB ROCK о возможности новой работы с METALLICA
25 дек 2014 :
|
Барабанщик METALLICA удивлен реакцией на документальный фильм
17 дек 2014 :
|
Барабанщик METALLICA снимается в кино
15 дек 2014 :
|
Басист METALLICA о новом альбоме
9 дек 2014 :
|
Басист METALLICA: «Я угробил на фильм немерено средств!»
29 ноя 2014 :
|
DAN LILKER размышлял не стать ли ему басистом METALLICA в 1986 году
27 ноя 2014 :
|
Трейлер нового релиза METALLICA
23 ноя 2014 :
|
METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson
22 ноя 2014 :
|
METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson
21 ноя 2014 :
|
Превью бонус-Blu-ray METALLICA
20 ноя 2014 :
|
METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson
19 ноя 2014 :
|
METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson
19 ноя 2014 :
|
Машина вокалиста METALLICA будет представлена на Los Angeles Auto Show
18 ноя 2014 :
|
METALLICA в Late Late Show With Craig Ferguson
17 ноя 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 ноя 2014 :
|
Группа METALLICA исполнила три песни в рамках 'The Concert For Valor'
11 ноя 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
31 окт 2014 :
|
METALLICA планируют выпуск делюкс-изданий первых альбомов
29 окт 2014 :
|
Барабанщик METALLICA выступил с 86-летним отцом
26 окт 2014 :
|
JAMES HETFIELD с трудом может смотреть 'Some Kind of Monster'
19 окт 2014 :
|
Гитарист ANTHRAX: "METALLICA собирались уволить LARS'a ULRICHa' в 80-ых"
9 окт 2014 :
|
Барабанщик METALLICA о "саундтреке своей жизни"
6 окт 2014 :
|
Барабанщик METALLICA «чрезвычайно» воодушевлён «попыткой U2 изобрести колесо»
3 окт 2014 :
|
Барабанщик METALLICA: «Нельзя идти на поводу у фанатов»
28 сен 2014 :
|
METALLICA на гучжэне
25 сен 2014 :
|
"Some Kind Of Monster" METALLICA выйдет в ноябре
19 сен 2014 :
|
METALLICA планирует выпуск 27 концертных дисков
15 сен 2014 :
|
Басист METALLICA о новом альбоме
12 сен 2014 :
|
Проект басиста METALLICA воздал должное BLACK SABBATH
5 сен 2014 :
|
METALLICA попала в книгу рекордов Гиннеса 2015
31 авг 2014 :
|
Басист METALLICA выступил с RODRIGO Y GABRIELA
28 авг 2014 :
|
Видео с выступления проекта басиста METALLICA
19 авг 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
11 авг 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
5 авг 2014 :
|
DAVE MUSTAINE JAMES'y HETFIELD'y: «Брат, мы изменили мир!»
5 авг 2014 :
|
Участники METALLICA и вокалист KING'S X исполнили кавер-версию хита THIN LIZZY
4 авг 2014 :
|
METALLICA предлагает поделиться воспоминаниями о туре "Master Of Puppets"
31 июл 2014 :
|
Рассказ о первом европейском шоу METALLICA
30 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA из 'Snake Pit'
29 июл 2014 :
|
Участники METALLICA о юбилее "Ride The Lightning"
28 июл 2014 :
|
Подборка неудачных дублей из рекламы с участием METALLICA
24 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
24 июл 2014 :
|
Барабанщик METALLICA: «Как я слез с кокаина»
22 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
21 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
18 июл 2014 :
|
Официальная съёмка выступления METALLICA на фестивале SONISPHERE
16 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
12 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
9 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
8 июл 2014 :
|
LADY GAGA «по ошибке» использовала фотографию с выступления METALLICA
7 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
4 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
2 июл 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
29 июн 2014 :
|
METALLICA выпустили специальную футболку к GLASTONBURY
27 июн 2014 :
|
Четверо из пяти зрителей GLASTONBURY хотят продать билеты из-за METALLICA
25 июн 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
20 июн 2014 :
|
Новая песня METALLICA
15 июн 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
13 июн 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
13 июн 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
11 июн 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления METALLICA
9 июн 2014 :
|
Барабанщик METALLICA о MOGWAI: «А? Что? Ты кто такой?»
7 июн 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
5 июн 2014 :
|
Репетиция и профессиональное видео первого исполнения 'The Frayed Ends Of Sanity' METALLICA
31 май 2014 :
|
METALLICA впервые исполнила 'Frayed Ends Of Sanity'
29 май 2014 :
|
Новый рекорд "Metallica" METALLICA
25 май 2014 :
|
TORI AMOS исполнила кавер-версию METALLICA
24 май 2014 :
|
METALLICA в акустике
19 май 2014 :
|
Басист METALLICA возрождает MASS MENTAL
17 май 2014 :
|
Вокалист GREEN DAY присоединился к вокалисту METALLICA и JOE SATRIANI
16 май 2014 :
|
Басист METALLICA: «У нас хватает идей для альбома»
14 май 2014 :
|
METALLICA исполнили кавер-версии THE BEATLES, DEEP PURPLE, RARE EARTH, OZZY
13 май 2014 :
|
Гитарист METALLICA исполняет "Daisy Bell (Bicycle Built For Two)"
12 май 2014 :
|
METALLICA вернет "Snake Pit"
12 май 2014 :
|
Гитарист METALLICA: «Мы сосредоточимся на записи в сентябре»
6 май 2014 :
|
Гитарист METALLICA на альбоме "The Gay Nineties Old Tyme Music: Daisy Bell"
30 апр 2014 :
|
Барабанщик METALLICA в рекламе датского алкоголя
25 апр 2014 :
|
METALLICA «в четырёх иннингах от нового альбома'»
15 апр 2014 :
|
Видеосъёмка юбилейных концертов METALLICA
9 апр 2014 :
|
METALLICA, какой вы её ещё не слышали
7 апр 2014 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
6 апр 2014 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
4 апр 2014 :
|
METALLICA впервые с 2009 года исполнила 'Whiskey In The Jar'
3 апр 2014 :
|
METALLICA: сборы в Южной Америке
2 апр 2014 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
31 мар 2014 :
|
METALLICA на третьем месте по продаже музыки эпохи SoundScan
28 мар 2014 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA
27 мар 2014 :
|
Видео с выступления METALLICA
25 мар 2014 :
|
METALLICA: официальная съёмка исполнения новой песни
24 мар 2014 :
|
Кавер-версия из трибьюта DIO от METALLICA
24 мар 2014 :
|
METALLICA: официальная съёмка из Колумбии
20 мар 2014 :
|
Демо новой песни METALLICA
19 мар 2014 :
|
METALLICA исполнила новую песню: видео с 10-ти камер
17 мар 2014 :
|
METALLICA исполнила новую песню
26 фев 2014 :
|
Гитарист METALLICA: «Мы начали работу над новым альбомом»
7 фев 2014 :
|
Барабанщик METALLICA об истории с Napster
31 янв 2014 :
|
Вокалист METALLICA: «Фестиваль ORION MUSIC + MORE был настоящей финансовой катастрофой»
29 янв 2014 :
|
LARS ULRICH заявил, что новый альбом METALLICA «определённо» не выйдет до 2015 года
28 янв 2014 :
|
Фрагмент нового DVD METALLICA
27 янв 2014 :
|
METALLICA и LANG LANG: видео
22 янв 2014 :
|
Гитарист METALLICA обещает «безумное выступление на Грэмми»
20 янв 2014 :
|
METALLICA начнут работу над новым альбомом через несколько недель
8 янв 2014 :
|
METALLICA выступит с LANG LANG на Грэмми
24 дек 2013 :
|
HD-съемка полного концерта METALLICA в Антарктиде
19 дек 2013 :
|
Официальное видео о визите METALLICA в Антарктиду
18 дек 2013 :
|
Барабанщик METALLICA беспокоится из-за того, что фанаты будут выбирать сет-лист для группы
13 дек 2013 :
|
METALLICA посетила российскую научно-исследовательскую полярную станцию
11 дек 2013 :
|
Новый рекорд METALLICA
10 дек 2013 :
|
METALLICA в Антарктиде: Профессиональное видео
9 дек 2013 :
|
METALLICA в Антарктиде!
5 дек 2013 :
|
METAL HAMMER GREECE выпустил трибьют METALLICA
3 дек 2013 :
|
ORION MUSIC + MORE METALLICA в 2014 не состоится
3 дек 2013 :
|
METALLICA & IRON MAIDEN обещают особые концерты на SONISPHERE
27 ноя 2013 :
|
Участники METALLICA предлагают поклонникам составить сет-лист выступлений
27 ноя 2013 :
|
Рассказ о виниловой версии 'Through The Never' METALLICA
26 ноя 2013 :
|
EPK от METALLICA
23 ноя 2013 :
|
Винил 'Through The Never' METALLICA появится на следующей неделе
22 ноя 2013 :
|
Фильм METALLICA выйдет в январе
12 ноя 2013 :
|
Вокалист METALLICA выступил с детьми
3 ноя 2013 :
|
METALLICA выпустят 'Through The Never' на виниле на "Black Friday"
31 окт 2013 :
|
Барабанщик METALLICA о Лу Риде
30 окт 2013 :
|
METALLICA: "Да, мы все белиберы!"
24 окт 2013 :
|
METALLICA зажжет Антарктиду!
24 окт 2013 :
|
Фильм обошелся METALLICA дороже, чем бюджет на все альбомы
22 окт 2013 :
|
METALLICA в Антарктиде?
22 окт 2013 :
|
METALLICA выпустит короткометражное анимационное видео
18 окт 2013 :
|
JUSTIN BIEBER исполняет METALLICA
18 окт 2013 :
|
Гитарист METALLICA: «iTunes, онлайн-прослушивание и социальные сети уничтожили музыку»
18 окт 2013 :
|
Барабанщик METALLICA хотел бы поехать в тур с U2 и GREEN DAY
15 окт 2013 :
|
Вокалист METALLICA: "Мы хотим сделать запись"
11 окт 2013 :
|
METALLICA размышляют о продаже неиспользованных риффов
9 окт 2013 :
|
LARS ULRICH полагает, что METALLICA может отправиться в тур с огромный сценой из нового фильма
8 окт 2013 :
|
Фильм METALLICA собрал менее трех миллионов
5 окт 2013 :
|
Фрагмент нового фильма METALLICA
3 окт 2013 :
|
METALLICA в Apollo
2 окт 2013 :
|
METALLICA в Бразилии
1 окт 2013 :
|
Гитарист METALLICA: «"Lulu" является одной из лучших вещей, что мы создавали»
30 сен 2013 :
|
По словам барабанщика, METALLICA «преодолеет ещё один рубеж в декабре»
23 сен 2013 :
|
METALLICA выступила на стадионе Yankee
23 сен 2013 :
|
METALLICA в Нью-Йорке
21 сен 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
21 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD METALLICA
16 сен 2013 :
|
METALLICA в Индонезии
11 сен 2013 :
|
METALLICA в Сингапуре
10 сен 2013 :
|
Музыканты METALLICA приедут в Москву на премьеру своего фильма
9 сен 2013 :
|
METALLICA в Малайзии
8 сен 2013 :
|
Фрагменты нового фильма METALLICA
6 сен 2013 :
|
METALLICA в Шанхае
4 сен 2013 :
|
'Master Of Puppets' из 'Through The Never' METALLICA
31 авг 2013 :
|
METALLICA в Сеуле
30 авг 2013 :
|
METALLICA в Шанхае
22 авг 2013 :
|
METALLICA в Осаке
21 авг 2013 :
|
METALLICA представят новый фильм в Торонто
19 авг 2013 :
|
METALLICA в Токио
30 июл 2013 :
|
METALLICA выпустят "Through The Never (Music From The Motion Picture)" в сентябре
25 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
21 июл 2013 :
|
METALLICA отыграла "секретный концерт"
20 июл 2013 :
|
Трейлер нового фильма METALLICA
20 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
18 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
16 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
14 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
12 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
11 июл 2013 :
|
Барабанщик METALLICA обручился с моделью JESSICA MILLER
11 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
9 июл 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления METALLICA
8 июл 2013 :
|
METALLICA впервые за десять лет выступила на фестивале ROSKILDE
2 июл 2013 :
|
METALLICA на 'Revolver Golden Gods'
30 июн 2013 :
|
Барабанщик METALLICA работает над тем, чтобы DEEP PURPLE были включены в Зал Славы Рок-н-ролла
29 июн 2013 :
|
METALLICA: Видео из Йоханнесбурга
28 июн 2013 :
|
METALLICA: Видео из Кейптауна
27 июн 2013 :
|
METALLICA: Видео из Кейптауна
26 июн 2013 :
|
METALLICA в ОАЭ
25 июн 2013 :
|
METALLICA: официальное видео из Перта
22 июн 2013 :
|
Барабанщик METALLICA сам ждёт выхода нового альбома своей группы
21 июн 2013 :
|
METALLICA: официальное видео из Аделаиды
20 июн 2013 :
|
Официальный репортаж о фестивале METALLICA
20 июн 2013 :
|
Мультикамерная съемка всего выступления DEHAAN
18 июн 2013 :
|
METALLICA: официальное видео с репетиции и выступления DEHAAN
17 июн 2013 :
|
METALLICA: официальное видео из Мельбурна
16 июн 2013 :
|
Репортаж о фестивале METALLICA
16 июн 2013 :
|
METALLICA: официальное видео из Сиднея
13 июн 2013 :
|
Репортаж о фестивале METALLICA
13 июн 2013 :
|
Гитарист METALLICA: 'Новый альбом выйдет в 2015 году'
11 июн 2013 :
|
LARS ULRICH сообщил о том, что METALLICA пока только теряет деньги на собственном фестивале
10 июн 2013 :
|
METALLICA целиком исполнила первый альбом: видео всего выступления
9 июн 2013 :
|
METALLICA целиком исполнила первый альбом
4 июн 2013 :
|
Басист METALLICA: 'Большинство наших фэнов сочли 'Lulu' куском дерьма'
3 июн 2013 :
|
Исполнение "The Star-Spangled Banner" от METALLICA
2 июн 2013 :
|
Басист METALLICA о работе над новыми песнями группы
23 май 2013 :
|
Трейлер нового фильма METALLICA
17 май 2013 :
|
Рассказ о пинболл-автомате METALLICA
15 май 2013 :
|
Вокалист METALLICA продает дом
15 май 2013 :
|
3D-фильм METALLICA покажут в Канне
10 май 2013 :
|
Первое фото из нового фильма METALLICA
8 май 2013 :
|
Фронтмен METALLICA признался, что группа даже и не начинала работу над новыми песнями
3 май 2013 :
|
ROB HALFORD выступил с METALLICA
1 май 2013 :
|
METALLICA впервые выступили в Йоханнесбурге
30 апр 2013 :
|
LARS ULRICH будет удивлён, если новый альбом METALLICA выйдет раньше 2015
23 апр 2013 :
|
Барабанщик METALLICA о 'Death Magnetic' и новом альбоме
22 апр 2013 :
|
STERN выпустили ещё один пинбол-автомат METALLICA
17 апр 2013 :
|
METALLICA «надеются» выпустить альбом в 2014-м
16 апр 2013 :
|
Подробности о пинбол-автоматах METALLICA
10 апр 2013 :
|
Пинбол METALLICA
5 апр 2013 :
|
Видео с выступления METALLICA
24 мар 2013 :
|
METALLICA исполняет MOTÖRHEAD: редкая запись 1995 года
12 мар 2013 :
|
Dane DeHaan о новом фильме METALLICA
7 мар 2013 :
|
Вокалист METALLICA: "Мы из тех групп, которых не волнует, что от них хотят услышать"
28 фев 2013 :
|
Детали нового фестиваля METALLICA
28 фев 2013 :
|
Видео полного концерта METALLICA
20 фев 2013 :
|
METALLICA опровергли слова спецназовца ВМС
12 фев 2013 :
|
Представитель спецназа ВМС США: METALLICA попросила нас больше не использовать их песни для пыток
7 фев 2013 :
|
Новая обувь от VANS и METALLICA
26 янв 2013 :
|
HULK HOGAN: "Я бы бросил карьеру в рестлинге ради METALLICA"
23 янв 2013 :
|
Бывший продюсер METALLICA о ранних альбомах группы
22 янв 2013 :
|
MOTÖRHEAD, ANTHRAX, CANNIBAL CORPSE, PRIMAL FEAR на 30-летнем трибьюте первому альбому METALLICA
16 янв 2013 :
|
3D фильм METALLICA выйдет в августе
9 янв 2013 :
|
Барабанщик METALLICA: "Новый альбом будет звучать как продолжение 'Death Magnetic'"
4 янв 2013 :
|
METALLICA получила новые платиновые и золотые диски
28 дек 2012 :
|
Пара поклонников METALLICA назвала сына Orion'ом
26 дек 2012 :
|
Присоединение к SPOTIFY отразилось на продажах METALLICA
22 дек 2012 :
|
Гитарист METALLICA: "Из Lars'a получился бы неплохой вампир"
21 дек 2012 :
|
LARS ULRICH: "Не думаю, что я устану от METALLICA"
21 дек 2012 :
|
'Orion Music + More' METALLICA пройдет в 2013 в Детройте
18 дек 2012 :
|
Барабанщик METALLICA о новом альбоме
11 дек 2012 :
|
Фрагмент нового DVD METALLICA
11 дек 2012 :
|
Фрагмент нового DVD METALLICA
8 дек 2012 :
|
Фрагмент нового DVD METALLICA
7 дек 2012 :
|
Каталог METALLICA на SPOTIFY
6 дек 2012 :
|
Фрагмент нового DVD METALLICA
3 дек 2012 :
|
Фрагмент нового DVD METALLICA
1 дек 2012 :
|
METALLICA получили права на собственные записи
29 ноя 2012 :
|
Трейлер нового DVD METALLICA
23 ноя 2012 :
|
Галстук от METALLICA
23 ноя 2012 :
|
За музыкантов METALLICA можно сыграть в игре
20 ноя 2012 :
|
Трейлер нового DVD METALLICA
19 ноя 2012 :
|
Бывший басист METALLICA возвращается к активной деятельности
7 ноя 2012 :
|
OVERLORD на трибьюте METALLICA
29 окт 2012 :
|
Профессиональное видео всего выступления METALLICA
25 окт 2012 :
|
METALLICA приступит к работе над новой музыкой "в ближайшие месяцы"
23 окт 2012 :
|
Обложка нового концертного релиза METALLICA
17 окт 2012 :
|
METALLICA, IRON MAIDEN выступят на ROCK IN RIO
8 окт 2012 :
|
Бесплатный концерт от METALLICA
2 окт 2012 :
|
METALLICA «в ближайшее время» начнут работу над новым альбомом
28 сен 2012 :
|
METALLICA вспоминает Клиффа Бёртона
25 сен 2012 :
|
METALLICA выпустят концерты 'World Magnetic' из Квебека на DVD
20 сен 2012 :
|
Альбомы METALLICA доминируют в "Greatest Heavy Metal Albums Of All Time" по версии читалей Rolling Stone
12 сен 2012 :
|
Официальная съёмка с третьего концерта METALLICA в Ванкувере
12 сен 2012 :
|
Официальная съёмка со второго концерта METALLICA в Ванкувере
7 сен 2012 :
|
Официальная съёмка с первого концерта METALLICA в Ванкувере
2 сен 2012 :
|
Официальная съёмка со второго концерта METALLICA в Эдмонтоне
31 авг 2012 :
|
Официальная съёмка с первого концерта METALLICA в Эдмонтоне
24 авг 2012 :
|
Официальная съёмка с восьмого концерта METALLICA в Мексике
21 авг 2012 :
|
Качественная съемка с инцидента на концерте METALLICA
21 авг 2012 :
|
Официальная съёмка с седьмого концерта METALLICA в Мексике
21 авг 2012 :
|
Кавер-версия DEEP PURPLE от METALLICA
18 авг 2012 :
|
Официальная съёмка с шестого концерта METALLICA в Мексике
17 авг 2012 :
|
Вокалист METALLICA о восьми концертах в Мексике: "Не думаю, что мы могли сделать такое еще где-то"
17 авг 2012 :
|
Официальная съёмка с выступления METALLICA на фестивале "Outside Lands"
14 авг 2012 :
|
Официальная съёмка с пятого концерта METALLICA в Мексике
12 авг 2012 :
|
Фронтмен METALLICA отметил день рождения на концерте в Мексике
9 авг 2012 :
|
Официальная съёмка третьего концерта METALLICA в Мексике
8 авг 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA со второго выступления в Мексике
5 авг 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA с первого выступления в Мексике
31 июл 2012 :
|
Лучшие эффекты нового шоу METALLICA
30 июл 2012 :
|
Фронтмен METALLICA: «Мы очень рады снова сочинять»
29 июл 2012 :
|
Группа METALLICA представила новую сцену
28 июл 2012 :
|
По словам барабанщика METALLICA, новый альбом выйдет не раньше 2014 года
27 июл 2012 :
|
METALLICA планируют новый фестиваль 'Orion' в 2013 году
26 июл 2012 :
|
METALLICA отправится в студию в сентябре
21 июл 2012 :
|
На фестивале METALLICA было почти 24 000 человек
18 июл 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA с выступления в Белграде
12 июл 2012 :
|
METALLICA и VANS отпразднуют 30-летие 'Kill 'Em All'
12 июл 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA с выступления на фестивале Nova Rock
3 июл 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA с выступления на фестивале Download
30 июн 2012 :
|
58-минутный репортаж о втором дне фестиваля METALLICA 'Orion Music + More'
30 июн 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA с выступления в бывшей датской тюрьме
29 июн 2012 :
|
49-минутный репортаж о первом дне фестиваля METALLICA 'Orion Music + More'
28 июн 2012 :
|
Видео с пресс-конференции METALLICA
27 июн 2012 :
|
Репортаж о фестивале METALLICA 'Orion Music + More'
26 июн 2012 :
|
Профессиональное видео полного исполнения "Ride The Lighting" METALLICA
25 июн 2012 :
|
METALLICA впервые исполнили 'Escape'
22 июн 2012 :
|
James Hetfield (METALLICA): «С нетерпением жду момента, когда мы начнём запись следующего альбома»
21 июн 2012 :
|
Выступление METALLICA на фестивале 'Orion Music + More' онлайн!
