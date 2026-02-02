Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 66
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 42
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



2 фев 2026 : 		 METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS

1 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

29 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...

15 янв 2026 : 		 METALLICA почти договорилась на Сферу

31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
|||| 1 фев 2026

DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»



zoom
DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос, почему решил записать именно "Ride The Lightning":

«Это замкнуло круг. Это было выражением уважения к ребятам из группы. Это позволило продемонстрировать пару гитарных трюков, которые я придумал, таких как "паучий аккорд" и "грантинг". Таким образом я хотел выразить уважение к группе, James'y и Lars'y и их таланту. Потому что я всегда считал James'a отличным гитаристом. А Lars'a я всегда считал отличным композитором».

На вопрос, помнит ли он, как сочинял «Ride The Lightning» с METALLICA, Dave ответил:

«Да. Я сочинил две части и принёс их им, как и другие песни, для которых у меня были идеи. А потом james добавил свои части. Тексты были его. Тексты для "Jump In The Fire" и "Mechanix" были моими. Он немного изменил текст "Jump In The Fire", а "Mechanix" стала называться "The Four Horsemen", у неё совершенно другой текст».

Когда интервьюер заметил, что версия «Ride The Lightning» от MEGADETH «очень близка к оригиналу», Mustaine согласился:

«Да, она чуть быстрее. Я спел немного по-другому. И у James'a, и у меня уникальный стиль пения, но они очень разные. Я думаю, одно из заметных отличий — это мой стиль пения и то, что мы немного ускорили темп.

Мы постарались отдать дань уважения соло и барабанам — и исполнили их так, как нам казалось уместным. А в некоторых частях мы немного усилили звучание. Некоторые барабанные сбивки в самом конце немного отличаются от тех, что были в оригинале».

На вопрос, слышали ли участники METALLICA его версию «Ride The Lightning», Dave ответил:

«Я не знаю».

Он также рассказал о версии MEGADETH «Ride The Lightning» в кинопроекте «Megadeth: Behind The Mask», который дебютировал 22 января на экранах по всему миру. На вопрос, почему он решил записать свою версию «Ride The Lightning», он ответил:

«Это не было местью. На самом деле это было исцеление меня самого, потому что... я смирился с тем, что привело к решениям, которые мы все были вынуждены принять, с тем, что их вызвало, и с тем, что произошло после. Так было лучше для всех, и нас всех ждал успех».

Он упомянул, что был уволен из METALLICA в начале 1983 года и заменён Kirk Hammett, и добавил:

«Мы все были детьми и все были запойными алкоголиками, поэтому мы все вели не как взрослые. И я абсолютно ничего не имею против Джеймса, Ларса, Кирка или Клиффа Бёртона — покойся с миром, брат.

Идея записать "Ride The Lightning" появилась потому, что я написал эту песню и имею на неё права, и я хотел её сделать. Джеймс написал текст. Мы сочинили её вместе. Но это была одна из последних песен, которые мы создали вместе, и я хотел отдать дань уважения тому, что мы сделали. Потому что если бы вы оказались в одной комнате со мной, James'ом, Lars'ом и Ron'ом, когда мне было 20, а эти парни были подростками, и сказали бы: "Dave, ты придумаешь стиль игры на гитаре, который станет самым крутым в мире. Ты в это веришь?" Тот парень ответил бы: "Да пошёл ты". А я бы ответил: "Конечно, я верю". Но в глубине души я бы в это поверил? Не думаю. Я просто делал это, потому что во мне горел огонь, и я не хотел быть одиноким. Я ненавижу одиночество. И это одна из вещей, от которых, я думаю, помогает участие в группе, но нужно быть очень осторожным, потому что можно попасть в ситуацию, когда начинаешь верить в свою исключительность».






Комментарии

2 фев 2026
m
mohnatiy
Ларс сидит сейчас на своём золотом унитазе, читает Дарксайд и угорает, как разрывает рыжего)
2 фев 2026
father
Забавно, что из всего альбома больше всего обсуждается кавер на Ride the Lightning, причём это вообще-то даже не самая известная песня Метлы:)

Насчёт 72 сезонов не знаю, но Hardwired точно поинтереснее, чем "прощальный" Megadeth.
2 фев 2026
ElectricRetard
father, >но Hardwired точно поинтереснее, чем "прощальный" Megadeth
Смотря по какому принципу сравнивать, возможно Хардваерд получше, но он и более неровный, есть прям годные песни, есть калыч унылый, у Мастейна же более ровно получилось, без мега(ха) ярких моментов, но и без прям проходного говна раздражающего. Ну и чисто на слух мне Хардваерд более отписочным слышится, когда видно что запала не осталось совсем, так чисто на диване посидим, риффчики посочиняем, а на этом Мастейн даже будто попытался вспомнить что такое сочинение песен от души.
2 фев 2026
father
ElectricRetard, согласен, на Хардваерд есть как суперкрутые треки, так и сраное днище, но у нового Megadeth, пусть и без скатывания на дно, но всё в среднем довольно серое, а самая крутая песня - это кавер на Метлу. Я хз, чё за восторги от нового альбома: типа в кои-то веки группа записала не ебаное КАЛлайдерное дерьмо, а хоть что-то адекватное? Тогда да, заебись. А так в общем-то Risk поинтереснее звучит на фоне нового альбома. А если субъективно, то мне Cryptic Writings всегда нравился, вот там прикольный компромисс между трэшем и MTV, в то же время это не звучит, как попытка повторить какие-то старые успешные альбомы.
2 фев 2026
resurgamresponses
Не, я понимаю что Мастейн христианин и типа должен возлюбить усех.... Но вот читаю его слова , какие все отличные парни, и прямо думаю, что надо понимать наоборот. И сейчас дошло почему, книжку он написал уже будучи христианином и там не скупится на жёсткие оценки... Что изменилось с тех пор, ??? Масти стал более терпимым взрослым и толерантным? Может быть... Но чтот не верится... Прежде всего из-за того с каким маниакальным упорством он твердит про свой окуенный (неоспоримый) вклад. То есть его не отпустило...
2 фев 2026
resurgamresponses
Новый альбом неплох и стопудово лучше метлы,
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом