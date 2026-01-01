Arts
Новости
*

Geoff Tate

*



28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»
GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE



Видео с выступления GEOFF TATE, которое состоялось 24 января в Calabouço Rock Bar, Rio De Janeiro, Brazil перед всего 200 поклонниками, доступно ниже. Среди неожиданных треков были такие песни QUEENSRŸCHE "Sign Of The Times" (первая песня альбома "Hear In The Now Frontier"), "Out Of Mind" (из альбома "Promised Land") и "Until There Was You", би-сайд и, в последствии бонус расширенного издания альбома "Q2K").




просмотров: 74