19 июн 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA на финском SONISPHERE
18 июн 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA на ROCK AM RING
15 июн 2012 :
|
Официальная съёмка METALLICA на ROCK IM PARK
9 июн 2012 :
|
METALLICA: официальное видео из Бельгии
8 июн 2012 :
|
Kirk Hammett (METALLICA) сказал, что сочинил 400 риффов для следующего альбома
8 июн 2012 :
|
METALLICA: официальное видео из Швейцарии
7 июн 2012 :
|
METALLICA отыграла в бывшей датской тюрьме
3 июн 2012 :
|
Видео полного концерта METALLICA с Rock Am Ring
3 июн 2012 :
|
METALLICA And LOU REED: Официальная книга с гитарными аккордами
2 июн 2012 :
|
METALLICA: официальное видео из Испании
1 июн 2012 :
|
METALLICA: официальное видео из Лиссабона
31 май 2012 :
|
METALLICA: официальное видео из Осло
30 май 2012 :
|
Выступление METALLICA на Rock Am Ring будет транслироваться онлайн!
28 май 2012 :
|
METALLICA вынуждены продолжать гастролировать, чтобы оплатить счета
26 май 2012 :
|
Профессиональное видео полного концерта METALLICA
25 май 2012 :
|
Барабанщик METALLICA сказал, что отнёсся к своей роли в фильме “Hemingway & Gellhorn”очень серьёзно
25 май 2012 :
|
Trujillo (METALLICA) финансирует фильм о легендарном басисте Jaco Pastorius’е
25 май 2012 :
|
Про-шот с выступления METALLICA
23 май 2012 :
|
METALLICA снимет шоу в Ванкувере для будущего 3D-фильма
21 май 2012 :
|
JAMES HETFIELD: «У меня всего лишь 846 риффов для нового альбома METALLICA»
21 май 2012 :
|
Lars Ulrich объяснил, почему METALLICA решили исполнить «Чёрный» альбом в обратном порядке
19 май 2012 :
|
Про-шот с выступления METALLICA
16 май 2012 :
|
METALLICA в Италии: видео
14 май 2012 :
|
Lars Ulrich (METALLICA): «Иногда мне кажется, что металл-сообщество чертовски серьёзное и слишком задирает нос»
11 май 2012 :
|
James Hetfield назвал разговоры о «супергруппе» бредом
8 май 2012 :
|
METALLICA целиком исполнила альбом "Metallica": видео полного концерта
8 май 2012 :
|
METALLICA открыла летнее европейское турне
7 май 2012 :
|
Вокалист METALLICA: "Мы делаем что-то, потому что чувствуем, что нам это нужно"
4 май 2012 :
|
Lars Ulrich (METALLICA): «Реакция на “Lulu” была более злобной, чем мы предполагали»
24 апр 2012 :
|
METALLICA: змеиная яма возвращается!
21 апр 2012 :
|
METALLICA запишут песни для трибьют альбомов DIO, DEEP PURPLE
17 апр 2012 :
|
METALLICA: Еще два шоу в Мексике!
12 апр 2012 :
|
Книга 'Metallica: The Early Years And The Rise Of Metal' выйдет в мае
12 апр 2012 :
|
Lars Ulrich не может припомнить, чтобы Hulk Hogan проходил прослушивание у METALLICA
29 мар 2012 :
|
METALLICA добавили и шестое шоу в Мексике
27 мар 2012 :
|
METALLICA продала 60,000 билетов меньше чем за 90 минут
21 мар 2012 :
|
Барабанщик METALLICA не стремится к карьере актера
20 мар 2012 :
|
Бывший басист METALLICA сказал, что Dave Mustaine «опускал» его в интервью
20 мар 2012 :
|
Одноименный альбом METALLICA входит в число рекордсменов чарта Billboard
19 мар 2012 :
|
Трейлер к фестивалю METALLICA
17 мар 2012 :
|
Трейлер фильма с участием ударника METALLICA
14 мар 2012 :
|
Новый DVD METALLICA в апреле
9 мар 2012 :
|
Трейлер к фестивалю METALLICA
2 мар 2012 :
|
Барабанщик METALLICA о следующем альбоме и распространении музыки
2 мар 2012 :
|
'Beyond Magnetic' METALLICA выйдет на виниле
24 фев 2012 :
|
Барабанщик METALLICA сказал, что «легко сказать, но непросто сделать» 3D-фильм
22 фев 2012 :
|
Барабанщик METALLICA сказал, что на фестивале “Orion Music + More” будет «много крутого, тяжёлого материала»
8 фев 2012 :
|
Барабанщик METALLICA: «Люди, мнению которых я доверяю, сказали, что альбом “Lulu” отличный»
8 фев 2012 :
|
METALLICA возглавят собственный фестиваль 'Orion Music + More'
5 фев 2012 :
|
METALLICA сделает специальное заявление во вторник
23 янв 2012 :
|
METALLICA анонсировали еще две даты в Европе
9 янв 2012 :
|
В следующий альбом METALLICA войдут «более короткие и прямолинейные песни»
7 янв 2012 :
|
METALLICA подтвердили съемки 3D-фильма
6 янв 2012 :
|
Одноименный альбом METALLICA остается самым продаваемым диском в истории
4 янв 2012 :
|
Официальное видео о четвертом юбилейном шоу METALLICA
28 дек 2011 :
|
Официальное видео о третьем юбилейном шоу METALLICA
26 дек 2011 :
|
Аудиозапись третьего юбилейного концерта METALLICA
23 дек 2011 :
|
Официальное видео о втором юбилейном шоу METALLICA
22 дек 2011 :
|
THE MINI BAND потрясены посланием METALLICA
21 дек 2011 :
|
Аудиозапись второго юбилейного концерта METALLICA
21 дек 2011 :
|
MACY GRAY исполнила кавер-версию METALLICA
20 дек 2011 :
|
Официальное видео о первом юбилейном шоу METALLICA
19 дек 2011 :
|
Музыканты ANTHRAX, MACHINE HEAD о юбилейном концерте METALLICA
17 дек 2011 :
|
Аудиозапись первого юбилейного концерта METALLICA
14 дек 2011 :
|
Музыканты QUEEN, RUSH, AEROSMITH, LED ZEPPELIN, SLAYER, MOTÖRHEAD поздравляют METALLICA
13 дек 2011 :
|
METALLICA выпустили цифровую ЕР
11 дек 2011 :
|
Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания
11 дек 2011 :
|
OZZY OSBOURNE, GEEZER BUTLER, DAVE MUSTAINE приняли участие в четвертом юбилейном концерте METALLICA
11 дек 2011 :
|
Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания
10 дек 2011 :
|
Музыканты ROB HALFORD, GLENN DANZIG, JERRY CANTRELL приняли участие в третьем юбилейном концерте METALLICA
8 дек 2011 :
|
Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания
8 дек 2011 :
|
Музыканты MERCYFUL FATE, ARMORED SAINT и Lou Reed приняли участие во втором юбилейном концерте METALLICA
7 дек 2011 :
|
Видео и фото с юбилейного концерта METALLICA
6 дек 2011 :
|
Музыканты APOCALYPTICA, SAXON, DIAMOND HEAD на юбилее METALLICA
6 дек 2011 :
|
Ранее нереализованная песня METALLICA доступна для прослушивания
3 дек 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Новое видео
3 дек 2011 :
|
Поп-звезда Shakira: "Я большая поклонница METALLICA"
2 дек 2011 :
|
Продюсер BOB ROCK сказал, что запись альбома “Lulu” — «потрясающе храбрый поступок» для METALLICA
1 дек 2011 :
|
METALLICA выступит в тюрьме!
