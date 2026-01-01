×
Vreid
Норвегия
Black Metal
http://www.vreid.no
Myspace:
http://www.myspace.com/thepitchblackbrigade
Facebook:
https://www.facebook.com/vreidofficial
26 янв 2026
:
Новое видео VREID
10 дек 2025
:
Новое видео VREID
22 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления VREID
14 июн 2023
:
Новое видео VREID
1 апр 2022
:
Кавер-версия THE ROLLING STONES от VREID
25 мар 2022
:
Новое видео VREID
19 мар 2022
:
Новое видео VREID
13 июн 2021
:
Новое видео VREID
4 июн 2021
:
Новое видео VREID
30 апр 2021
:
Фильм VREID доступен для просмотра
14 апр 2021
:
Вокалист WINDIR в новом треке VREID
10 апр 2021
:
Стрим от VREID
1 апр 2021
:
Новое видео VREID
11 мар 2021
:
Новое видео VREID
19 фев 2021
:
Новое видео VREID
4 фев 2021
:
Трейлер нового альбома VREID
28 окт 2020
:
Видео с выступления VREID
13 июл 2020
:
Новое видео VREID
1 окт 2018
:
Новый альбом VREID доступен для прослушивания целиком
8 сен 2018
:
Новая песня VREID
10 авг 2018
:
Новая песня VREID
19 июл 2018
:
Новый альбом VREID выйдет в сентябре
27 окт 2017
:
VREID подписали контракт с Season Of Mist
19 июл 2017
:
Новое видео VREID
3 мар 2017
:
Концертное видео VREID
10 окт 2016
:
Новое видео VREID
2 окт 2015
:
Новое видео VREID
24 сен 2015
:
Трек-лист нового альбома VREID
1 сен 2015
:
Новая песня VREID
18 авг 2015
:
Обложка нового альбома VREID
2 июл 2015
:
Новый альбом VREID выйдет в октябре
7 июл 2013
:
Видео с выступления VREID
3 мар 2013
:
Новый альбом VREID доступен для прослушивания
12 фев 2013
:
Новое видео VREID
24 янв 2013
:
Новая песня VREID
28 ноя 2012
:
Новая песня VREID
30 окт 2012
:
VREID остались на INDIE RECORDINGS
23 ноя 2011
:
EINHERJER и VREID в Москве. Концерт отменен!
13 авг 2011
:
VREID о Waken Open Air-2011: “Это было одно из наших лучших шоу”
7 фев 2011
:
Новая песня VREID
17 янв 2011
:
Новое видео VREID
23 дек 2010
:
Трейлер к новому альбому VREID
30 ноя 2010
:
Детали нового альбома VREID
30 июл 2010
:
VREID о новом альбоме и DVD
12 фев 2010
:
VREID выпустят сингл
11 янв 2010
:
VREID поменяли гитариста
22 авг 2009
:
VREID начали работу над новым материалом
2 дек 2008
:
VREID опубликовали новую песню в сети
20 ноя 2008
:
VREID: подробности нового альбома
26 авг 2008
:
VREID опубликовали название нового альбома
11 янв 2006
:
VREID анонсировали новый альбом
25 июл 2005
:
VREID обоснуются в студии в сентябре
сегодня
Новое видео VREID
Kraken, новое видео VREID, доступно для просмотра ниже.
http://www.vreid.no
Сообщений нет
просмотров: 151
