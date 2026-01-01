Arts
Новости
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 42
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 25
Новое видео MONOLITH



"Starchild", новое видео группы MONOLITH, в состав которой входят Hernán "Motley" Rodríguez (bass/vocals), Andy Barrow (guitars/vocals) и Mike Mangini (drums), доступно для просмотра.








просмотров: 121

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