27 ноя 2011 :
|
METALLICA и LOU REED на французском ТВ
25 ноя 2011 :
|
Lars Ulrich (METALLICA): «Люди меня спрашивают, почему я прикусываю язык, когда играю»
21 ноя 2011 :
|
Музыканты METALLICA вспомнят некоторые песни с одноименного альбома
15 ноя 2011 :
|
Организаторы концерта METALLICA в Дели выпущены под залог
14 ноя 2011 :
|
METALLICA и LOU REED на итальянском ТВ
14 ноя 2011 :
|
Барабанщик METALLICA уладил иск бывшего личного менеджера
13 ноя 2011 :
|
Музыканты METALLICA о кавер-версии THE MINI BAND
12 ноя 2011 :
|
METALLICA и LOU REED на 1LIVE
12 ноя 2011 :
|
METALLICA : «Для нашего собственного удовлетворения очень важно, что мы пробуем что-то новое»
11 ноя 2011 :
|
METALLICA целиком исполнят альбом "Metallica" на фестивале Download
11 ноя 2011 :
|
Видео METALLICA из Индии
10 ноя 2011 :
|
LOU REED и METALLICA наняли режиссёра DARREN’а ARONOFSKY для съёмок “Iced Honey”
9 ноя 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: 36 место в США
9 ноя 2011 :
|
METALLICA и LOU REED в 'Later... With Jools Holland'
9 ноя 2011 :
|
Официальное видео с выступления METALLICA в ОАЭ
7 ноя 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: позиции в чартах
1 ноя 2011 :
|
ULRICH (METALLICA): «Мы с удовольствием вернёмся к металлу, но нам нужно свернуть горы, иначе мы задохнёмся»
1 ноя 2011 :
|
Видео с индийского концерта METALLICA
30 окт 2011 :
|
Организаторы первого индийского концерта METALLICA арестованы за мошенничество
29 окт 2011 :
|
Первое индийское выступление METALLICA официально отменено
28 окт 2011 :
|
Фронтмен METALLICA заявил, что сотрудничество с LOU REED’ом было «большим подарком»
27 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: EPK
26 окт 2011 :
|
METALLICA впервые выступили в ОАЭ
26 окт 2011 :
|
METALLICA начали сочинение нового материала
24 окт 2011 :
|
LARS ULRICH заявил, что сотрудничество METALLICA и LOU REED’а «самое естественное из всех когда-либо имевших место на этой планете»
24 окт 2011 :
|
METALLICA собирается снять 3D-фильм?
20 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Альбом доступен для прослушивания
20 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Тексты песен 'Junior Dad', 'Brandenburg Gate'
19 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Семплы нового альбома
19 окт 2011 :
|
Гитарист METALLICA: «“Lulu” — одна из лучших вещей, что мы когда-либо делали»
18 окт 2011 :
|
Самая большая ошибка LARS’а ULRICH’а (METALLICA)
17 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Mistress Dread'
15 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Little Dog'
13 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: новый трейлер
11 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Cheat On Me'
10 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Pumping Blood'
7 окт 2011 :
|
JAMES HETFIELD: «“Lulu” не является новым студийным альбомом METALLICA»
6 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: EPK
6 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Frustration'
5 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Детали физических релизов
3 окт 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Текст песни 'Iced Honey'
1 окт 2011 :
|
Барабанщик METALLICA сказал, что "после "Lulu" "...And Justice for All" покажется вам первым альбомом RAMONES"
30 сен 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Детали делюкс-издания
28 сен 2011 :
|
LARS ULRICH (METALLICA) почтил память CLIFF’а BURTON’а в интервью REVOLVER
27 сен 2011 :
|
Профессиональная съемка полного концерта METALLICA
26 сен 2011 :
|
Акустическая версия "Disposable Heroes" METALLICA...
26 сен 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Новая песня
24 сен 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Текст и семпл "The View"
21 сен 2011 :
|
Рекламу нового релиза METALLICA и LOU REED'a запретили в Лондонской подземке
19 сен 2011 :
|
Про-шот с выступления METALLICA
18 сен 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: первый семпл
15 сен 2011 :
|
METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX, SLAYER исполнили 'Overkill'
14 сен 2011 :
|
METALLICA впервые выступят в ОАЭ
7 сен 2011 :
|
Трек-лист нового альбома METALLICA и LOU REED
3 сен 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: названия песен-2
2 сен 2011 :
|
Видео METALLICA с корпоратива
2 сен 2011 :
|
Обложка нового альбома METALLICA и LOU REED
2 сен 2011 :
|
METALLICA и LOU REED примут участие в программе "Later... With Jools Holland"
1 сен 2011 :
|
Новые подробности о сотрудничестве METALLICA и LOU REED’а
28 авг 2011 :
|
Текст, заставивший плакать участников METALLICA
26 авг 2011 :
|
Lou Reed довёл METALLICA до слёз
26 авг 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: названия песен
24 авг 2011 :
|
Барабанщик METALLICA о любимых песнях ANTHRAX
23 авг 2011 :
|
Семплы с трибьют-альбома METALLICA
22 авг 2011 :
|
Название альбома METALLICA & LOU REED
20 авг 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Дата выхода
18 авг 2011 :
|
METALLICA и LOU REED: Открыт официальный сайт
17 авг 2011 :
|
DAVE MUSTAINE назвал свою любимую песню METALLICA
8 авг 2011 :
|
LEMMY, DEVILDRIVER, SODOM, DORO на трибьюте METALLICA
2 авг 2011 :
|
Монополия от METALLICA: Видео
30 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
29 июл 2011 :
|
METALLICA анонсировали недельное празднование 30-летней годовщины группы
25 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
24 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
20 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
19 июл 2011 :
|
Барабанщик METALLICA сказал, что “St. Anger” был единичным экспериментом
17 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
13 июл 2011 :
|
Профессиональное видео исполнения "Helpless" METALLICA
9 июл 2011 :
|
METALLICA исполнили 'Am I Evil?' вместе с DIAMOND HEAD, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX
7 июл 2011 :
|
Участники METALLICA, MEGADETH, SLAYER, ANTHRAX исполнили классику MISFITS
5 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления METALLICA
4 июл 2011 :
|
METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX исполнили 'Am I Evil?'
3 июл 2011 :
|
METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX исполнили 'Helpless'
29 июн 2011 :
|
METALLICA продлили международное соглашение с UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
24 июн 2011 :
|
METALLICA выступят на корпоративе
21 июн 2011 :
|
Продюсер RICK RUBIN сказал, что METALLICA «скоро начнут сочинять» новый альбом
20 июн 2011 :
|
Детали монополии METALLICA
17 июн 2011 :
|
Барабанщик METALLICA о сотрудничестве с LOU REED’ом: «Мы никогда не чувствовали себя настолько свободно»
16 июн 2011 :
|
Раскрыт секрет нового проекта METALLICA
12 июн 2011 :
|
Kirk Hammett (METALLICA): Мы только начинаем думать о написании нового материала
9 июн 2011 :
|
Монополия от METALLICA
2 июн 2011 :
|
METALLICA названа самой влиятельной рок-группой за прошедшие 30 лет
9 май 2011 :
|
METALLICA: "У нас более 700 риффов для нового альбома"
28 апр 2011 :
|
Семплы с выступления METALLICA на "Big Four"
27 апр 2011 :
|
Видео с выступления METALLICA "Am I Evil?"
25 апр 2011 :
|
METALLICA будут снова сотрудничать с RICK’ом RUBIN’ом
14 апр 2011 :
|
Стивен Кинг по-прежнему слушает METALLICA
12 апр 2011 :
|
Музыка METALLICA в фильме "Hesher"
9 апр 2011 :
|
Бывший продюсер METALLICA назвал 'Master Of Puppets' шедевром своего времени
7 апр 2011 :
|
Документальный фильм о METALLICA
25 мар 2011 :
|
Основатель NAPSTER купит рекорд-лейбл METALLICA?
24 мар 2011 :
|
METALLICA попросили своих поклонников остерегаться Front Row
20 мар 2011 :
|
Веб-сайт METALLICA будет перезапущен в конце месяца
18 мар 2011 :
|
METALLICA возглавила списки лучших металл песен
16 мар 2011 :
|
LARS ULRICH снимется в фильме с Николь Кидман
4 мар 2011 :
|
Бывший продюсер METALLICA об альбоме “Master Of Puppets”
3 мар 2011 :
|
Обучающая книга гитариста METALLICA выйдет в марте
16 фев 2011 :
|
Lars Ulrich заявил, что METALLICA не собираются возвращаться к работе над «потерянными» записями
14 фев 2011 :
|
KIRK HAMMETT сказал, что участники METALLICA работают над секретным проектом
10 фев 2011 :
|
Kirk Hammett (METALLICA) почтил память Гэри Мура
2 фев 2011 :
|
METALLICA весной отправятся в студию
20 янв 2011 :
|
METALLICA о фильме про Lemmy
7 янв 2011 :
|
METALLICA продолжает возглавлять список самых продаваемых альбомов
17 дек 2010 :
|
Lars Ulrich (METALLICA) сказал, что он "не жадный" и "не против интернета"
7 дек 2010 :
|
James Hetfield заявил, что концерты METALLICA стали более «семейными», когда он стал отцом
25 ноя 2010 :
|
Барабанщик METALLICA о "Live At Grimey's"
22 ноя 2010 :
|
Lars Ulrich (METALLICA): «Я большой поклонник U2»
22 ноя 2010 :
|
Статистика тура METALLICA
11 ноя 2010 :
|
METALLICA подтвердили, что поедут на фестиваль ROCK IN RIO
10 ноя 2010 :
|
METALLICA хотят сочинять новую музыку в 2011-м году
9 ноя 2010 :
|
Профессиональная съёмка с выступления METALLICA на презентации игры “Call Of Duty: Black Ops”
5 ноя 2010 :
|
METALLICA получили "Eventful Fans' Choice Award"
30 окт 2010 :
|
Новая книга о METALLICA 'Enter Night - The Biography'
27 окт 2010 :
|
Детали нового концертного альбома METALLICA
26 окт 2010 :
|
METALLICA "Six Feet Down Under Part II" выйдет в ноябре
26 окт 2010 :
|
Басиста METALLICA поздравили с днем рождения
23 окт 2010 :
|
James Hetfield о "Six Feet Down Under"
21 окт 2010 :
|
Профессиональное видео с концерта METALLICA
19 окт 2010 :
|
ADAM LAMBERT исполнил песню METALLICA
15 окт 2010 :
|
METALLICA впервые с 2007 года исполнили "Orion"
14 окт 2010 :
|
Урок игры от Lars'a Ulrich'a продан за $35 000
7 окт 2010 :
|
METALLICA в ноябре выпустят EP "Live At Grimey's"
4 окт 2010 :
|
Кавер-версия KINKS от METALLICA
28 сен 2010 :
|
Kirk Hammett: «Я не EDDIE VAN HALEN, но всё ещё учусь»
23 сен 2010 :
|
METALLICA записали песню с Ray’ем Davies’ом
21 сен 2010 :
|
Выступление METALLICA на юбилейном концерте Rock And Roll Hall Of Fame появится на DVD
17 сен 2010 :
|
LADY GAGA устроила танцы под METALLICA "Metal Militia"
17 сен 2010 :
|
SHAKIRA исполнила кавер-версию METALLICA
9 сен 2010 :
|
METALLICA выпустят новый миньон
23 июл 2010 :
|
Lars Ulrich: "Шоу "большой четверки" могут продолжиться в 2011 или 2012"
14 июл 2010 :
|
Виниловое издание первого альбома METALLICA
29 июн 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления METALLICA
23 июн 2010 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX исполнили композицию "Am I Evil?" на концерте в Софии
21 июн 2010 :
|
Басист METALLICA: «Для Lars'a и James'a было важно восстановить связь с Dave'ом Mustaine'ом»
17 июн 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления METALLICA на Rock In Rio
13 июн 2010 :
|
Гитарист METALLICA о туре большой четверки и о новом студийном альбоме.
12 июн 2010 :
|
KIRK HAMMETT из METALLICA представит книгу "Too Much Horror Business"
10 июн 2010 :
|
Фронтмен METALLICA заявил, что он стрейтэйджер
28 май 2010 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX комментируют трансляцию грядущего Sonisphere
20 май 2010 :
|
METALLICA почтили память DIO на концерте
18 май 2010 :
|
Барабанщик METALLICA написал открытое письмо DIO
15 май 2010 :
|
Фэны METALLICA отдают тысячи долларов, чтобы побывать на концерте
13 май 2010 :
|
Билеты на два концерта METALLICA в Окленде были распроданы за 20 минут
4 май 2010 :
|
Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван «Лучшим металлическим альбомом всех времён»
1 май 2010 :
|
Профессиональное видео с первого московского концерта METALLICA
20 апр 2010 :
|
Исландский вулкан не помешает группе METALLICA выступить в Москве
15 апр 2010 :
|
METALLICA впервые исполнила "The Unforgiven III"
1 апр 2010 :
|
METALLICA и BLACK SABBATH выпустят совместный сингл
31 мар 2010 :
|
В Москве на разогреве у METALLICA будут FEAR FACTORY и GOJIRA
22 мар 2010 :
|
METALLICA планируют шоу сопоставимое с "The Wall" PINK FLOYD
9 мар 2010 :
|
METALLICA vs. Facebook
1 фев 2010 :
|
METALLICA получили золото и платину в Бразилии
29 янв 2010 :
|
Участники METALLICA опубликовали сообщение по поводу найденого тела фанатки
9 янв 2010 :
|
C 1991 года METALLICA продала в США 52 миллиона дисков
24 дек 2009 :
|
Альбом METALLICA возглавил список самых продаваемых записей
15 дек 2009 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX разделят сцену в Европе
11 дек 2009 :
|
Участники METALLICA опубликовали списки любимых исполнителей
9 дек 2009 :
|
Новые превью с DVD METALLICA
5 дек 2009 :
|
Участники METALLICA рассказали, на что похожа обложка 'Death Magnetic'
2 дек 2009 :
|
Проф-видео с выступления METALLICA на церемонии "Rock And Roll Hall Of Fame"
28 ноя 2009 :
|
Превью нового DVD METALLICA
25 ноя 2009 :
|
Детали нового DVD METALLICA
18 ноя 2009 :
|
METALLICA выступят в Москве в апреле
6 ноя 2009 :
|
METALLICA выпустят DVD с записью канадских концертов
3 ноя 2009 :
|
METALLICA c OZZY, LOU REED'ом, RAY'ем DAVIES'ом
