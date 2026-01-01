сегодня



Вокалист ROXX GANG готовит альбом



Вокалист ROXX GANG Kevin Steele сообщил о том, что его первая сольная работа, получившая название "One Thing Left To Do", будет выпущена 27 февраля на Steele Records/Amplified Distribution в цифровом варианте, на CD и красном виниле. Первый сингл, "Snake Charmer", доступен для прослушивания ниже:



01. One Thing Left To Do

02. Snake Charmer

03. The Bedspring Boogie

04. I Know What Yer Up To

05. Sad, Sad Song

06. The 9 Lives Blues

07. Fingers Crossed

08. Nobody Tells Me When To Quit (The Na Na Song)

09. My Baby Didn't Come Home Last Night

10. There's A Better Day Comin'



Состав:



Kevin Steele - Lead Vocals, Harmonica

Billy Summer - Guitars, Bass, Vocals, Percussion

Steve Peake - Keyboards

Steven C. Tanner - Drums

Rob Pastore - Pedal Steel Guitar

Jim Stevens - Bass on "The 9 Lives Blues"

Kyle Lovell - Drums on "I Know What Yer Up To"

Scott Myers - Trombone, Vocals

Adam Turkel - Vocals, Percussion

Linda Militello and Zoe Summer - Vocals







