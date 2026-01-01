Arts
Lita Ford

10 фев 2026 : 		 Зачем LITA FORD уехала в Аризону?

14 янв 2026 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом весной

15 ноя 2025 : 		 LITA FORD: «Я поняла, что смогу и сольно»

5 окт 2025 : 		 DEE SNIDER исполнил TWISTED SISTER, AC/DC с LITA FORD

25 авг 2025 : 		 LITA FORD: «Надеюсь, альбом выйдет в начале 2026»

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LITA FORD

4 авг 2025 : 		 LITA FORD продолжает поиски лейбла

26 июл 2025 : 		 LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»

25 июл 2025 : 		 LITA FORD исполнила песню в честь Оззи

21 июн 2025 : 		 LITA FORD о сотрудничестве с DORO

17 июн 2025 : 		 LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS

10 июн 2025 : 		 LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»

15 апр 2025 : 		 LITA FORD и GLENN HUGHES исполнили "Close My Eyes Forever"

15 ноя 2024 : 		 LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»

3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной
Зачем LITA FORD уехала в Аризону?



LITA FORD в недавнем интервью рассказала о том, почему решила переехать в Аризону:

«Человеку, сидящему дома, нужно место, где он может отдохнуть с дороги. И когда я прихожу домой, я не хочу краситься, я не хочу носить высокие каблуки, я не хочу одеваться в обтягивающую кожу. Я просто хочу быть неряхой — ну, знаешь, есть, спать, не краситься, иметь возможность ходить в продуктовый магазин и не заставлять всех говорить: "Lita, подпиши это". "Lita, можно мне сделать селфи?" Я просто хочу пойти в продуктовый магазин.. Так что, живя здесь, я чувствую, что могу делать все это, и при этом у меня нет рядом никаких зевак.

В Лос-Анджелесе было место, где я жила до того, как переехала сюда, и я чувствовала, что у меня во дворе есть люди, которые заглядывают в мои окна, и я начала ощущать, что у меня нет никакой личной жизни. Так что для меня это здоровая окружающая среда. Мы катаемся на велосипедах. Мы едим экологически чистые продукты. Мы загораем. Мы делаем много всего, что полезно для здоровья и позволяет вам почувствовать, что вы можете отправиться в новое путешествие».

После того, как ведущая отметила, что в окружении ее дома в Аризоне есть "что-то очень умиротворяющее", Lita согласилась с ней:

«Это волшебство. Это очень духовное место. А еще здесь есть горы, пещеры, летучие мыши, койоты и совы. Я имею в виду, мне нравятся все это. После пребывания в толпе, в большом скоплении людей, ты возвращаешься домой и тусуешься со скорпионами. И я не говорю о рок-н-ролльных SCORPIONS. [Смеется] Так что это приносит мне душевное спокойствие».




просмотров: 137