24 окт 2009 :
|
Вокалист KINKS выступит вместе с METALLICA
20 окт 2009 :
|
Подробности о новом DVD METALLICA
21 сен 2009 :
|
Lars Ulrich: «Тур большой четвёрки? Это будет весело»
21 сен 2009 :
|
METALLICA впервые за 12 лет исполнили "The Shortest Straw"
2 сен 2009 :
|
Исследование: музыка METALLICA успокаивает обезьян
2 авг 2009 :
|
Профвидео первого исполнения "The Ecstasy of Gold" METALLICA
30 июл 2009 :
|
METALLICA впервые исполнили "The Ecstasy of Gold"
22 июл 2009 :
|
METALLICA выступит на юбилее церемонии ROCK AND ROLL HALL OF FAME
14 июл 2009 :
|
Ларс Ульрих: "Я бы хотел сделать еще один альбом с Риком"
9 июл 2009 :
|
Трек-лист французского DVD METALLICA
30 июн 2009 :
|
Дата выхода французского DVD METALLICA
28 май 2009 :
|
Менеджмент METALLICA - информация о DVD во Франции в силе
26 май 2009 :
|
Фронтмен METALLICA поведал о личном
16 май 2009 :
|
Доступно видео с концерта METALLICA
5 май 2009 :
|
Группа METALLICA подарила специальные футболки всем посетителям концерта в Швеции
24 апр 2009 :
|
METALLICA выступит на открытии нового стадиона "Зенит"
22 апр 2009 :
|
Lars Ulrich: «Фанаты просили нас переспать с их подругами»
6 апр 2009 :
|
METALLICA были приняты в Зал Славы Рок-н-ролла
2 апр 2009 :
|
Jason Newsted: «Я никогда не жалел об уходе из METALLICA»
27 мар 2009 :
|
Новое видео METALLICA в сети
27 мар 2009 :
|
Kirk Hammett подтвердил, что Jason Newsted выступит с METALLICA
22 мар 2009 :
|
Подробности о новом сингле METALLICA
12 мар 2009 :
|
Басист METALLICA рассказал о своих музыкальных предпочтениях
7 мар 2009 :
|
Kirk Hammett: «Мы всё так же заботимся друг о друге»
4 мар 2009 :
|
Барабанщик METALLICA: «Я скачал "Death Magnetic" из Интернета»
2 мар 2009 :
|
Доступны ролики с Lemmy и King Diamond из Guitar Hero:METALLICA
1 мар 2009 :
|
METALLICA впервые исполнила "The Judas Kiss"
16 фев 2009 :
|
Вся METALLICA в цифровом виде
11 фев 2009 :
|
METALLICA отправится в грандиозное мировое турне
1 фев 2009 :
|
METALLICA: "Мы уже работаем над новым материалом"
28 янв 2009 :
|
METALLICA: известен точный трек-лист "Guitar Hero: Metallica"
11 янв 2009 :
|
KIRK HAMMETT примет участие в альбоме K'NAAN'а
5 янв 2009 :
|
Черный альбом группы METALLICA пока второй
24 дек 2008 :
|
У фронтмена METALLICA проблемы... с забором
17 дек 2008 :
|
Два шоу METALLICA были сняты на видео известным режиссером Wayne'ом Isham'ом
9 дек 2008 :
|
METALLICA : новое видео "All Nightmare Long"
2 дек 2008 :
|
LARS ULRICH рассказал о жизни, METALLICA и NAPSTER
26 ноя 2008 :
|
METALLICA допускает, что новый альбом может быть выпущен только в Интернете
26 ноя 2008 :
|
Оригинал обложки альбома "Master Of Puppets" продан за $28000
6 ноя 2008 :
|
Оригинал обложки "Master Of Puppets" будет выставлен на аукционе
24 окт 2008 :
|
Kirk Hammett (METALLICA) : "Я до сих пор против обмена музыкой в сети"
26 сен 2008 :
|
METALLICA остаются на первом месте в Великобритании
25 сен 2008 :
|
Новый диск группы METALLICA стал самым быстро распродаваемым альбомом в Австралии
24 сен 2008 :
|
LARS ULRICH и JAMES HETFIELD размышляют о будущем METALLICA
22 сен 2008 :
|
Известные музыканты о METALLICA
20 сен 2008 :
|
Новый альбом METALLICA...
15 сен 2008 :
|
Барабанщик DREAM THEATER поделился впечатлениями о новом альбоме METALLICA
15 сен 2008 :
|
METALLICA раскрыли детали эксклюзивных коллекционных предметов “Death Magnetic”
14 сен 2008 :
|
Lars Ulrich об утечке нового альбома METALLICA в сеть
5 сен 2008 :
|
Видео презентация "coffin box" METALLICA
2 сен 2008 :
|
METALLICA: видео "The Day That Never Comes" в сети
29 авг 2008 :
|
METALLICA черпала вдохновение для "Death Magnetic" от DEATHSTARS?
27 авг 2008 :
|
METALLICA: новый трек 'My Apocalypse' в сети
24 авг 2008 :
|
METALLICA исполнила вживую еще одну новую песню
21 авг 2008 :
|
Новый сингл METALLICA в сети!
12 авг 2008 :
|
METALLICA представила новую песню на Ozzfest'e
12 авг 2008 :
|
METALLICA завершила микширование нового альбома
11 авг 2008 :
|
METALLICA выступила вместе с KING'ом DIAMOND'ом
4 авг 2008 :
|
METALLICA сняла первый видеоклип
2 авг 2008 :
|
Новый альбом METALLICA выйдет 12 сентября
30 июл 2008 :
|
METALLICA анонсировали еще два концерта
24 июл 2008 :
|
METALLICA официально объявила трек-лист нового альбома
18 июл 2008 :
|
Обложка нового альбома METALLICA
17 июл 2008 :
|
Доступен сет-лист первого концерта второй части европейского турне METALLICA
16 июл 2008 :
|
В семье KIRK'a HAMMETT'a стало на одного человека больше
3 июл 2008 :
|
Детали нового альбома METALLICA "Death Magnetic"
15 июн 2008 :
|
METALLICA озаглавили новый альбом
9 июн 2008 :
|
Kirk Hammett (METALLICA): "Dave Mustaine все время играл быстро. Я играл мелодично."
8 июн 2008 :
|
METALLICA: первое прослушивание нового альбома
3 июн 2008 :
|
Профессиональные съемки нового концерта METALLICA в сети
3 июн 2008 :
|
Выход переизданного альбома METALLICA "Master Of Puppets" откладывается
29 май 2008 :
|
METALLICA открыла европейское турне
17 май 2008 :
|
James Hetfield и Lars Ulrich о новом альбоме METALLICA
13 май 2008 :
|
METALLICA : новое видео из студии
12 май 2008 :
|
Dave Grohl отправил "открытое письмо" группе METALLICA
12 май 2008 :
|
METALLICA переиздадут на виниле альбом "Master of Puppets"
8 май 2008 :
|
Cайт MissionMetallica.com откроется 12 мая
7 май 2008 :
|
Lars Ulrich (METALLICA): "Новый альбом выйдет в сентябре"
5 май 2008 :
|
Видео METALLICA из студии
28 апр 2008 :
|
Новый альбом METALLICA выйдет в октябре?
8 апр 2008 :
|
METALLICA занимает 5 место по продажам альбомов
2 апр 2008 :
|
METALLICA исполнит новые песни в грядущем туре
17 мар 2008 :
|
Новый альбом METALLICA должен выйти...
9 мар 2008 :
|
Альбомы METALLICA будут переизданы на виниле
24 фев 2008 :
|
METALLICA объявила о разогревающей группе
5 фев 2008 :
|
METALLICA в России!
