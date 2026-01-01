Arts
Вокалист ROXX GANG готовит альбом



Вокалист ROXX GANG Kevin Steele сообщил о том, что его первая сольная работа, получившая название "One Thing Left To Do", будет выпущена 27 февраля на Steele Records/Amplified Distribution в цифровом варианте, на CD и красном виниле. Первый сингл, "Snake Charmer", доступен для прослушивания ниже:

01. One Thing Left To Do
02. Snake Charmer
03. The Bedspring Boogie
04. I Know What Yer Up To
05. Sad, Sad Song
06. The 9 Lives Blues
07. Fingers Crossed
08. Nobody Tells Me When To Quit (The Na Na Song)
09. My Baby Didn't Come Home Last Night
10. There's A Better Day Comin'

Состав:

Kevin Steele - Lead Vocals, Harmonica
Billy Summer - Guitars, Bass, Vocals, Percussion
Steve Peake - Keyboards
Steven C. Tanner - Drums
Rob Pastore - Pedal Steel Guitar
Jim Stevens - Bass on "The 9 Lives Blues"
Kyle Lovell - Drums on "I Know What Yer Up To"
Scott Myers - Trombone, Vocals
Adam Turkel - Vocals, Percussion
Linda Militello and Zoe Summer - Vocals




просмотров: 79

