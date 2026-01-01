Arts
26 янв 2026 : 		 Новое видео VREID

10 дек 2025 : 		 Новое видео VREID

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VREID

14 июн 2023 : 		 Новое видео VREID

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от VREID

25 мар 2022 : 		 Новое видео VREID

19 мар 2022 : 		 Новое видео VREID

13 июн 2021 : 		 Новое видео VREID

4 июн 2021 : 		 Новое видео VREID

30 апр 2021 : 		 Фильм VREID доступен для просмотра

14 апр 2021 : 		 Вокалист WINDIR в новом треке VREID

10 апр 2021 : 		 Стрим от VREID

1 апр 2021 : 		 Новое видео VREID

11 мар 2021 : 		 Новое видео VREID

19 фев 2021 : 		 Новое видео VREID

4 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома VREID

28 окт 2020 : 		 Видео с выступления VREID

13 июл 2020 : 		 Новое видео VREID

1 окт 2018 : 		 Новый альбом VREID доступен для прослушивания целиком

8 сен 2018 : 		 Новая песня VREID

10 авг 2018 : 		 Новая песня VREID

19 июл 2018 : 		 Новый альбом VREID выйдет в сентябре

27 окт 2017 : 		 VREID подписали контракт с Season Of Mist

19 июл 2017 : 		 Новое видео VREID

3 мар 2017 : 		 Концертное видео VREID

10 окт 2016 : 		 Новое видео VREID
Новое видео VREID



Kraken, новое видео VREID, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 151

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом