Вокалист LACUNA COIL: «Писать музыку после 10 альбомов и легко и сложно одновременно»



ANDREA FERRO в недавнем интервью ответил на вопрос, спустя более чем 30 лет творческой деятельности, ему "легче или сложнее" дается новая музыка:



«Я думаю, что это и то, и другое, потому что, с одной стороны, у нас больше опыта, поэтому мы знаем, что нужно для написания альбома. И мы чувствуем, что альбом обладает потрясающей энергетикой и будет оценен фанатами, возможно, больше, чем некоторые другие альбомы. Но, с другой стороны, ты уже многое сделал, так что тебе также трудно сохранить интересное звучание, потому что, очевидно, мы используем многие из наших особенностей как певцов и композиторов. Иногда тебе кажется, что ты повторяешься. Очевидно, что у нас есть определенное звучание, от которого мы, конечно, никуда не денемся — в нашей музыке всегда будут присутствовать определенные характерные элементы, — но мы всегда были такой группой, которая всегда старалась записать альбом, имеющий смысл в наши дни. Мы не хотим, чтобы это звучало слишком старомодно или слишком по-другому. Мы хотим, чтобы в 2025 году, когда [мы] выпустили [наш последний альбом "Sleepless Empire"], было что-то осмысленное, но, с другой стороны, вы также должны учитывать особенности истории группы и не уходить слишком далеко от определенных моментов. Так что это одновременно и проще, и сложнее, потому что иногда тебе кажется, что ты уже делал подобное, тебе хочется сделать что-то немного другое. Но я полагаю, что на всем альбоме есть место для песен, которые более близки к истокам группы, и для некоторых других, где можно немного от них отойти. Скажу одно — реализовать такое очень непросто».







