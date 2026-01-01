сегодня



STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT



Видео с выступления STEVE 'ZETRO' SOUZA, которое состоялось 24 января в The Ballroom at The Grand Theater, Anaheim, California, доступно для просмотра ниже.











