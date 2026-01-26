сегодня



URIAH HEEP выступают без Mick'a Box'a: Видео



Видео с первого выступления в нынешнем туре URIAH HEEP без Mick'a Box'a, которое состоялось 22 января в Tempere-Talo, Tampere, Finland, доступно для просмотра ниже. Место Mick'a занял участник BLACK STAR RIDERS и WAYWARD SONS Sam Wood.











