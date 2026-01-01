Arts
*Новая песня PAPA ROACH 95
*Новое видео POPPY 65
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 44
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*

Ghost

*



31 янв 2026 : 		 У GHOST нет планов

16 янв 2026 : 		 Кавер-версия PET SHOP BOYS от GHOST

22 ноя 2025 : 		 GHOST получили платину

24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»

13 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о неизданном сольном альбоме

11 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

10 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Я не гонюсь за хитами»

3 апр 2025 : 		 Новый эпизод от GHOST
|||| 31 янв 2026

У GHOST нет планов



zoom
В рамках недавней беседы с лидером GHOST у него спросили, планирует ли группа запись какого-то нового ЕР, ведь группа практически всегда выпускала ЕР после номерной пластинки:

«Нет. На данный момент EP не планируется. Кроме [продолжающегося тура "Skeletour" по Северной Америке], в котором мы сейчас участвуем, у нас больше ничего не запланировано. Так что будущее сейчас открыто. В творческом плане у меня много работы. Вообще-то, в данный момент я записываюсь, но это не мини-альбом с каверами и не новый альбом GHOST. Так что я на самом деле не знаю точно, что и когда произойдет. И это хорошо, потому что вот уже 15 лет мы работаем безостановочно, и циклы, по сути, просто сливаются воедино. Каждый раз, когда мы заканчивали альбомный цикл, я уходил со сцены, зная, что в понедельник утром буду в студии и там состоится наше следующее выступление. Так что это было своего рода циклическое непрерывное размышление о будущем, размышление о будущем, расширение, расширение, расширение, расширение в течение долгого времени, и я пришел к тому моменту, когда я просто, как… У меня все еще есть идеи, у меня все еще есть мечты, у меня все еще есть цели, которых, как мне кажется, мы не достигли — определенно, список желаний все еще существует, — но это будет как-нибудь в другой раз».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
