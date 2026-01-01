Arts
Новости
10 фев 2026 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Писать музыку после 10 альбомов и легко и сложно одновременно»

17 дек 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»

16 дек 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL feat. Randy Blythe

30 ноя 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не хочу петь о религии или политике»

29 окт 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Будем продолжать, пока физически можем»

17 окт 2025 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

5 окт 2025 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к LACUNA COIL

10 сен 2025 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?
Вокалист LACUNA COIL: «Писать музыку после 10 альбомов и легко и сложно одновременно»



ANDREA FERRO в недавнем интервью ответил на вопрос, спустя более чем 30 лет творческой деятельности, ему "легче или сложнее" дается новая музыка:

«Я думаю, что это и то, и другое, потому что, с одной стороны, у нас больше опыта, поэтому мы знаем, что нужно для написания альбома. И мы чувствуем, что альбом обладает потрясающей энергетикой и будет оценен фанатами, возможно, больше, чем некоторые другие альбомы. Но, с другой стороны, ты уже многое сделал, так что тебе также трудно сохранить интересное звучание, потому что, очевидно, мы используем многие из наших особенностей как певцов и композиторов. Иногда тебе кажется, что ты повторяешься. Очевидно, что у нас есть определенное звучание, от которого мы, конечно, никуда не денемся — в нашей музыке всегда будут присутствовать определенные характерные элементы, — но мы всегда были такой группой, которая всегда старалась записать альбом, имеющий смысл в наши дни. Мы не хотим, чтобы это звучало слишком старомодно или слишком по-другому. Мы хотим, чтобы в 2025 году, когда [мы] выпустили [наш последний альбом "Sleepless Empire"], было что-то осмысленное, но, с другой стороны, вы также должны учитывать особенности истории группы и не уходить слишком далеко от определенных моментов. Так что это одновременно и проще, и сложнее, потому что иногда тебе кажется, что ты уже делал подобное, тебе хочется сделать что-то немного другое. Но я полагаю, что на всем альбоме есть место для песен, которые более близки к истокам группы, и для некоторых других, где можно немного от них отойти. Скажу одно — реализовать такое очень непросто».




просмотров: 17

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
