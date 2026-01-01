31 янв 2026



У GHOST нет планов



В рамках недавней беседы с лидером GHOST у него спросили, планирует ли группа запись какого-то нового ЕР, ведь группа практически всегда выпускала ЕР после номерной пластинки:



«Нет. На данный момент EP не планируется. Кроме [продолжающегося тура "Skeletour" по Северной Америке], в котором мы сейчас участвуем, у нас больше ничего не запланировано. Так что будущее сейчас открыто. В творческом плане у меня много работы. Вообще-то, в данный момент я записываюсь, но это не мини-альбом с каверами и не новый альбом GHOST. Так что я на самом деле не знаю точно, что и когда произойдет. И это хорошо, потому что вот уже 15 лет мы работаем безостановочно, и циклы, по сути, просто сливаются воедино. Каждый раз, когда мы заканчивали альбомный цикл, я уходил со сцены, зная, что в понедельник утром буду в студии и там состоится наше следующее выступление. Так что это было своего рода циклическое непрерывное размышление о будущем, размышление о будущем, расширение, расширение, расширение, расширение в течение долгого времени, и я пришел к тому моменту, когда я просто, как… У меня все еще есть идеи, у меня все еще есть мечты, у меня все еще есть цели, которых, как мне кажется, мы не достигли — определенно, список желаний все еще существует, — но это будет как-нибудь в другой раз».







