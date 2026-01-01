сегодня



Музыка для нового TROUBLE почти готова



В недавнем интервью у вокалиста TRIUBLE Kyle Thomas спросили, как дела с новым материалом:



«Достигнут реальный прогресс. Запись музыки почти завершена. Я приступил к записи вокала.



В мире TROUBLE все происходит очень медленно. Я всегда говорю, что годы TROUBLE похожи на собачьи годы, только наоборот. [смеется] Это правда. Но это происходит.



Я никогда не был большим поклонником слов "к этому времени альбом выйдет". Я не могу этого сказать. Не говоря уже о том, что я вокалист группы. Я не участвую в деловой части — это не моя работа, и так и должно быть. Но что касается меня, то моя работа заключается в том, чтобы делать все, что в моих силах, для TROUBLE, чтить наследие и создавать отличную музыку с людьми, с которыми я люблю играть и на которых равняюсь.



Rick [Wartell] и Bruce [Franklin], на мой взгляд, являются, пожалуй, самым крутым гитарным дуэтом в истории рока, и это правда. Любой поклонник TROUBLE это знает. Итак, вот и мы. Мы готовим еще один альбом, и я очень этому рад.



Я не хочу преувеличивать и давать людям критерий, с которым, возможно, будет трудно согласиться, но я в восторге от песен, над которыми они дали мне поработать!»







+0 -0



просмотров: 167

