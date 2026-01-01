сегодня



GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE



Видео с выступления GEOFF TATE, которое состоялось 24 января в Calabouço Rock Bar, Rio De Janeiro, Brazil перед всего 200 поклонниками, доступно ниже. Среди неожиданных треков были такие песни QUEENSRŸCHE "Sign Of The Times" (первая песня альбома "Hear In The Now Frontier"), "Out Of Mind" (из альбома "Promised Land") и "Until There Was You", би-сайд и, в последствии бонус расширенного издания альбома "Q2K").







