сегодня



Зачем LITA FORD уехала в Аризону?



LITA FORD в недавнем интервью рассказала о том, почему решила переехать в Аризону:



«Человеку, сидящему дома, нужно место, где он может отдохнуть с дороги. И когда я прихожу домой, я не хочу краситься, я не хочу носить высокие каблуки, я не хочу одеваться в обтягивающую кожу. Я просто хочу быть неряхой — ну, знаешь, есть, спать, не краситься, иметь возможность ходить в продуктовый магазин и не заставлять всех говорить: "Lita, подпиши это". "Lita, можно мне сделать селфи?" Я просто хочу пойти в продуктовый магазин.. Так что, живя здесь, я чувствую, что могу делать все это, и при этом у меня нет рядом никаких зевак.



В Лос-Анджелесе было место, где я жила до того, как переехала сюда, и я чувствовала, что у меня во дворе есть люди, которые заглядывают в мои окна, и я начала ощущать, что у меня нет никакой личной жизни. Так что для меня это здоровая окружающая среда. Мы катаемся на велосипедах. Мы едим экологически чистые продукты. Мы загораем. Мы делаем много всего, что полезно для здоровья и позволяет вам почувствовать, что вы можете отправиться в новое путешествие».



После того, как ведущая отметила, что в окружении ее дома в Аризоне есть "что-то очень умиротворяющее", Lita согласилась с ней:



«Это волшебство. Это очень духовное место. А еще здесь есть горы, пещеры, летучие мыши, койоты и совы. Я имею в виду, мне нравятся все это. После пребывания в толпе, в большом скоплении людей, ты возвращаешься домой и тусуешься со скорпионами. И я не говорю о рок-н-ролльных SCORPIONS. [Смеется] Так что это приносит мне душевное спокойствие».