23 янв 2008 :
|
METALLICA возглавила список самых популярных групп по скачиванию
21 янв 2008 :
|
Песня METALLICA стала лучшей в Албании
10 янв 2008 :
|
Барабанщик METALLICA о новом альбоме группы
21 дек 2007 :
|
METALLICA: концертные записи 1985 года доступны для бесплатного скачивания
19 дек 2007 :
|
METALLICA выступит в мае в Польше
13 дек 2007 :
|
Lars Ulrich рассказывает о предстоящем CD
12 окт 2007 :
|
METALLICA продолжают работать над новым альбомом
4 окт 2007 :
|
Рождественский трибьют METALLICA в октябре
9 сен 2007 :
|
METALLICA отыграют два благотоворительных акустических концерта
6 сен 2007 :
|
Продюссер RICK RUBIN о работе над новым альбомом METALLICA
16 июл 2007 :
|
METALLICA: опубликован сет-лист концерта в Дании
13 июл 2007 :
|
Концертное видео 'Creeping Death' группы METALLICA в сети
12 июл 2007 :
|
METALLICA : сет-лист концерта в Лондоне
9 июл 2007 :
|
METALLICA присоединалась к SPINAL TAP во время фестиваля 'Live Earth'
30 июн 2007 :
|
Дебют новой песни METALLICA состоялся в Испании
30 июн 2007 :
|
Сетлист первого европейского концерта METALLICA
28 мар 2007 :
|
Новый матриал METALLICA написан под влиянием музыки Cреднего Востока
16 мар 2007 :
|
METALLICA приступили к записи нового альбома
10 мар 2007 :
|
METALLICA анонсировали концерты в Норвегии, Швеции, Финлянди и России
13 фев 2007 :
|
METALLICA в марте приступят к записи нового альбома
29 янв 2007 :
|
Альбом METALLICA, 'Master Of Puppets', возглавил список металлических альбомов всех времен
20 дек 2006 :
|
Lars Ulrich сообщает подробности о новом альбоме METALLICA
17 дек 2006 :
|
Lars Ulrich сыграл у GUNS N' ROSES
4 дек 2006 :
|
Промо METALLICA "Kill 'Em All" с автографами продано за $1500
16 ноя 2006 :
|
Кавер-версия METALLICA "Ecstasy Of Gold" войдет на трибьютный альбом Ennio Morricone
20 окт 2006 :
|
Подробности о DVD METALLICA "The Videos 1989-2004"
25 авг 2006 :
|
METALLICA: Оркестровый трибьют 'Master Of Puppets'
8 июн 2006 :
|
На концерте в Берлине METALLICA сыграли новую песню
6 июн 2006 :
|
METALLICA полностью сыграли "Master Of Puppets"
18 апр 2006 :
|
Lars Ulrich о материале нового альбома METALLICA
17 фев 2006 :
|
Новый альбом METALLICA будет продюсировать Рик Рубин
2 дек 2005 :
|
METALLICA начинают репетировать материал для нового альбома
3 мар 2005 :
|
Взломан официальный форум группы METALLICA
26 окт 2004 :
|
METALLICA подтверждает релиз DVD
22 окт 2004 :
|
METALLICA выпускают на DVD "Some Kind of Monster"?
7 окт 2004 :
|
Отчаянные фэны группы METALLICA
30 сен 2004 :
|
Фронтмен METALLICA хотел бы, чтобы песни из "St. Anger" были короче
24 сен 2004 :
|
JAMES HETFIELD не пожалел своей кожанки
20 сен 2004 :
|
KIRK HAMMETT надеется, что новый альбом METALLICA будет готов к концу 2005 года
3 сен 2004 :
|
JAMES HETFIELD: сыграет на специальном концерте COUNTRY MUSIC TELEVISION
27 авг 2004 :
|
METALLICA признана Лучшей Группой Планеты на KERRANG! AWARDS
20 авг 2004 :
|
Известный оперный певец восхваляет METALLICA
20 июл 2004 :
|
Барабанщик METALLICA разводится
5 июл 2004 :
|
Гитарист METALLICA о новом фильме
1 июл 2004 :
|
Акустический дуэт выпустит трибьют METALLICA
9 июн 2004 :
|
Барабанщик METALLICA LARS ULRICH объясняет свое отсутствие на фестивале DOWNLOAD
7 июн 2004 :
|
METALLICA на фестивале DOWNLOAD
31 май 2004 :
|
На шоу METALLICA в Хельсинки пришел 1% всего населения Финляндии
21 май 2004 :
|
METALLICA самая зловонная группа в мире?
25 мар 2004 :
|
METALLICA в Портленде
12 мар 2004 :
|
METALLICA: барабанщик Ларс Христос
29 фев 2004 :
|
METALLICA репетирует перед публикой на новой сцене
13 фев 2004 :
|
METALLICA выпустит материалы, записанные в Presidio
10 фев 2004 :
|
Вокалист METALLICA продал дом за $2.75 миллионов
9 фев 2004 :
|
Победители 46-ой церемонии награждения GRAMMY AWARDS
26 янв 2004 :
|
Струнный квартет выпускает трибьют METALLICA
19 янв 2004 :
|
Kirk Hammett о следующем сингле
4 дек 2003 :
|
METALLICA выложили видео на The Unnamed Feeling
29 ноя 2003 :
|
METALLICA: новый сингл
21 ноя 2003 :
|
Скончался Michael Kamen
13 ноя 2003 :
|
METALLICA: новые анимационные роли
3 ноя 2003 :
|
METALLICA на шоу "South Park"
24 окт 2003 :
|
METALLICA не едут в Южную Америку
22 окт 2003 :
|
IRON HORSE: новые сэмплы
17 окт 2003 :
|
METALLICA снимает новый клип
14 окт 2003 :
|
METALLICA занялись рекламой
2 авг 2003 :
|
LARS ULRICH затесался в композиторы
27 июн 2003 :
|
Протест против нового альбома METALLICA
9 июн 2003 :
|
Почему нет соляков на новой Металлике?
4 июн 2003 :
|
METALLICA нахаляву
3 июн 2003 :
|
DVD от METALLICA
29 май 2003 :
|
Видео METALLICA в сети
7 май 2003 :
|
METALLICA: новые семплы
2 май 2003 :
|
METALLICA: фото из нового видео
29 апр 2003 :
|
Тюремное видео METALLICA
19 апр 2003 :
|
Новый имидж METALLICA
20 мар 2003 :
|
JASON NEWSTED опустил LARSа ULRICHа
4 мар 2003 :
|
Новая песня METALLICA
25 фев 2003 :
|
METALLICA снова в строю
23 янв 2003 :
|
Концертное видео METALLICA
30 окт 2002 :
|
LARS ULRICH о новом альбоме METALLICA
7 окт 2002 :
|
Hetfield пишет "на сторону"
19 сен 2002 :
|
METALLICA: отрывки новых песен
6 сен 2002 :
|
Докатался...
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Насчёт 72 сезонов не знаю, но Hardwired точно поинтереснее, чем "прощальный" Megadeth.
Смотря по какому принципу сравнивать, возможно Хардваерд получше, но он и более неровный, есть прям годные песни, есть калыч унылый, у Мастейна же более ровно получилось, без мега(ха) ярких моментов, но и без прям проходного говна раздражающего. Ну и чисто на слух мне Хардваерд более отписочным слышится, когда видно что запала не осталось совсем, так чисто на диване посидим, риффчики посочиняем, а на этом Мастейн даже будто попытался вспомнить что такое сочинение песен от души.