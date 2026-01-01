Arts
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео POPPY 63
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 36
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос о вероятности записи сольного альбома после завершения прощального турне группы. После того, как интервьюер отметил, что Mustaine уже более двух десятилетий назад подумывал о записи сольного альбома, он сказал:

«Я думаю, это был «The System Has Failed». Это был тот альбом, когда я повредил руку, связался с ребятами из группы и сказал: "Я больше не могу играть. Мне нужно распустить группу". Прошло некоторое время, моя рука начала заживать, и мой крёстный отец ALICE COOPER связался со мной и спросил, не мог бы я сыграть на благотворительном концерте в память о человеке, который работал на него и на меня, и который скончался и оставил своих жену и дочь без средств к существованию. Я не прикасался к гитаре 17 месяцев — даже не брал её в руки. Я просто не прикасался к ней. И я сказал: "Я сейчас едва могу играть на гитаре. Я приду и что-нибудь сыграю, но вряд ли из этого выйдет что-то путное". Я пришёл, мы сыграли, и каким-то образом огонь снова зажёгся, он внутри меня снова запылал, и я захотел играть. И когда я позвонил Marty, Нику Менце и David'y и поговорил с ними, из этого ничего не вышло. Нам не суждено было снова собраться вместе. Я не буду вдаваться в неприятные подробности, но тогда я отправился в студию с другими людьми — потрясающим барабанщиком Vinnie Colaiuta и Jimmie Sloas , который сыграл на басу на альбоме, и он тоже был очень хорош».

По поводу вопроса о том, рассматривает ли он возможность записи сольного альбома в будущем, Dave сказал:

«Возможно. Я не думал об этом. Сейчас у нас всё так хорошо, что мы даже не думаем о завершении деятельности. Мы думаем о начале кампании в поддержку только что выпущенного альбома MEGADETH и о том, чтобы отправиться в тур и исполнить новую музыку нашим фанатам. Билеты на выступления в туре хорошо продаются. Билеты распродаются заранее, и это тоже хорошо для нас, потому что во многих местах, где мы планируем сыграть, нам пришлось изменить конфигурацию. Некоторые залы рассчитаны, скажем, на 7000 мест, и у них есть места в верхней части зала, которые обычно заблокированы. А когда приезжает группа и продолжает продавать билеты, они открывают эти зоны. Часто эти зоны закрыты, так как билеты плохо продаются. И многие наши концерты были перенесены в более крупные залы».




просмотров: 271

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом