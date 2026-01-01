×
Новая песня PAPA ROACH
95
Новое видео POPPY
66
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»
44
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
42
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
Дата :
с
по
все новости группы
Uriah Heep
Великобритания
Hard Rock
http://www.uriah-heep.com
Myspace:
http://www.myspace.com/uheep
Facebook:
https://www.facebook.com/uriahheepofficial
1 фев 2026
:
Mick Box пропустит все зимние концерты
26 янв 2026
:
URIAH HEEP выступают без Mick'a Box'a: Видео
22 янв 2026
:
URIAH HEEP выступают без Mick'a Box'a
8 дек 2025
:
Бывший вокалист URIAH HEEP выпустил альбом
15 ноя 2025
:
Вокалист URIAH HEEP: «Искусственный интеллект меня пугает»
15 апр 2025
:
Гитариста URIAH HEEP ограбили в Бразилии
12 фев 2025
:
Лидер URIAH HEEP о том, почему группа больше не ездит в большие туры
6 дек 2024
:
Гитарист URIAH HEEP: «Прощальный тур не повод не играть после!»
20 сен 2024
:
URIAH HEEP едут в прощальный тур
22 июн 2024
:
RICHIE FAULKNER и RONNIE ROMERO присоединились на сцене к URIAH HEEP
18 июн 2024
:
Профессиональное видео с выступления URIAH HEEP
27 ноя 2023
:
MICK BOX: «Я думаю, что пока я в группе, она будет звучать как URIAH HEEP»
21 апр 2023
:
Винилы URIAH HEEP выйдут весной
19 апр 2023
:
Новое видео URIAH HEEP
25 янв 2023
:
Видео с текстом от URIAH HEEP
18 янв 2023
:
MICK BOX представляет новый URIAH HEEP
8 ноя 2022
:
Новое видео URIAH HEEP
19 апр 2022
:
MICK BOX — о новом альбоме: «В нём есть все элементы, которыми славятся URIAH HEEP»
25 мар 2022
:
Гитарист URIAH HEEP — о новом альбоме
14 фев 2022
:
URIAH HEEP завершили запись
17 янв 2022
:
Еще два винила URIAH HEEP
16 дек 2021
:
Первые альбомы URIAH HEEP выйдут на цветном виниле
4 ноя 2021
:
URIAH HEEP завершили запись
27 сен 2021
:
Вскрытие URIAH HEEP
12 авг 2021
:
Новый бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью
28 июл 2021
:
Трейлер к бокс-сету URIAH HEEP
24 июн 2021
:
Бокс-сет URIAH HEEP выйдет осенью
25 мар 2021
:
Видео с текстом от URIAH HEEP
25 мар 2021
:
Выходит новая книга про URIAH HEEP
1 мар 2021
:
Новое видео Ли Керслейка
14 фев 2021
:
Профессиональное видео полного выступления URIAH HEEP
17 янв 2021
:
Барабанщик PIGFACE — о Ли Керслейке
14 янв 2021
:
Гитарист URIAH HEEP: «Пока хватит здоровья, буду!»
13 янв 2021
:
COVID-19 нарушил планы URIAH HEEP
13 янв 2021
:
Президент Metal Hall Of Fame почтил память Ли Керслейка
2 янв 2021
:
Музыканты URIAH HEEP в Rock Meets Classic
23 дек 2020
:
Вышел пре-URIAH HEEP альбом
21 дек 2020
:
Выход посмертный альбом басиста URIAH HEEP
3 дек 2020
:
Биография URIAH HEEP выйдет весной
16 ноя 2020
:
Лидер URIAH HEEP: «Ну войдем в Зал Славы, так тому и быть, нет так нет»
20 сен 2020
:
Умер бывший барабанщик OZZY OSBOURNE и URIAH HEEP
1 сен 2020
:
Бокс-сет URIAH HEEP выйдет в октябре
9 авг 2020
:
URIAH HEEP начнут запись альбома в феврале
6 апр 2020
:
Гитарист URIAH HEEP о Rock Legends 2020 Cruise
6 апр 2020
:
Вокалист URIAH HEEP сотрудничает с Dale'ом Collins'ом
25 авг 2019
:
URIAH HEEP о 50-летнем юбилее
19 июл 2019
:
Клавишник URIAH HEEP выпустит новый альбом в августе
16 янв 2019
:
Видео с текстом от URIAH HEEP
27 дек 2018
:
Гитарист URIAH HEEP об уходе на пенсию
26 дек 2018
:
Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-ролла
8 сен 2018
:
Новое видео URIAH HEEP
5 июн 2018
:
Новое видео URIAH HEEP
30 апр 2018
:
Новый альбом URIAH HEEP выйдет осенью
17 ноя 2017
:
URIAH HEEP отправятся в студию с продюсером Jay'ем Ruston'ом
27 сен 2017
:
Выходит новый релиз URIAH HEEP
28 янв 2017
:
Вокалисту URIAH HEEP нужна операция
31 окт 2016
:
Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году
8 дек 2015
:
Новый релиз URIAH HEEP
11 окт 2015
:
Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP
19 авг 2015
:
KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP
19 дек 2014
:
Фрагмент нового DVD URIAH HEEP
9 дек 2014
:
Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале
29 май 2014
:
EPK от URIAH HEEP
19 май 2014
:
Новое видео URIAH HEEP
9 май 2014
:
URIAH HEEP выпустили сингл
22 апр 2014
:
Детали нового альбома URIAH HEEP
29 мар 2014
:
Новый альбом URIAH HEEP выйдет в июне
20 дек 2013
:
URIAH HEEP снимут концерт в Лондоне
15 дек 2013
:
URIAH HEEP начнут запись в январе...
29 май 2013
:
Детали похорон басиста URIAH HEEP
22 май 2013
:
Умер басист URIAH HEEP
18 апр 2013
:
Вокалист URIAH HEEP о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a
16 апр 2013
:
Гитарист URIAH HEEP рассказал о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a
13 апр 2013
:
John Lawton вернётся в URIAH HEEP на серию майских концертов
11 мар 2013
:
Гитарист URIAH HEEP: "Мы всегда будем сочинять новый материал"
14 янв 2013
:
Басисту URIAH HEEP предстоит операция
27 ноя 2011
:
URIAH HEEP вновь сотрудничают с Concert Live
29 окт 2011
:
Автограф-сессия URIAH HEEP
1 авг 2011
:
Новый концертный релиз URIAH HEEP
7 апр 2011
:
Новое видео URIAH HEEP
25 фев 2011
:
Детали и семплы нового альбома URIAH HEEP
24 фев 2011
:
Обложка и трек-лист концертного альбома URIAH HEEP
7 фев 2011
:
Гитарист URIAH HEEP о Гэри Муре
1 фев 2011
:
URIAH HEEP на FRONTIERS RECORDS
20 янв 2011
:
Новый DVD URIAH HEEP выйдет в феврале
25 дек 2010
:
URIAH HEEP начали запись
23 дек 2010
:
URIAH HEEP готовы к студийной работе
11 сен 2010
:
URIAH HEEP планируют выпусть концертный альбом
24 май 2010
:
Гитарист URIAH HEEP о смерти DIO
10 фев 2010
:
Автограф-сессия URIAH HEEP
20 янв 2010
:
URIAH HEEP: «Мы чувствуем в себе огромный потенциал»
13 сен 2009
:
Семплы с нового сборника URIAH HEEP
3 май 2009
:
Умер бывший тур менеджер URIAH HEEP
20 дек 2008
:
Гитарист URIAH HEEP подводит итоги года
21 июл 2008
:
URIAH HEEP выступят в немецкой тюрьме
10 июн 2008
:
Концерты URIAH HEEP отменены
4 июн 2008
:
Концерты URIAH HEEP в России состоятся
4 июн 2008
:
URIAH HEEP отменили концерты в России, Молдове, Украине и Беларуси
2 янв 2007
:
URIAH HEEP готовятся к записи нового альбома
1 фев 2026
Mick Box пропустит все зимние концерты
Участники URIAH HEEP опубликовали следующее сообщение:
«Всем привет! Мы просто хотим сообщить вам о прогрессе Mick'a. Он идет на поправку, но врачи рекомендовали ему продолжать отдыхать и восстанавливать силы.
В оставшихся зимних концертах с нами продолжит играть Sam Wood, с которым, полагаем, согласятся все, кто был на концертах в Финляндии, и которым Мик и все остальные из нас очень гордимся каждый вечер.
Еще раз спасибо вам за вашу неизменную поддержку.
Bernie, Phil, Russ & Davey».
просмотров: 165
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
