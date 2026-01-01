Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 26
[= ||| все новости группы



*

Trouble

*



26 янв 2026 : 		 Музыка для нового TROUBLE почти готова

30 окт 2025 : 		 Нереализованный трек вокалиста TROUBLE выйдет зимой

16 мар 2025 : 		 Редкие записи TROUBLE выйдут на виниле

18 фев 2025 : 		 Вокалист TROUBLE: «Eric поддерживал меня с самого начала»

27 янв 2025 : 		 Видео с выступления TROUBLE

26 янв 2025 : 		 TROUBLE активно работают над альбомом

18 апр 2024 : 		 TROUBLE нашли барабанщика

15 июн 2023 : 		 Фрагмент переиздания TROUBLE

3 авг 2022 : 		 TROUBLE приступили к записи

1 авг 2022 : 		 Концертный релиз TROUBLE выйдет на виниле

12 июл 2022 : 		 Переиздание TROUBLE выйдет летом

8 фев 2022 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

12 дек 2021 : 		 Новая песня бывшего вокалиста TROUBLE

18 окт 2021 : 		 Альбом вокалиста TROUBLE выйдет весной

28 авг 2021 : 		 KYLE THOMAS почтил память вокалиста TROUBLE

27 авг 2021 : 		 Вокалист TROUBLE не кололся

25 авг 2021 : 		 TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Барабанщик TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Гитарист TROUBLE о смерти вокалиста

24 авг 2021 : 		 Вокалист CATHEDRAL почтил память Эрика Вагнера

2 дек 2020 : 		 Бывший вокалист TROUBLE готовит альбом

19 фев 2020 : 		 Новый альбом TROUBLE будет «очень тяжёлым»

15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыка для нового TROUBLE почти готова



zoom
В недавнем интервью у вокалиста TRIUBLE Kyle Thomas спросили, как дела с новым материалом:

«Достигнут реальный прогресс. Запись музыки почти завершена. Я приступил к записи вокала.

В мире TROUBLE все происходит очень медленно. Я всегда говорю, что годы TROUBLE похожи на собачьи годы, только наоборот. [смеется] Это правда. Но это происходит.

Я никогда не был большим поклонником слов "к этому времени альбом выйдет". Я не могу этого сказать. Не говоря уже о том, что я вокалист группы. Я не участвую в деловой части — это не моя работа, и так и должно быть. Но что касается меня, то моя работа заключается в том, чтобы делать все, что в моих силах, для TROUBLE, чтить наследие и создавать отличную музыку с людьми, с которыми я люблю играть и на которых равняюсь.

Rick [Wartell] и Bruce [Franklin], на мой взгляд, являются, пожалуй, самым крутым гитарным дуэтом в истории рока, и это правда. Любой поклонник TROUBLE это знает. Итак, вот и мы. Мы готовим еще один альбом, и я очень этому рад.

Я не хочу преувеличивать и давать людям критерий, с которым, возможно, будет трудно согласиться, но я в восторге от песен, над которыми они дали мне поработать!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 167

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом