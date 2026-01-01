1 фев 2026



Mick Box пропустит все зимние концерты



Участники URIAH HEEP опубликовали следующее сообщение:



«Всем привет! Мы просто хотим сообщить вам о прогрессе Mick'a. Он идет на поправку, но врачи рекомендовали ему продолжать отдыхать и восстанавливать силы.



В оставшихся зимних концертах с нами продолжит играть Sam Wood, с которым, полагаем, согласятся все, кто был на концертах в Финляндии, и которым Мик и все остальные из нас очень гордимся каждый вечер.



Еще раз спасибо вам за вашу неизменную поддержку.



Bernie, Phil, Russ & Davey».











